Williams-Riske 6-4 4-6 6-3 (Video Highlights Wimbledon 2019): Serena vince il derby USA e conquista la semifinale

Serena Williams è seriamente messa in difficoltà dalla connazionale Alison Riske ma alla fine riesce a spuntarla e a conquistare la dodicesima semifinale nel Torneo di Wimbledon 2019. 6-4 4-6 6-3 è il punteggio con il quale la sette volte vincitrice dei Championships si è imposta, dopo due ore esatte di gioco, ed ora attende la vincente di Strycova-Konta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(11) SERENA WILLIAMS – ALISON RISKE 6-4 4-6 6-3, Centre Court

Quarti di finale Wimbledon 2019 (Torneo del Grande Slam, erba)

16.11 – GAME, SET AND MATCH S.WILLIAMS! Ace a chiudere questo incontro, dopo 2h esatte di gioco (40′ la durata del terzo parziale)

16.10 – 40-15 e due match point

16.09 – Gran passante di dritto da parte della sette volte campionessa dei Championships. 30-15

16.07 – BREAK S.WILLIAMS! Doppio fallo di Riske ed ora ha la possibilità di servire per il match: 5-3

16.07 – Ottimi riflessi sotto rete e quarta chance di break

16.06 – Bella palla corta della nativa di Saginaw. Terza parità

16.05 – Williams scivola sul terreno del Centrale di Wimbledon. Vantaggio Riske

16.04 – Terza palla break concessa ed annullata ancora. Seconda parità

16.03 – Salvata anche la seconda chance di break. 40 pari

16.03 – Buona prima. 30-40

16.02 – Di nuovo problemi al servizio per Riske, che concede due break point. 15-40

15.59 – E poi porta a casa il game. 4-3

15.58 – Ace di Williams. 40-0

15.56 – La nativa di Pittsburgh si porta sul 3-3

15.55 – Parità

15.53 – Ennesimo game combattuto. 30 pari

15.50 – CONTRO-BREAK RISKE! Rovescio incrociato a segno e parziale ancora in equilibrio. 3-2

15.49 – Dal 40-15 alla palla del contro-break ai vantaggi

15.47 – Ace: 30-15

15.46 – BREAK S.WILLIAMS! Altro doppio fallo della nativa di Pittsburgh. 3-1

15.45 – Seconda palla break

15.45 – Seconda parità

15.43 – Largo il dritto. 40 pari

15.43 – 30-40 e palla break in favore di Williams

15.42 – Doppio fallo di Riske. 0-30

15.39 – Altri due ace per la nativa di Saginaw. 2-1

15.39 – Prima un ace, poi il dritto in rete. 30-15

15.37 – CONTRO-BREAK S.WILLIAMS! Risposta vincente di dritto: 1-1

15.37 – Doppio fallo e possibilità di contro-break per Williams. 30-40

15.37 – Game combattuto. 30 pari

15.34 – BREAK RISKE! Ancora un’ottima risposta e chiusura con il dritto al volo. 0-1

15.33 – Risposta vincente di rovescio e subito due palle break per lei. 15-40

15.33 – Riske è ancora una volta aggressiva in risposta. 15-30

15.32 – Inizia il terzo e decisivo set, serve ancora la nativa di Saginaw

15.30 – GAME AND SECOND SET RISKE! Il primo è quello buono e il parziale si chiude dopo 43′

15.29 – Dritto e rovescio in rete per Williams. 40-0 e tre set point per la nativa di Pittsburgh

15.28 – Ottimo rovescio dal centro. 15-0

15.26 – BREAK RISKE! Risponde ancora bene e si prende il punto a rete. 4-5 e può servire per chiudere questo secondo set

15.25 – Palla break per la nativa di Pittsburgh. 30-40

15.24 – Altro game combattuto. 30 pari

15.23 – Ace di S.Williams. 15-0

15.22 – E poi mantiene il proprio turno di servizio. 4-4

15.22 – Dritto all’incrocio delle righe per Riske. 40-15

15.19 – La nativa di Saginaw si salva e si porta sul 4-3

15.17 – Doppio fallo. Seconda parità

15.17 – Ace: chance per chiudere il game

15.16 – Williams si fa recuperare dal 40-0 ed è costretta ai vantaggi

15.16 – Dritto che pizzica la riga esterna. 40-30

15.15 – Rovescio lungolinea a segno per Riske. 40-15

15.13 – Bel passante di dritto della nativa di Saginaw. 15-0

15.12 – Ottima prima al centro e tiene ancora la battuta. 3-3

15.12 – Drop shot a segno da parte della nativa di Pittsburgh. 30-15

15.09 – Game a 15 per Williams, che è costretta al doppio smash per chiudere. 3-2

15.07 – E poi tiene ancora la battuta. 2-2

15.06 – Riske si difende bene e alla fine sorprende la sua connazionale con il rovescio. 40-15

15.02 – Ancora un ace centrale per chiudere questo game. 2-1

15.01 – In rete il dritto in uscita dal servizio. Parità

15.00 – Ace al centro per Williams. 40-30

15.00 – Ottima risposta della sua avversaria. 30 pari

14.59 – La nativa di Saginaw si prende il punto a rete. 30-15

14.57 – Riske tiene la battuta a 30. 1-1

14.53 – Ace esterno a chiudere il game. 1-0

14.52 – Rovescio in rete di Williams. 40 pari

14.52 – Dritto a rientrare per la nativa di Pittsburgh. 40-30

14.50 – Dritto sulla riga di fondo. 15 pari

14.49 – Scambio piuttosto lungo ed il rovescio incrociato termina in corridoio. 0-15

14.49 – Inizia il secondo set, serve ancora la nativa di Saginaw

14.47 – GAME AND FIRST SET S.WILLIAMS! In rete la volée alta di Riske ed il parziale si chiude dopo 37′

14.46 – Buona prima. 30-40

14.46 – Altro errore, questa volta di rovescio: 15-40 e due set point concessi

14.45 – Dritto in rete della nativa di Pittsburgh. 15-30

14.45 – Risposta sulla riga per Williams. 0-15

14.43 – Altri due ace e la nativa di Saginaw sale sul 5-4

14.42 – Ace centrale. 30-0

14.41 – CONTRO-BREAK S.WILLIAMS! Questa volta Riske perde il controllo del rovescio: 4-4

14.40 – Gran dritto della nativa di Pittsburgh. 30-40

14.40 – Dritto mal calibrato. 15-40

14.39 – Risposta vincente di rovescio. 0-40 e altre tre palle break

14.39 – S.Williams si riporta avanti in risposta. 0-30

14.35 – BREAK RISKE! Risposta vincente di rovescio e nuovo vantaggio. 3-4

14.35 – Errore della nativa di Saginaw. 15-40 e altre due palle break

14.34 – Riske è agressiva e chiude il punto a rete. 15-30

14.32 – CONTRO-BREAK S.WILLIAMS! Il nastro le dà una grossa mano e riesce poi a chiudere lo scambio con la volée. 3-3

14.32 – Altra palla break

14.31 – Servizio e rovescio per la nativa di Pittsburgh. 40 pari

14.30 – La nativa di Saginaw perde il controllo del dritto. 30-40

14.30 – Annullata la prima. 15-40

14.29 – Doppio fallo Riske e concede tre chance di contro-break. 0-40

14.26 – Servizio vincente e game Williams. 2-3

14.25 – Tanti errori in uscita dal servizio per la sette volte campionessa di Wimbledon. 30-15

14.24 – Break confermato da parte della nativa di Pittsburgh, anche grazie alla deviazione del nastro. 1-3

14.23 – Williams prova la reazione immediata. 30 pari

14.19 – BREAK RISKE! Ancora un’ottima risposta: 1-2

14.18 – Altro errore con il dritto per la nativa di Saginaw. Palla break

14.18 – Poi sbaglia con il rovescio e si va ai vantaggi

14.17 – Terzo ace del game. 40-30

14.17 – Gran rovescio lungolinea da parte della nativa di Pittsburgh. 30 pari

14.17 – Altro ace. 30-15

14.16 – Primo ace anche per Williams. 15-0

14.15 – Anche Riske tiene la battuta a 30 (con anche un ace). 1-1

14.12 – Game portato a casa a 30, con la nativa di Pittsburgh che sbaglia una comoda volée. 1-0

14.09 – Inizia il match, serve la nativa di Saginaw

14.00 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta di S.Williams-Riske. Giocatrici in campo per il riscaldamento

S.Williams cerca la sua dodicesima semifinale a Wimbledon

La nativa di Saginaw (testa di serie n°11 dello Slam britannico), dopo aver sconfitto la qualificata italiana Giulia Gatto-Monticone, la slovena Kaja Juvan, la tedesca Julia Goerges e la spagnola Carla Suarez Navarro affronterà nei quarti di finale la connazionale Alison Riske (n°55 Wta, che ha avuto la meglio sulla croata Donna Vekic, la serba Ivana Jorovic, la svizzera Belinda Bencic e l’australiana Ashleigh Barty). Nessun precedente tra le due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Serena Williams ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, per poi raggiungere i quarti di finale all’Australian Open. Sul cemento gioca poi soli altri due tornei, conclusi con altrettanti ritiri (durante il terzo turno sia ad Indian Wells che a Miami); la stagione sul rosso la vede giocare due tornei, con il ritiro avvenuto a Roma prima di giocare il secondo turno ed il terzo turno raggiunto al Roland Garros.

La nativa di Pittsburgh, invece, ha cominciato l’anno a Shenzen, dove è giunta in finale ed è stata battuta dalla bielorussa Aryna Sabalenka, per poi perdere all’esordio nello Slam australiano. Conclude poi la prima parte di stagione sul cemento con il secondo turno a Doha, il terzo a Dubai, le sconfitte al primo turno di Indian Wells e Monterrey ed un altro secondo turno a Miami. Su terra battuta gioca appena quattro tornei e rimedia altrettante battute d’arresto all’esordio: Madrid, Roma, Norimberga ed Open di Francia.

Inizia poi la stagione su erba e le cose cambiano ed arrivano due titoli consecutivi: il primo nell’Itf di Surbiton ed il secondo a ‘s-Hertogenbosch (sconfitte nell’ultimo atto la slovacca Magdalena Rybarikova e l’olandese Kiki Bertens), salvo poi perdere al primo turno di Maiorca.

S.Williams – Riske: i precedenti

Confronto inedito

S.Williams – Riske, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.