F1 Qualifiche GP Belgio 2019: Leclerc fa sua la terza pole della carriera. La griglia di partenza completa

QUALIFICHE GP BELGIO 2018

Circuito di Spa-Francorchamps, tredicesima prova del Mondiale di F1

BANDIERA A SCACCHI! Leclerc ottiene la pole position del GP Belgio, la terza in stagione. Vettel secondo a sette decimi (record nel primo settore, ben cinque decimi persi nel terzo), riuscendo a piazzarsi di poco davanti ad Hamilton

16.11 – I piloti stanno per effettuare il secondo tentativo

16.06 – 1’42”644: pole provvisoria per Leclerc, con ben sei decimi su Hamilton e otto su Vettel

16.00 – Al via la Q3 del GP Belgio: dodici minuti a disposizione dei piloti per l’assalto alla pole position. Vi prenderanno parte le due Ferrari, le due Mercedes, la Red Bull di Verstappen, le due Renault, l’Alfa Romeo di Raikkonen, la Racing Point di Perez e la Haas di Magnussen

15.54 – Terminata anche la Q2: Leclerc e Vettel migliorano il proprio tempo, mentre sono stati esclusi Grosjean, Norris, Stroll, Albon e Giovinazzi



15.48 – Albon scende dalla sua vettura, già conscio del fatto che partirà in fondo alla griglia

15.43 – 1’43”376: ancora miglior tempo per Leclerc, con un decimo su Vettel e due su Hamilton

15.42 – Non un granché il primo giro di Albon, all’esordio sulla vettura austriaca al posto di Gasly

15.39 – Le due Mercedes scendono in pista con gomme soft. Stessa strategia per Ferrari e Red Bull

15.37 – Inizia la seconda parte delle qualifiche del GP Belgio: quindici minuti a disposizione dei piloti e sempre gli ultimi cinque saranno eliminati

15.34 – Solo ora la vettura del pilota italiano è stata rimossa. L’inizio del Q2 è rinviato

15.28 – Problemi al motore anche per Giovinazzi. La Q1 del GP Belgio termina qui ed il miglior tempo è del monegasco della Ferrari; eliminati Gasly, Sainz, Kvyat, Russell e Kubica



15.27 – L’olandese si prende la terza posizione, ad un secondo da Leclerc

15.25 – Le due Mercedes montano gomme soft (banda rossa) nuove ed effettueranno un secondo tentativo. Verstappen è tornato in pista

15.21 – 1’43”587: miglior tempo per il monegasco della Ferrari e mezzo secondo rifilato a Vettel

15.20 – Problemi sulla Red Bull dell’olandese, che va a velocità limitata. Bottas effettua il miglior tempo

15.18 – Entrambe le Rosse sono in pista. Verstappen sta effettuando il primo giro cronometrato

15.15 – Riparte la Q1 del GP Belgio. Hamilton scende in pista, mentre si lavora sulla Ferrari di Leclerc

15.13 – La sessione riprenderà tra due minuti

15.05 – In pista i due ferraristi, mentre Hamilton è ancora fuori dalla propria vettura

15.00 – Inizia la prima parte delle qualifiche del GP Belgio: diciotto minuti a disposizione dei piloti e gli ultimi cinque che faranno segnare il tempo peggiore saranno eliminati

14.52 – Meno di dieci minuti al via della Q1



13.02 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta delle qualifiche del GP Belgio 2019. Nell’ultima sessione di prove libere ancora miglior tempo di Leclerc, davanti a Vettel e Bottas. Incidente alla curva 12 per Hamilton, che ha causato una bandiera rossa

F1, GP Belgio 2019: risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del Gp Belgio 2019, sul circuito di Spa-Francorchamps, il miglior tempo è stato ottenuto dalla Ferrari di Charles Leclerc, che realizza 1’44”123 durante la FP2. Il secondo miglior tempo lo realizza Sebastian Vettel, fermandosi a 451 millesimi di distacco (miglior tempo della prima sessione), davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, rispettivamente a 846 ed 852 millesimi dal monegasco. In quinta posizione troviamo una delle sorprese di giornata, ossia la Racing Point di Sergio Perez, che precede le due Red Bull di Max Verstappen ed Alexander Albon.

Chiudono la top-10 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo, a lungo in dubbio per un presunto stiramento alla gamba sinistra), la seconda Racing Point con Lance Stroll e la Renault di Daniel Ricciardo. In FP1 Nicholas Latifi è sceso in pista al posto di George Russell sulla Williams, mentre per quanto riguarda il passo gara le due Frecce d’Argento sono state leggermente più veloci delle due “Rosse”, sia con mescola media che morbida. Diversi piloti hanno fatto delle sostituzioni sulle loro Power Unit, con Hulkenberg, Ricciardo e Sainz che subiranno una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza, mentre Albon, Kvyat e Stroll partiranno nelle ultime tre posizioni.

F1, GP Belgio: l’albo d’oro delle pole position sul circuito di Spa-Francorchamps

Piloti

5 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2008, 2013, 2015, 2017, 2018

4 – Juan Manuel Fangio (Argentina): 1951, 1953, 1954, 1956

Ayrton Senna (Brasile): 1988, 1989, 1990, 1991

3 – Graham Hill (Regno Unito): 1962, 1963, 1965

Alain Prost (Francia): 1983, 1985, 1993

Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999, 2000

2 – Nigel Mansell (Regno Unito): 1987, 1992

Jacques Villeneuve (Canada): 1996, 1997

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2001, 2005

Nico Rosberg (Germania): 2014, 2016

1 – Giuseppe Farina (Italia): 1950

Alberto Ascari (Italia): 1952

Eugenio Castellotti (Italia): 1955

Mike Hawthorn (Regno Unito): 1958

Jack Brabham (Regno Unito): 1960

Phil Hill (USA): 1961

Dan Gurney (USA): 1964

John Surtees (Regno Unito): 1966

Jim Clark (Regno Unito): 1967

Chris Amon (Nuova Zelanda): 1968

Jackie Stewart (Regno Unito): 1970

Nelson Piquet (Brasile): 1986

Rubens Barrichello (Brasile): 1994

Gerhard Berger (Austria): 1995

Michael Schumacher (Germania): 2002

Jarno Trulli (Italia): 2004

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2007

Giancarlo Fisichella (Italia): 2009

Mark Webber (Australia): 2010

Sebastian Vettel (Germania): 2011

Jenson Button (Regno Unito): 2012

Costruttori

10 – McLaren: 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2000, 2005, 2012

9 – Ferrari: 1952, 1956, 1958, 1961, 1966, 1968, 1995, 2002, 2007

7 – Williams: 1986, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997, 2001

6 – Mercedes: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

3 – BRM: 1962, 1963, 1965

2 – Alfa Romeo: 1950, 1951

Maserati: 1953, 1954

Renault: 1983, 2004

Red Bull Racing: 2010, 2011

1 – Lancia: 1955

Cooper: 1960

Brabham: 1964

Lotus: 1967

March: 1970

Jordan: 1994

Force India: 2009

F1, GP Belgio 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.