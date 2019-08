Cecchinato-Millman 7-6 4-6 3-6, Atp Winston Salem 2019: l’azzurro si ferma al secondo turno

Termina al secondo turno il percorso di Marco Cecchinato nell’Atp 250 di Winston-Salem. L’azzurro, n°67 Atp, è stato sconfitto per la prima volta in carriera dall’australiano John Millman (n°14 del seeding), che si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-3 dopo ben due ore e ventinove minuti di battaglia e al terzo turno se la vedrà con l’olandese Robin Haase (nessun precedente tra i due).

Il tennista di Palermo è stato piuttosto aggressivo nella sua tattica di gioco (ben 18 ace messi a segno) ed ha salvato due set point nel primo parziale, che poi è riuscito a vincere al tie-break (senza aver avuto chance di break a favore). Nel secondo parziale l’equilibrio prosegue sino al settimo gioco, quando cede il servizio dopo che aveva salvato due palle break nel game precedente. Il terzo set ha un andamento simile al secondo, con il tennista di Brisbane che non concede occasioni al suo avversario e concretizza di nuovo nel settimo game, chiudendo poi l’incontro con un ulteriore break.

MARCO CECCHINATO – (14) JOHN MILLMAN 7-6(5) 4-6 3-6, Court 2

Secondo turno Atp 250 Winston-Salem (cemento)

21.39 – GAME, SET AND MATCH MILLMAN! Arriva sul drop shot di Cecchinato e chiude questo incontro, dopo ben 2h e 29′ (39′ la durata del terzo parziale)

21.38 – 0-40 sul servizio dell’azzurro, che concede tre match point

21.35 – Vantaggio confermato a 0. 3-5

21.32 – BREAK MILLMAN! Prende la riga di fondo con il rovescio e poi chiude con un dritto vicino all’incrocio delle righe. 3-4

21.31 – Sbaglia anche il dritto e concede una palla break

21.31 – Lungo il back di rovescio e Cecchinato è costretto ai vantaggi

21.30 – Dritto in rete. 40-30

21.28 – Diciottesimo ace, dopo aver perso il primo punto. 15 pari

21.27 – Il dritto dell’azzurro finisce in corridoio deviato dal nastro e Millman tiene la battuta a 30 (realizzando un ace). 3-3

21.22 – Diciassettesimo ace di Cecchinato a chiudere il game, vinto a 15. 3-2

21.20 – Poi riesce a tenere la battuta. 2-2

21.19 – Doppio errore dell’australiano. 30 pari da 30-0

21.15 – Servizio e rovescio incrociato. 2-1

21.14 – Sedicesimo ace dell’azzurro ed altro vantaggio interno

21.14 – Seconda parità

21.12 – Doppio fallo di Cecchinato. 40 pari

21.11 – Altro brutto errore di rovescio da parte di Millman. 40-30

21.10 – Smorzata non perfetta da parte dell’azzurro e l’australiano chiude di dritto. 15 pari

21.08 – Millman tiene la battuta a 30. 1-1

21.05 – Game Cecchinato, che chiude di dritto dopo una pessima palla corta del suo avversario. 1-0

21.04 – Dritto in rete dell’australiano, a campo quasi aperto. 30 pari

21.03 – Finisce in corridoio il tentativo di drop shot. 15-30

21.02 – Inizia il terzo e decisivo set, serve il tennista di Palermo

20.59 – GAME AND SECOND SET MILLMAN! In corridoio il tentativo di passante con il rovescio da parte di Cecchinato. Parziale chiuso dopo 46′

20.59 – 40-30 e set point

20.58 – Terzo ace per l’australiano. 30 pari

20.57 – Ma prova a complicarsi la vita con un dritto in rete. 0-30

20.54 – Servizio e dritto e due ace per rimontare e vincere questo game. 4-5 ed ora Millman serve per portare l’incontro al terzo set

20.53 – Lungo il rovescio dell’azzurro. 15-30

20.51 – Il tennista di Brisbane conferma il vantaggio a 0. 3-5

20.47 – BREAK MILLMAN! In rete il dritto di Cecchinato: 3-4

20.46 – L’australiano conquista un altro break point. 30-40

20.43 – Poi Millman tiene la battuta vincendo anche i due punti successivi. 3-3

20.42 – In corridoio il tentativo di palla corta dell’azzurro. 30 pari

20.38 – Game Cecchinato. 3-2

20.38 – Quattordicesimo ace e altra chance del 3-2

20.37 – Largo il dritto dell’azzurro. Terza parità

20.37 – Tredicesimo ace e altro vantaggio interno

20.36 – Si resta ancora in questo game. Seconda parità

20.35 – Annullata anche la seconda. 40 pari

20.34 – L’australiano esagera con la risposta. 30-40

20.34 – Doppio fallo di Cecchinato e due break point concessi. 15-40

20.31 – Millman tiene la battuta a 15, nonostante un doppio fallo. 2-2

20.26 – Dodicesimo ace dell’incontro a chiudere questo game. 2-1

20.26 – Drop shot vincente da parte dell’azzurro. 40-15

20.24 – Turno di battuta vinto a 0 dall’australiano. 1-1

20.21 – Undicesimo ace di Cecchinato e primo game “in cascina”. 1-0

20.20 – Gran bel passante di dritto di Millman e game ai vantaggi

20.18 – Decimo ace a segno. 15-30

20.17 – Inizia il secondo set, serve l’azzurro

20.14 – FIRST SET CECCHINATO! Erroraccio di rovescio dell’australiano, dopo una strenua difesa dell’azzurro, e parziale chiuso per 7-5 dopo 1h e 4′

20.13 – 6-5 per l’azzurro e set point in suo favore (sul servizio di Millman)

20.11 – Ottimo rovescio lungolinea dell’australiano. 4-4

20.10 – Si cambia campo sul 3-3

20.09 – Ottima risposta di dritto per Cecchinato e mini-break recuperato. 2-3

20.08 – Corta la volée dell’azzurro e Millman chiude di dritto. Mini-break e 2-1

20.05 – Game Cecchinato. TIE-BREAK

20.04 – Ottimo uso degli angoli da parte dell’azzurro. Quarta parità

20.03 – Altro set point per il tennista aussie

20.02 – Doppio fallo. Terza parità

20.02 – Altro ace (n°9) e palla del 6-6

20.02 – Ace al centro e seconda parità

20.01 – Rovescio in rete e set point in favore di Millman

20.00 – Lungo il back di rovescio e game ai vantaggi

20.00 – Servizio e dritto. 40-30

19.59 – Troppo basso il pallonetto dell’australiano e Cecchinato riesce a vincere il punto a rete. 30 pari

19.54 – Millman tiene la battuta a 15, realizzando il secondo ace del suo incontro e garantendosi almeno il tie-break. 5-6

19.52 – Settimo ace dell’azzurro per far suo il game, rimontando ancora dal 15-30. 5-5

19.47 – Servizio vincente e turno di battuta vinto a 30 dall’australiano. 4-5

19.43 – Quinto ace di Cecchinato a chiudere il game, rimontando anch’egli dal 15-30. 4-4

19.38 – Millman recupera dal 15-30 e si porta sul 4-3

19.34 – Servizio e drop shot a chiudere il game. 3-3

19.34 – Quarto ace del match per l’azzurro. 30-15

19.31 – E poi fa suo il game, sempre a 0. 2-3

19.30 – Ace anche per l’australiano. 30-0

19.28 – Game quasi perfetto di Cecchinato, vinto a 0 mettendo a segno tre ace. 2-2

19.25 – Rovescio lungolinea a segno per Millman e turno di battuta portato a casa. 1-2

19.23 – Doppio fallo. Terza parità

19.23 – Dritto steccato dall’azzurro. Altro vantaggio interno

19.22 – Altro errore del tennista di Brisbane. Seconda parità

19.21 – Buona difesa di Cecchinato. 40 pari

19.20 – Gran passante con il rovescio lungolinea da parte di Millman. 40-30

19.20 – L’azzurro manovra bene con il dritto e costringe ancora l’australiano all’errore. 30 pari

19.17 – Game Cecchinato, con ace al centro in chiusura. 1-1

19.16 – Buono l’approccio al game, nonostante un rovescio un po’ lungo nel terzo punto. 30-15

19.14 – Termina in corridoio il rovescio tagliato del tennista di Palermo. 0-1

19.13 – Corto l’attacco di Millman e Cecchinato lo costringe ai vantaggi

19.11 – Aggressivo l’azzurro in risposta. 30 pari

19.10 – Lungo il tentativo di pallonetto. 15 pari

19.09 – Inizia il match, serve l’australiano

19.02 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Cecchinato-Millman. Giocatori in campo per il riscaldamento

Cecchinato affronta Millman nel secondo match dell’Atp Winston-Salem 2019

Il tennista di Palermo (n°67 Atp), dopo aver usufruito del ritiro del kazako Alexander Bublik, sfida nel secondo turno del 250 statunitense l’australiano John Millman (testa di serie n°14, che ha ricevuto un bye all’esordio). Due i precedenti a livello di circuito maggiore e sono stati vinti entrambi dall’azzurro.

Cecchinato ha iniziato il 2019 a Doha, dove ha raggiunto la sua prima semifinale sul cemento (sconfitto dal ceco Tomas Berdych), salvo poi venir eliminato nel secondo turno ad Auckland e nel primo all’Australian Open. Dopo un’altra sconfitta al secondo incontro a Cordoba, il cammino sulla terra battuta sudamericana migliora decisamente ed arriva il primo titolo della stagione a Buenos Aires, dove batte in finale l’argentino Diego Schwartzman.

Nei successivi tornei non raccoglie grandi soddisfazioni: sconfitta all’esordio a Rio de Janeiro, al secondo nel Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso e raggiunge il terzo turno nel 1000 di Montecarlo, la semifinale a Monaco di Baviera, due sconfitte all’esordio nel 1000 di Madrid e al Roland Garros, un secondo turno nel 1000 di Roma. Su erba subisce l’eliminazione al primo turno del Queen’s, ad Eastbourne ed anche a Wimbledon. Torna a giocare sul rosso ma perde ancora al primo turno ad Umago, Amburgo e Kitzbühel, per poi proseguire la striscia negativa anche al ritorno sui campi in cemento, nei 1000 di Montréal e Cincinnati.

Il tennista di Brisbane, invece, ha cominciato l’anno a Brisbane, dove ha raggiunto il secondo turno, per poi arrivare ai quarti di finale a Sydney e nuovamente al secondo turno nello Slam australiano. Conclude la prima parte di stagione sul cemento con il secondo turno a New York, una battuta d’arresto all’esordio a Delray Beach, i quarti ad Acapulco ed al Challenger di Phoenix e un secondo e un primo turno ad Indian Wells e Miami.

Su terra battuta raccoglie invece tre sconfitte all’esordio a Montecarlo, Roma e all’Open di Francia, il secondo turno a Budapest, Estoril, Madrid e Lione, mentre su erba perde al primo turno a Stoccarda, Halle ed Eastbourne, salvo poi raggiungere il terzo turno ai Championships. Ritorna a giocare sul cemento e perde all’esordio a Los Cabos e conquista il secondo turno nel 1000 di Montréal.

Cecchinato – Millman: i precedenti

Eastbourne 2018 – Erba – Quarti di finale – CECCHINATO b. Millman 5-7 6-3 6-2

Budapest 2018 – Terra battuta – Finale – CECCHINATO b. Millman 7-5 6-4

Cecchinato – Millman, dove seguire il match

L’incontro non avrà alcuna copertura televisiva.