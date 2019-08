F1, GP Ungheria 2019: Hamilton ottiene l’81ª vittoria della carriera davanti a Verstappen e Vettel. 4° Leclerc

Lewis Hamilton sorpassa Max Verstappen a quattro tornate dalla fine e si impone nel GP Ungheria, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Per il britannico della Mercedes si tratta della settima vittoria qui all’Hungaroring, l’ottantunesima della sua grandiosa carriera; decisiva la strategia delle Frecce d’Argento, con un pit stop in più rispetto ai rivali della Red Bull. Il podio è completato dall’olandese (partito in pole position ed autore del giro più veloce) e dalla Ferrari di Sebastian Vettel, che è riuscito anche lui di strategia ad avere la meglio del compagno di scuderia Charles Leclerc.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP UNGHERIA 2018, 70 giri

Hungaroring, dodicesima prova del Mondiale di F1

CLASSIFICA GP UNGHERIA

1. Lewis Hamilton

2. Max Verstappen

3. Sebastian Vettel

4. Charles Leclerc

5. Carlos Sainz

BANDIERA A SCACCHI! Hamilton vince il GP Ungheria per la settima volta in carriera, davanti a Verstappen e Vettel



BREAKING: Lewis Hamilton wins the #HungarianGP 🇭🇺 Max Verstappen started on pole but finishes in P2 Sebastian Vettel takes P3 after overtaking his team mate, Charles Leclerc#F1 pic.twitter.com/OK7JP6PRJi — Formula 1 (@F1) August 4, 2019



Giro 70/70 – Ultimo giro e l’olandese ritocca il record del circuito

Giro 68/70 – Verstappen rientra ai box con le gomme finite e monta le soft per tentare il giro più veloce. Anche la strategia di Vettel sembra andare a buon fine, con il sorpasso ai danni del compagno di team

Giro 67/70 – La strategia delle Frecce d’Argento ha funzionato: il britannico sorpassa agevolmente l’olandese

Giro 66/70 – Cinque giri al termine del GP Ungheria ed Hamilton è in zona DRS

Giro 64/70 – Verstappen dice che le sue gomme sono morte ed il gap è inferiore ai 5 secondi. Bottas passa Norris ed ora è ottavo

Giro 63/70 – Ora il distacco è di 7.8 secondi

Giro 61/70 – L’Hammer Time prosegue. Dieci giri al termine del GP Ungheria

Giro 60/70 – Il britannico è letteralmente indemoniato: un altro giro record

Giro 59/70 – Ritoccato ancora il record del circuito ed ora il distacco è sotto i 13 secondi

Giro 58/70 – Nuovo giro più veloce del GP Ungheria per il britannico della Mercedes

Giro 57/70 – Nelle ultime due tornate Hamilton ha rosicchiato solo tre decimi a Verstappen





Giro 55/70 – Ora il distacco tra i primi due è di circa quindici secondi e mezzo

Giro 52/70 – Il britannico ritocca il giro più veloce del GP Ungheria. Ritiro per Grosjean

Giro 49/70 – Cambio di strategia per la Mercedes: rientra anche Hamilton e monta anche lui le medie

Giro 48/70 – Seconda sosta per Bottas e rientra in dodicesima posizione

Giro 47/70 – Vantaggio sceso nuovamente sotto il secondo

Giro 45/70 – Ventisei giri al termine del GP Ungheria e il vantaggio tra i primi due si è nuovamente ridotto (1.1 secondi)

Giro 42/70 – Il distacco tra i primi due è risalito a circa due secondi

Giro 40/70 – Finalmente si ferma anche la seconda Ferrari ma è un pit-stop molto lento (5.8 secondi, problema all’anteriore destra). Montate gomme soft, banda rossa



LAP 40/70 Here's the order as things stand Hamilton and Verstappen still fighting for the lead #F1 🇭🇺#HungarianGP pic.twitter.com/nfYq7w003R — Formula 1 (@F1) August 4, 2019



Giro 39/70 – Hamilton tenta il sorpasso ma viene rispedito (per ora) al mittente dall’olandese della Red Bull

Giro 37/70 – Verstappen riporta il proprio vantaggio sopra il secondo, mentre Vettel ancora non si è fermato

Giro 35/70 – Il britannico ormai è negli scarichi della Red Bull. Siamo alla metà esatta del GP Ungheria

Giro 33/70 – Giro incredibile per Hamilton e si avvicina pericolosamente a Verstappen

Giro 32/70 – Sosta per il britannico e anche per lui gomme a banda bianca

Giro 31/70 – Hamilton e Vettel proseguono

Giro 28/70 – Decide di non fermarsi neanche a questa tornata. Pit stop per il monegasco della Ferrari, che monta anche lui gomme dure

Giro 27/70 – Il britannico fa un altro giro

Giro 26/70 – Verstappen si ferma per il suo pit-stop e monta gomme dure, rientrando davanti a Leclerc

Giro 24/70 – L’olandese dice al suo ingegnere che perde grip sui suoi pneumatici e il britannico ora è sotto il secondo

Giro 23/70 – Continua la pressione di Hamilton nei confronti del leader del GP Ungheria, Verstappen

Giro 20/70 – Diminuisce ancora il gap tra i primi due: ora è di circa 1.4 secondi. Bottas ora si trova in quattordicesima posizione

Giro 19/70 – Il distacco tra i primi due scende sotto il secondo e Kvyat è autore di un ottimo sorpasso ai danni del compagno di team Albon (per la dodicesima posizione)

Giro 18/70 – Altra prestazione poco convincente da parte di Gasly, che partiva sesto con gomme medie e si è fatto passare in partenza da Sainz, Norris e Raikkonen (tutti e tre con gomme soft)

Giro 15/70 – Il distacco di Sainz dal tedesco della Ferrari è vicino ai 20 secondi

Giro 12/70 – Sempre due secondi circa tra Verstappen ed Hamilton. Leclerc è ad 11.5, Vettel vicino ai 14 di ritardo dalla vetta del GP Ungheria

Giro 10/70 – Ora è di nuovo il britannico della Mercedes il più veloce in pista



LAP 10/70 After one seventh of the race distance, here's how they stand Bottas was forced to pit for a front wing change – back out on track now#F1 🇭🇺#HungarianGP pic.twitter.com/Br7yni2TTU — Formula 1 (@F1) August 4, 2019



Giro 8/70 – Giro più veloce di Bottas. Da un altro replay si vede come il danno all’ala sia nato dopo il contatto con Leclerc

Giro 6/70 – Il finlandese della Mercedes si ferma e cambia musetto e gomme (montando le dure, banda bianca)

Giro 5/70 – Giro più veloce per Hamilton e riduce il distacco a due secondi

Giro 4/70 – Bottas prosegue

Giro 3/70 – Giro più veloce del GP Ungheria per l’olandese della Red Bull. Meccanici Mercedes pronti con un’ala anteriore nuova

Giro 2/70 – Vettel passa il finlandese, che ha dei danni all’ala anteriore

Giro 1/70 – Partenza lenta per Bottas e viene passato da Hamilton e Leclerc. Tutto regolare invece per Verstappen

15.11 – In corso l’installation lap, a breve la partenza. Ricciardo parte con gomme dure (banda bianca)

14.55 – Mancano quindici minuti al via del giro di ricognizione del GP Ungheria





13.38 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta del GP Ungheria, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2019. Ricciardo ha cambiato l’intera Power Unit e quindi partirà dal fondo dello schieramento, con le operazioni di partenza che avranno inizio alle 15.10 italiane

F1, GP Ungheria 2019: la griglia di partenza

La Red Bull, nella giornata di ieri (3 agosto), ha conquistato la pole position del GP Ungheria con l’olandese Max Verstappen (prima pole stagionale e della carriera) e al suo fianco partirà la Mercedes di Valtteri Bottas, che ha realizzato un tempo di appena diciotto millesimi superiore. In seconda fila abbiamo l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, a 197 millesimi dal miglior tempo, che precede la due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel e l’altra Red Bull di Pierre Gasly.

Completano la top-10 le due McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz, la Haas di Romain Grosjean e l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Qualifiche sotto tono per la Renault, con Nico Hulkenberg undicesimo e Daniel Ricciardo solamente diciottesimo; ottima prestazione per George Russell, che con la sua Williams sfiora l’accesso alla Q2 e domani partirà dalla sedicesima casella (dando quasi 1.3 secondi al suo compagno di team, Robert Kubica). Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ha ricevuto una penalità di tre posizioni per aver ostacolato la Racing Point di Lance Stroll.

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’14″572 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’14″590 – Q3

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’14″769 – Q3

4 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’15″043 – Q3

5 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’15″071 – Q3

6 – Pierre Gasly (Red Bull-Honda) – 1’15″450 – Q3

7 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’15″800 – Q3

8 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’15″852 – Q3

9 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’16″013 – Q3

10 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’16″041 – Q3

11 – Nico Hulkenberg (Renault) – 1’16″565 – Q2

12 – Alexander Albon (Toro Rosso-Honda) – 1’16″687 – Q2

13 – Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) – 1’16″692 – Q2

14 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’17″081 – Q2

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’17″031 – Q1

16 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’17″109 – Q1

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’16″804 – Q2*

18 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’17″542 – Q1

19 – Robert Kubica (Williams-Mercedes) – 1’18″324 – Q1

20 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’17″257 – Q1**

* Penalità di tre posizioni

** Partenza dal fondo della griglia per la sostituzione dell’intera Power Unit

F1, GP Ungheria: l’albo d’oro delle vittorie sull’Hungaroring

Piloti

6 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018

4 – Michael Schumacher (Germania): 1994, 1998, 2001, 2004

3 – Ayrton Senna (Brasile): 1988, 1991, 1992

2 – Nelson Piquet (Brasile): 1986, 1987

Damon Hill (Regno Unito): 1993, 1995

Jacques Villeneuve (Canada): 1996, 1997

Mika Hakkinen (Finlandia): 1999, 2000

Jenson Button (Regno Unito): 2006, 2011

Sebastian Vettel (Germania): 2015, 2017

1 – Nigel Mansell (Regno Unito): 1989

Thierry Boutsen (Belgio): 1990

Rubens Barrichello (Brasile): 2002

Fernando Alonso (Spagna): 2003

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2005

Heikki Kovalainen (Finlandia): 2008

Mark Webber (Australia): 2010

Daniel Ricciardo (Australia): 2014

Costruttori

10 – McLaren: 1988, 1991, 1992, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012

7 – Williams: 1986, 1987, 1990, 1993, 1995, 1996, 1997

Ferrari: 1989, 1998, 2001, 2002, 2004, 2015, 2017

3 – Mercedes: 2013, 2016, 2018

2 – Red Bull Racing: 2010, 2014

1 – Benetton: 1994

Renault: 2003

Honda: 2006

F1, GP Ungheria 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.