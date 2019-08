Fognini-Mannarino 6-2 7-5 (Video Highlights Atp Montreal 2019): l’azzurro affronterà Nadal nei quarti

Fabio Fognini prosegue il cammino nell’Atp Masters 1000 di Montreal. L’azzurro, testa di serie n°7, batte per la terza volta in carriera il transalpino Adrian Mannarino (n°69) con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco ed ora affronterà nei quarti di finale lo spagnolo Rafael Nadal (bilancio di 11-4 nei precedenti in favore del 18 volte vincitore Slam).

Primo set equilibrato sino al 2-2, poi il tennista ligure ha giocato meglio i punti importanti ed ha chiuso con un doppio break; nel secondo parziale le cose cambiano, in quanto per due volte Fognini va avanti di un break ma Mannarino è più aggressivo e in entrambi i casi riesce ad ottenere il contro-break (il secondo dopo aver annullato un match point con l’ace), salvo poi cedere nell’undicesimo game.

(7) FABIO FOGNINI – ADRIAN MANNARINO 6-2 7-5, Banque National

Terzo turno Atp Masters 1000 Montreal (cemento)

02.25 – GAME, SET AND MATCH FOGNINI! In corridoio il rovescio di Mannarino ed incontro chiuso dopo 1h e 46′ (1h e 12′ la durata del secondo parziale)

02.25 – Buona risposta del francese. 40-30

02.24 – Scambio durissimo e alla fine l’azzurro ne usce fuori con una soluzione tagliata di rovescio. 40-15 e altri due match point

02.20 – BREAK FOGNINI! Gran difesa e poi ottimo passante incrociato di rovescio. 6-5 e seconda possibilità di chiudere l’incontro. 6-5

02.17 – Rovescio incrociato del ligure ed altra chance di break. Discussione tra il giudice di sedia e Mannarino

02.17 – Ottima prima al centro. Seconda parità

02.16 – Lungo il rovescio del transalpino e palla break concessa

02.15 – E si va di nuovo ai vantaggi

02.15 – Ace esterno. 40-30

02.14 – Ennesimo game lottato di questo secondo parziale. 30 pari

02.11 – CONTRO-BREAK MANNARINO! L’azzurro concede due palle break e manda il rovescio in rete. 5-5

02.10 – Ace n°3. 15 pari

02.10 – Lungo il dritto in uscita dal servizio. 0-15

02.08 – Il francese tiene la battuta. 5-4 ed ora Fognini potrebbe chiudere questo match

02.06 – Ace esterno. Terza parità

02.06 – Doppio fallo di Mannarino, che concede il match point al ligure

02.06 – Si resta in questo game. Seconda parità

02.04 – Lungo il recupero sul drop shot di Fognini. 40 pari

02.04 – Servizio e dritto da parte del transalpino. 40-30

02.03 – Gran rovescio incrociato. 30 pari

02.02 – Altro punto vinto con lo smash dall’azzurro. 0-15

02.01 – Buona prima e 5-3

02.00 – Pallonetto davvero rischioso per Fognini, che poi chiude con lo smash. Chance per confermare il break

01.59 – Colpi precisi ed angolati da parte di Mannarino: vantaggi

01.58 – Dritto in contropiede. 40-30

01.58 – L’azzurro accorcia troppo e permette all’avversario di spingere. 30 pari

01.56 – Rovescio in rete del francese. 15 pari

01.54 – BREAK FOGNINI! Doppio smash a chiudere questo settimo gioco. 4-3

01.53 – Nuove difficoltà per Mannarino, che concede altre tre palle break. 0-40

01.51 – Tre punti consecutivi e game chiuso. 3-3

01.50 – Rovescio in avanzamento in rete da parte di Fognini. 15 pari

01.47 – Ace a chiudere questo turno di battuta. 2-3

01.47 – Il nastro sembra agevolare l’azzurro ma poi il transalpino mette a segno un gran passante di rovescio. Vantaggio interno

01.46 – Smorzata di Fognini e si resta ancora in questo quinto gioco. Sesta parità

01.45 – Rovescio lungolinea del ligure a cancellare un’altra palla game. Quinta parità

01.44 – Ma riesce a salvarsi ancora. Quarta parità

01.43 – Dritto in rete di Mannarino ed arriva un’altra palla break

01.42 – Altro dritto, altra palla game cancellata. Terza parità

01.41 – Dritto a rientrare ad annullare la palla game. Seconda parità

01.40 – Lungo il lob dell’azzurro. Parità

01.39 – Gran difesa e palla break. 30-40

01.38 – Dritto steccato da Fognini. 30 pari

01.37 – Ace al centro (confermato dal falco). 15-30

01.37 – Dritto in rete da parte del francese. 0-30

01.36 – Gran rovescio lungolinea dell’azzurro. 0-15

01.35 – CONTRO-BREAK MANNARINO! Parziale di nuovo in equilibrio: 2-2

01.35 – Doppio fallo e terza chance di contro-break

01.34 – Servizio vincente di Fognini. Seconda parità

01.34 – Palla corta, pallonetto ma alla fine il transalpino ci arriva. Seconda palla break

01.33 – Ma viene salvata. 40 pari

01.33 – Lungo il back dell’azzurro ed arriva la prima palla break in favore di Mannarino. 30-40

01.32 – Game combattuto. 30 pari

01.28 – BREAK FOGNINI! Utilizza ancora la soluzione in back di rovescio per difendersi e poi trova un angolo stretto con per portarsi in vantaggio. 2-1

01.27 – Servizio vincente. 30-40

01.25 – Il supporto se ne esce per la quarta volta e Fognini chiede spiegazioni al giudice di sedia

01.25 – Annullata la prima. 15-40

01.24 – Risposta aggressiva e poi errore di dritto per il transalpino. 0-40 e tre chance di break per il ligure

01.23 – Ottima gestione dello scambio per Fognini, che chiude andando a rete. 0-15

01.22 – Poi riesce a chiudere il game. 1-1

01.21 – L’azzurro si fa sorprendere dal drop shot avversario e poi chiude con il rovescio. 40-15

01.19 – Buon game di servizio da parte del francese (vinto a 0). 0-1

01.18 – 30-0 ed il supporto alla rete si sgancia per la terza volta

01.17 – Parata a rete che termina sulla riga laterale. 15-0

01.16 – Dopo il toilet break inizia il secondo set, con ancora Mannarino alla battuta

01.13 – GAME AND FIRST SET FOGNINI! Lungo il rovescio del transalpino e parziale chiuso dopo 34′

01.12 – 40-30 e set point

01.10 – Dritto steccato. 30 pari ed il vento ha fatto cadere, per la seconda volta, un supporto della rete

01.10 – Rovescio all’incrocio delle righe per il ligure. 30-15

01.07 – DOPPIO BREAK FOGNINI! Soluzioni in back di rovescio e dritto che si ferma sul nastro per il francese. 5-2 ed ora può chiudere il set

01.06 – Salvata la prima. 15-40

01.06 – Doppio fallo di Mannarino: 0-40 e tre palle del doppio break

01.05 – Rovescio incrociato profondo da parte di Fognini. 0-30

01.05 – Drop shot, seguito da una volée. 0-15

01.04 – Secondo ace dell’incontro e break confermato. 4-2

01.03 – Scambio duro, nel quale l’azzurro riesce a prevalere con un rovescio lungolinea a rientrare (confermato dal falco). 40-15

01.02 – Ottima prima al centro dopo aver perso il primo punto. 15 pari

00.59 – BREAK FOGNINI! Buona risposta ed altro gratuito da parte del transalpino. 3-2

00.59 – Difficile smash per Mannarino ed infatti termina in corridoio. Palla break

00.58 – Buona risposta ed arriva un altro errore, questa volta di dritto. 40 pari

00.57 – Rovescio in rete del francese. 40-30

00.57 – Scambio lungo ed arriva l’errore di dritto per il ligure. 40-15

00.56 – Gran risposta dell’azzurro con il rovescio. 30-15

00.54 – Rimedia con una buona prima. 2-2

00.53 – Fognini accorcia troppo e concede il punto all’avversario. 40-30

00.52 – Scambio piuttosto lungo ma alla fine scappa via il rovescio a Mannarino. 40-15

00.51 – Gran prima esterna dell’azzurro. 30-15

00.51 – Ottimo rovescio incrociato dal centro. 15 pari

00.48 – Turno di battuta vinto a 0 dal transalpino. 1-2

00.47 – Tira parecchio vento in questo momento e Fognini manda in rete il dritto. 30-0

00.45 – L’azzurro fa suo il game. 1-1

00.45 – Rovescio in rete. 40-30

00.44 – Dritto profondo di Mannarino e l’azzurro sbaglia il successivo. 15-30

00.43 – Fognini inizia con un ottimo servizio esterno. 15-0

00.42 – Ancora un ace da parte del francese. 0-1

00.42 – Secondo ace del game. 40-30

00.41 – Subito un ace ma poi perde i due punti successivi. 15-30

00.39 – Inizia il match, serve Mannarino

00.33 – Giocatori in campo per il riscaldamento

23.28 – Il tedesco si impone sul georgiano per 7-5 5-7 7-6(5). Il match tra l’azzurro ed il transalpino inizierà regolarmente alle 00.30

22.35 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. In corso il terzo set tra Basilashvili e Zverev, a seguire e non prima della mezzanotte e mezza scenderanno in campo Fognini e Mannarino

Fognini sfida Mannarino per un posto nei quarti dell’Atp Montreal 2019

Il tennista di Arma di Taggia (n°7 del seeding in questo 1000 canadese), dopo aver ricevuto un bye al primo turno e sconfitto il qualificato statunitense Tommy Paul, se la vedrà nel terzo incontro contro il francese Adrian Mannarino, il quale ha avuto la meglio sul kazako Mikhail Kukushkin ed il croato Borna Coric. Quattro i precedenti tra i due, con un bilancio in perfetta parità: 2-2.

Fognini ha iniziato il suo 2019 ad Auckland, dove ha raggiunto i quarti di finale, per poi fermarsi al terzo turno dell’Australian Open (battuto dallo spagnolo Pablo Carreño Busta). Deludente il prosieguo nei tornei successivi, con le sconfitte sulla terra battuta sudamericana al secondo turno di Cordoba e Buenos Aires, al primo di Rio de Janeiro (perdendo contro il canadese Felix Auger-Aliassime) ed infine al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami.

Nel primo torneo primaverile sul rosso subisce una nuova sconfitta all’esordio a Marrakech, mentre riscatta questo inizio opaco di stagione nel 1000 di Montecarlo, vincendo il titolo più importante della sua carriera (superati in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal ed in finale il serbo Dusan Lajovic). Dopo questa vittoria raggiunge il terzo turno nei 1000 di Madrid e Roma, il quarto turno al Roland Garros e nuovamente il terzo a Wimbledon (unico torneo disputato su erba). Torna a giocare su terra battuta e si ritira durante il secondo turno di Umago contro il connazionale Stefano Travaglia; comincia la seconda parte di stagione sul cemento con i quarti di finale a Los Cabos.

Il nativo di Soisy-Sous-Montmorency, invece, ha cominciato l’anno a Doha e ha perso al primo turno, ottenendo il medesimo risultato anche nei cinque tornei successivi: Sydney, Australian Open, Challenger di Rennes, Sofia e New York. A Delray Beach raggiunge i quarti, mentre ad Acapulco arriva un’altra battuta d’arresto all’esordio, prima di due secondi turni nei 1000 di Indian Wells e Miami.

Su terra battuta ottiene un primo turno nel 1000 di Montecarlo, i quarti di finale nel Challenger di Bordeaux, un secondo turno nel 1000 di Madrid, due primi turni al Challenger di Lisbona e a Ginevra ed un secondo all’Open di Francia; sui prati arrivano soddisfazioni maggiore, con il primo titolo stagionale a ‘s-Hertogenbosch (battendo nell’ultimo atto l’australiano Jordan Thompson), i quarti ad Antalya, una battuta d’arresto all’esordio dei Championships ed un secondo turno a Newport. Inizia la seconda parte di stagione sul cemento a Washington, perdendo al secondo turno.

Fognini – Mannarino: i precedenti

Sydney 2018 – Cemento – Quarti di finale – FOGNINI b. Mannarino 6-7(4) 7-6(4) 6-2

Indian Wells 2015 – Cemento – Secondo turno – MANNARINO b. Fognini 7-6(8) 6-3

US Open 2014 – Cemento – Secondo turno – MANNARINO b. Fognini 6-3 6-4 6-1

Roland Garros 2012 – Terra battuta – Primo turno – FOGNINI b. Mannarino 6-0 7-5 6-1

Fognini – Mannarino, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.