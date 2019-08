F1, Qualifiche GP Ungheria 2019: Verstappen conquista la prima pole della carriera. La griglia di partenza completa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP UNGHERIA 2018

Hungaroring, dodicesima prova del Mondiale di F1

16.02 – BANDIERA A SCACCHI! Prima pole position della carriera per Max Verstappen, con l’incredibile tempo di 1’14”572. Bottas è secondo a 18 millesimi, Hamilton terzo. Il monegasco riesce a beffare il tedesco nella lotta interna alla Ferrari



BREAKING: Max Verstappen has secured his first #F1 pole ahead of tomorrow's Hungarian GP, ahead of Valtteri Bottas and Lewis Hamilton#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/uexcfLcCW4 — Formula 1 (@F1) August 3, 2019



15.58 – I piloti scendono in pista per il loro secondo tentativo

15.53 – 1’14’958: gran tempo da parte dell’olandese della Red Bull. Vettel e Leclerc sono quarto e quinto, per ora



Three sectors, three fastest drivers! 👀 Only four minutes remain of Q3 ⏱️#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/3Y4i9Y6Vk8 — Formula 1 (@F1) August 3, 2019



15.52 – 1’15”136: pole provvisoria per Bottas, con 10 millesimi di vantaggio su Hamilton

15.48 – Al via la Q3. Dodici minuti a disposizione dei piloti per l’assalto alla pole position, alla quale prenderanno parte le due Mercedes, le due Red Bull, le due Ferrari, le due McLaren, la Haas di Grosjean e l’Alfa Romeo di Raikkonen

15.42 – Terminata la Q2 del GP Ungheria: miglior tempo di Verstappen mentre, con un colpo di reni, Raikkonen si qualifica per il Q3 e quindi sono stati eliminati Hulkenberg, Albon, Kvyat, Giovinazzi e Magnussen

15.35 – Cinque minuti al termine di questa seconda parte di prove ufficiali. A rischio eliminazione Albon, Kvyat, Giovinazzi, Magnussen e Raikkonen

15.33 – Norris è il “primo degli altri”, a mezzo secondo da Hamilton. Gasly è alle sue spalle, ad otto decimi dalla vetta

15.30 – Verstappen (anche lui su medie) vicinissimo, mentre pagano molto nell’ultimo settore le due Ferrari

15.29 – 1’15”548: miglior tempo del britannico della Mercedes, davanti al compagno di team

15.26 – Leclerc torna in pista con gomme medie (banda gialla), così come le due Mercedes e Vettel

15.25 – Inizia la Q2: quindici minuti a disposizione dei piloti e sempre gli ultimi cinque verranno eliminati. Giovinazzi sotto investigazione per aver ostacolato Stroll

15.20 – Finisce la Q1 del GP Ungheria: miglior tempo per l’olandese della Red Bull, mentre è successo di tutto nelle posizioni di rincalzo e alla fine vengono eliminati Russell (sottosterzo all’ultima curva), Perez, Ricciardo, Stroll e Kubica





15.14 – Quattro minuti al termine di questa prima parte: a rischio Kvyat, Giovinazzi, Stroll, Grosjean e Kubica

15.12 – Testacoda di Leclerc all’ultima curva e picchia la parte posteriore della vettura



That was a nasty impact! 😲 Charles Leclerc's rear wing took a hit, after a spin on Turn 14 He still lies in P2, though #F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/FJdhkv7fVu — Formula 1 (@F1) August 3, 2019



15.09 – 1’15”817: grandissimo giro da parte di Verstappen, con parziale record nell’ultimo settore (oltre mezzo secondo sul monegasco). Bottas ed Hamilton sono terzo e quarto, davanti al tedesco della Ferrari

15.08 – Giro non perfetto da parte di Vettel e Leclerc passa in testa di oltre due decimi (1’16”337)

15.04 – Appena tre tempi cronometrati ed il migliore è di Russell

15.01 – Il primo a scendere in pista è Kubica, con la sua Williams

15.00 – Inizia la Q1: diciotto minuti a disposizione dei piloti e gli ultimi cinque che realizzeranno il tempo più alto saranno eliminati

14.54 – Sei minuti al via delle qualifiche del GP Ungheria



10 minutes until qualifying here at the Hungaroring Here's your weather update 🌥️#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/jPGqgIBlRk — Formula 1 (@F1) August 3, 2019



13.06 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta delle qualifiche del GP Ungheria (che inizieranno alle ore 15.00 italiane), dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2019. Anche nell’ultima sessione di prove libere miglior tempo per Hamilton, davanti a Verstappen e Vettel

F1, GP Ungheria 2019: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Ungheria 2019, sul circuito dell’Hungaroring, il miglior tempo è stato realizzato da Lewis Hamilton con la McLaren, fermando il cronometro sull’1’13”449 durante la FP1. Alle sue spalle si piazza la Red Bull di Max Verstappen, ad un distacco di 165 millesimi, precedendo la Ferrari di Sebastian Vettel e l’altra Red Bull di Pierre Gasly (rispettivamente a 166 e 449 millesimi dalla vetta, con il francese che ha realizzato il miglior tempo nella sessione pomeridiana).

Quinto posto per la Haas di Kevin Magnussen, che chiude davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas e alla Ferrari di Charles Leclerc. Chiudono la top-10 la Renault di Nico Hulkenberg e le due McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz; sempre un buon equilibrio a centro gruppo e anche questa volta tra l’undicesimo (Daniel Ricciardo con la Renault) e il diciottesimo (Lance Stroll, Racing Point) ci sono meno di nove decimi di distacco.

Pioggia protagonista in entrambe le sessioni, lievemente in quella del mattino (nella quale Bottas ha avuto problemi alla Power Unit) e più consistente nella successiva, con un incidente che ha visto protagonista la Toro Rosso di Alexander Albon, che ha fatto uscire la bandiera rossa dopo appena venti minuti, rendendola vana per tutte le squadre.

CLASSIFICATION: END OF FP1 Lewis Hamilton ends the first session fastest at the Hungaroring, closely followed by Max Verstappen and Sebastian Vettel 🧐 #F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/I10omdOLdk — Formula 1 (@F1) August 2, 2019

CLASSIFICATION: END OF FP2 A Red Bull 1-2, closely followed by Mercedes in a rainy session at the Hungaroring 👀#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/WqNZeyG0GE — Formula 1 (@F1) August 2, 2019

F1, GP Ungheria: l’albo d’oro delle pole position sull’Hungaroring

Piloti

7 – Michael Schumacher (Germania): 1994, 1996, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005

6 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018

3 – Ayrton Senna (Brasile): 1986, 1988, 1991

Sebastian Vettel (Germania): 2010, 2011, 2017

2 – Riccardo Patrese (Italia): 1989, 1992

Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999

Fernando Alonso (Spagna): 2003, 2009

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2005, 2006

Nico Rosberg (Germania): 2014, 2016

1 – Nigel Mansell (Regno Unito): 1987

Thierry Boutsen (Belgio): 1990

Alain Prost (Francia): 1993

Damon Hill (Regno Unito): 1995

Rubens Barrichello (Brasile): 2002

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2006

Costruttori

8 – McLaren: 1988, 1991, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008, 2012

Ferrari: 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2017

6 – Williams: 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995

5 – Mercedes: 2013, 2014, 2015, 2016, 2018

2 – Renault: 2003, 2009

Red Bull Racing: 2010, 2011

1 – Lotus: 1986

Benetton: 1994

F1, GP Ungheria 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.