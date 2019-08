Cecchinato-Bublik 7-6 1-0 rit., Atp Winston Salem 2019: l’azzurro torna alla vittoria ed avanza al 2° turno

Marco Cecchinato torna alla vittoria nel primo turno dell’Atp Winston-Salem 2019, dopo un digiuno di oltre tre mesi (successo al primo turno dell’Atp Masters 1000 di Roma). L’azzurro, n°67, era avanti per 7-6(3) 1-0 e servizio quando il kazako Alexander Bublik ha deciso di ritirarsi per un problema fisico, dopo cinquantadue minuti di gioco. Il tennista di Palermo ha sbloccato l’impasse del primo parziale solo nel tie-break, essendo piuttosto aggressivo con il serve and volley, e nel prossimo incontro se la vedrà con l’australiano John Millman: 2-0 nei precedenti in favore di Cecchinato.

MARCO CECCHINATO – ALEXANDER BUBLIK 7-6(3) 1-0 rit., Court 2

Primo turno Atp 250 Winston-Salem (cemento)

22.00 – GAME, SET AND MATCH CECCHINATO! Bublik decide di ritirarsi per un problema fisico e l’italiano torna alla vittoria, chiudendo l’incontro dopo 52′

21.59 – BREAK CECCHINATO! Il kazako concede subito due palle break e cede il servizio a 15. 1-0

21.57 – Inizia il secondo set, serve Bublik

21.55 – FIRST SET CECCHINATO! Vincente il recupero sul drop shot dell’avversario e parziale chiuso per 7-3, dopo 47′

21.54 – Ancora una chiusura a rete. 6-3 e tre set point

21.54 – Serve and volley. 5-3

21.53 – Doppio fallo e mini-break per l’italiano. 4-3

21.52 – Ottavo ace del kazako e si cambia campo. 3-3

21.52 – Al momento continuano a farla da padrone i servizi. 3-2 per Cecchinato

21.49 – E poi tiene la battuta a 15. TIE-BREAK

21.47 – Sesto ace di Bublik. 15-0

21.46 – Game a 0 anche per l’azzurro, che si garantisce almeno il tie-break. 6-5

21.44 – E poi tiene ancora la battuta. 5-5

21.44 – Quinto ace del match per il kazako. 40-0

21.41 – Game Cecchinato. 5-4

21.40 – Doppio fallo. 40-30

21.40 – Due ottime chiusure a rete per il tennista di Palermo. 40-15

21.37 – Servizio e dritto a chiudere. 4-4

21.36 – Ace al centro. 40-30

21.35 – Turno di servizio complicato per Bublik. 15-30

21.32 – E poi riesce a chiudere il game. 4-3

21.32 – Servizio e palla corta di Cecchinato per salvare anche questa seconda occasione. Seconda parità

21.31 – Doppio fallo e seconda chance di break

21.30 – Ottima prima ad annullarla. 40 pari

21.29 – Il nastro non aiuta l’azzurro ed arriva la prima palla break per il kazako. 30-40

21.28 – Dritto in rete. 30 pari

21.28 – Servizio e dritto. 30-15

21.27 – In corridoio il dritto di Cecchinato. 15 pari

21.26 – E poi fa suo anche questo turno di battuta. 3-3

21.26 – Altro ace, questa volta al centro. 40-0

21.25 – Ace esterno per Bublik. 30-0

21.24 – L’azzurro vince il game con un passante di dritto lungolinea. 3-2

21.22 – Salvo perdere quello successivo. 15 pari

21.22 – Il kazako riesce a vincere il duello a rete, sul servizio di Cecchinato. 0-15

21.21 – E poi riesce a tenere di nuovo la battuta. 2-2

21.20 – Doppio fallo e game ai vantaggi

21.19 – Piuttosto lento Bublik, in uscita dal servizio. 30 pari

21.16 – Serve and volley a chiudere il game. 2-1

21.16 – Servizio e dritto lungolinea. 40-15

21.15 – Larga la volée smorzata del tennista di Palermo. 30-15

21.15 – In corridoio il dritto del kazako. 30-0

21.14 – Bublik tiene la battuta a 0, con l’ace finale. 1-1

21.11 – Servizio e dritto a chiudere il game. 1-0

21.11 – Doppio fallo di Cecchinato. 40-30

21.10 – Non riesce la parata a rete al kazako. 40-15

21.09 – Inizia il match, serve l’azzurro

21.02 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Cecchinato-Bublik. I giocatori sono in campo per il riscaldamento

Cecchinato se la vedrà con Bublik nel match d’esordio dell’Atp Winston-Salem

Il tennista di Palermo (n°67 Atp) affronterà nel primo turno del 250 statunitense il kazako Alexander Bublik (n°75), contro il quale non ha disputato alcun precedente e quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Cecchinato ha iniziato il 2019 a Doha, dove ha raggiunto la sua prima semifinale sul cemento (sconfitto dal ceco Tomas Berdych), salvo poi venir eliminato nel secondo turno ad Auckland e nel primo all’Australian Open. Dopo un’altra sconfitta al secondo incontro a Cordoba, il cammino sulla terra battuta sudamericana migliora decisamente ed arriva il primo titolo della stagione a Buenos Aires, dove batte in finale l’argentino Diego Schwartzman.

Nei successivi tornei non raccoglie grandi soddisfazioni: sconfitta all’esordio a Rio de Janeiro, al secondo nel Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso e raggiunge il terzo turno nel 1000 di Montecarlo, la semifinale a Monaco di Baviera, due sconfitte all’esordio nel 1000 di Madrid e al Roland Garros, un secondo turno nel 1000 di Roma. Su erba subisce l’eliminazione al primo turno del Queen’s, ad Eastbourne ed anche a Wimbledon. Torna a giocare sul rosso ma perde ancora al primo turno ad Umago, Amburgo e Kitzbühel, per poi proseguire la striscia negativa anche al ritorno sui campi in cemento, nei 1000 di Montréal e Cincinnati.

Il nativo di Gatchina, invece, ha cominciato l’anno mancando la qualificazione allo Slam australiano e poi perdendo al primo ed al secondo turno nei Challenger di Playford e Rennes. Il primo titolo stagionale arriva al Challenger di Budapest, dove sconfigge nell’ultimo atto l’italiano Roberto Marcora, perdendo poi al secondo turno in quelli di Cherbourg e Bergamo prima di imporsi anche in quello di Pau (battendo in finale lo slovacco Norbert Gombos). A Miami raggiunge il secondo turno, per poi vincere il terzo Challenger del suo 2019 a Monterrey, sconfiggendo nell’ultimo atto l’ecuadoriano Emilio Gomez), raggiungendo anche la semifinale in quello Leon e il secondo turno a Puerto Vallarta. Su terra battuta gioca appena tre tornei, perdendo al secondo turno nei Challenger di San Luis Potosi ed Heilbronn e all’Open di Francia.

Cecchinato – Bublik: i precedenti

Confronto inedito

Cecchinato – Bublik, dove seguire il match

L’incontro non avrà alcuna copertura televisiva.