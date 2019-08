Federer-Dzumhur 3-6 6-2 6-3 6-4 (Video Highlights US Open 2019): lo svizzero vince in rimonta e accede al 3° turno

Altra vittoria in rimonta per Roger Federer nel secondo incontro dell’US Open 2019. Lo svizzero, testa di serie n°3, ha battuto per la terza volta in carriera il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 6-4 dopo due ore e ventun minuti di gioco (disputati interamente sotto il tetto dell’Arthur Ashe Stadium, a causa del maltempo); prossimo avversario del nativo di Basilea sarà il vincente di Evans-Pouille. Inizio shock per Federer, che va subito sotto di due break e poi tenta la rimonta senza riuscirci. Nel secondo parziale reazione immediata e il tennista di Sarajevo non regge l’urto, perdendo anche lui due volte la battuta. Il terzo ed il quarto set sono più equilibrati, con l’elvetico che è andato sempre in vantaggio di un break ma ha concesso ben quattro occasione di rientro al suo avversario (una non sfruttate e tre ben annullate da Federer).

(3) ROGER FEDERER – DAMIR DZUMHUR 3-6 6-2 6-3 6-4, Arthur Ashe Stadium

Secondo turno US Open 2019 (Torneo del Grande Slam, cemento)

Federer-Dzumhur, dove seguire il match

L’US Open 2019 sarà trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che su quella di streaming Dazn. Per quest’ultima sono presenti tantissime novità in vista dell’imminente stagione.

Federer affronta Dzumhur nel secondo match dell’US Open 2019

Il nativo di Basilea, n°3 del seeding in questo Slam statunitense, dopo aver sconfitto il qualificato indiano Sumit Nagal se la vedrà al secondo turno contro il bosniaco Damir Dzumhur (n°99 Atp, che ha avuto la meglio sul qualificato francese Elliot Benchetrit). Due i precedenti e sono stati entrambi vinti dallo svizzero.

Federer ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, dove ha vinto per il secondo anno di fila in coppia con Belinda Bencic. Partecipa quindi all’Australian Open ma è costretto a cedere al quarto turno contro il greco Stefanos Tsitsipas; nel successivo torneo di Dubai riesce ad ottenere il traguardo dei 100 titoli in carriera, sconfiggendo in finale proprio il tennista ellenico. Nel primo Masters 1000 dell’anno (ad Indian Wells) arriva all’atto finale senza perdere un set ma poi è costretto a cedere il passo proprio all’austriaco Dominic Thiem, mentre si riscatta in quello successivo di Miami e batte nell’ultimo atto lo statunitense John Isner (campione uscente).

Torna poi a giocare sul rosso dopo due anni di assenza e raggiunge i quarti sia nel 1000 di Madrid che in quello di Roma (dove si ritira prima di scendere in campo proprio contro Tsitsipas), spingendosi sino in semifinale al Roland Garros ma deve arrendersi allo spagnolo Rafael Nadal (poi vincitore del torneo). Inizia poi la stagione su erba e si impone per la decima volta in carriera ad Halle, avendo la meglio in finale sul belga David Goffin, raggiungendo anche la finale a Wimbledon ma dovendosi arrendere al rivale Novak Djokovic (il serbo vince per la terza volta su tre in finale contro lo svizzero, nello Slam londinese). Rientra sul cemento solo nel 1000 di Cincinnati e perde al secondo turno.

Il tennista di Sarajevo, invece, ha cominciato l’anno a Doha, dove esce al primo turno, ed ottiene il medesimo risultato anche nel primo Slam stagionale. Prosegue raggiungendo i quarti di finale a Rotterdam (sconfitto dal futuro vincitore, il francese Gael Monfils), mentre nei tornei successivi colleziona tre primi turni a Marsiglia, Dubai ed Indian Wells, ritirandosi prima di disputare il secondo incontro a Miami. Inizia la stagione su terra battuta ritirandosi durante il primo turno del 1000 di Montecarlo, rientrando poi a Ginevra e centrando i quarti, prima di perdere all’esordio all’Open di Francia. Su erba arriva un altro ritiro durante i quarti di finale ad Antalya, prima di un’altra battuta d’arresto all’esordio nei Championships.

Torna brevemente a giocare sul rosso e si ferma al secondo turno sia nel Challenger di Perugia che a Bastad, per poi iniziare la seconda parte dell’anno sul cemento e perdere al primo turno di Los Cabos, raggiungere i quarti nel Challenger di Aptos ed il secondo turno in quello di Vancouver e a Winston-Salem.

Federer – Dzumhur: i precedenti

Wimbledon 2015 – Erba – Primo turno – FEDERER b. Dzumhur 6-1 6-3 6-3

Roland Garros 2015 – Terra battuta – Terzo turno – FEDERER b. Dzumhur 6-4 6-3 6-2