Wimbledon 2019, risultati del 3 luglio: vincono Djokovic e Fabbiano. Seppi e Wawrinka ko

WIMBLEDON 2019: RISULTATI 3 LUGLIO (Terza giornata)

Centre Court

(3) Karolina Pliskova b. Monica Puig 6-4 6-0 | Secondo turno Wimbledon

Fernando Verdasco b. (30) Kyle Edmund 4-6 4-6 7-6(3) 6-3 6-4 | Secondo turno

(1) Novak Djokovic b. Denis Kudla 6-3 6-2 6-2 | Secondo turno

Court 1

(20) Anett Kontaveit b. Heather Watson 7-5 6-1 | Secondo turno

(10) Karen Khachanov b. (WC) Feliciano Lopez 4-6 6-4 7-5 6-4 | Secondo turno

(14) Caroline Wozniacki b. Veronika Kudermetova 7-6(5) 6-3 | Secondo turno

(Q) Cori Gauff vs Magdalena Rybarikova 6-3 3-2 | Secondo turno

Court 2

Reilly Opelka b. (22) Stan Wawrinka 7-5 3-6 4-6 6-4 8-6 | Secondo turno Wimbledon

(7) Simona Halep b. Mihaela Buzarnescu 6-3 4-6 6-2 | Secondo turno

(4) Kevin Anderson b. (PR) Janko Tipsarevic 6-4 6-7(5) 6-1 6-4 | Secondo turno

Court 3

(8) Elina Svitolina b. Margarita Gasparyan 5-7 6-5 rit. | Secondo turno

(15) Milos Raonic b. Robin Haase 7-6(1) 7-5 7-6(4) | Secondo turno

(19) Felix Auger-Aliassime b. (Q) Corentin Moutet 6-3 4-6 6-4 6-2 | Secondo turno

Polona Hercog b. (17) Madison Keys 6-2 6-4 | Secondo turno

Court 12

Victoria Azarenka b. Ajla Tomljanovic 6-2 6-0 | Secondo turno Wimbledon

(11) Daniil Medvedev b. (Q) Alexei Popyrin 6-7(1) 6-1 6-4 6-4 | Secondo turno

(26) Guido Pella b. Andreas Seppi 6-4 4-6 4-6 7-5 6-1 | Secondo turno

Danielle Rose Collins vs (12) Anastasija Sevastova 4-6 6-4 4-3 | Secondo turno

Court 18

(28) Su-Wei Hsieh b. Kristen Flipkens 7-6(3) 6-3 | Secondo turno

(21) David Goffin b. Jeremy Chardy 6-2 6-4 6-3 | Secondo turno

Dayana Yastremska b. (27) Sofia Kenin 7-5 4-6 6-3 | Secondo turno

Court 14

(31) Maria Sakkari b. (LL) Marie Bouzkova 6-4 6-1 | Secondo turno Wimbledon

Thomas Fabbiano b. Ivo Karlovic 6-3 6-7(6) 6-3 6-7(4) 6-4 | Secondo turno

Ugo Humbert b. (Q) Marcel Granollers 6-4 7-6(3) 7-5 | Secondo turno

Court 15

(28) Benoit Paire b. Miomir Kecmanovic 7-6(5) 6-4 rit. | Secondo turno

Viktorija Golubic b. Yulia Putintseva 6-4 7-6(3) | Secondo turno

Court 16

(Q) Jiri Vesely b. Pablo Cuevas 4-6 7-6(5) 6-4 6-4| Secondo turno Wimbledon

(23) Roberto Bautista Agut b. (PR) Steve Darcis 6-3 6-2 4-2 rit. | Secondo turno

Shuai Zhang b. (Q) Yanina Wickmayer 6-3 6-2 | Secondo turno

(24) Petra Martic b. Anastasia Potapova 3-6 6-3 6-4 | Secondo turno

Court 17

Karolina Muchova b. Madison Brengle 6-3 6-4 | Secondo turno

Hubert Hurkacz b. Leonardo Mayer 6-7(4) 6-1 7-6(7) 6-3 | Secondo turno

