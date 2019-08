ATALANTA-GETAFE DIRETTA LIVE: RISULTATO IN TEMPO REALE – La diretta testuale della sfida tra l’Atalanta e il Getafe: partita nella quale i nerazzurri vorranno riscattare la deludente tournée inglese migliorando sotto tutti i punti di vista.



ATALANTA-GETAFE DIRETTA LIVE: RISULTATO IN TEMPO REALE

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è ancora in fase di preparazione, ma nonostante ciò la società sta lavorando alla grande per costruire la squadra più forte di tutti i tempi. Oggi i nerazzurri affronteranno il Getafe in Spagna per l’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione calcistica (che comincerà il giorno 25 agosto contro la SPAL a Ferrara). L’acquisto di pedine importanti come Ruslan Malinovsky (Genk) e Luis Muriel sono la prova più evidente che la Dea ha rinforzato alla grande il reparto offensivo e che vuole potenziare ulteriormente la rosa per affrontare alla grande la UEFA Champions League (competizione che i nerazzurri affronteranno per la prima volta nella in 112 anni di storia). Gian Piero Gasperini nelle ultime settimane ha sottolineato che mancano ancora due pedine (un sostituto di Gianluca Mancini e un vice Josip Ilicic) per completare la rosa: ovviamente staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma intanto ecco la diretta di Atalanta-Getafe.