Fognini-Opelka 3-6 4-6 7-6 3-6, US Open 2019: l’azzurro saluta il torneo all’esordio

Termina subito il cammino di Fabio Fognini nell’edizione 2019 dello US Open. L’azzurro, testa di serie n°11, è stato sconfitto per la prima volta in carriera dallo statunitense Reilly Opelka (n°42 Atp), che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-7(6) 6-3 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco ed ora attende nel secondo turno il vincente di Koepfer-Munar.

Nei primi due set il nativo di St. Joseph ha mostrato ottima reattività e buoni colpi, sia in risposta che da fondo. Nel terzo parziale è nuovamente in vantaggio ma questa volta il tennista ligure riesce a rifarsi sotto e alla fine si va al tie-break, dopo che Opelka ha perso il servizio a 0 quando stava servendo per il match: Fognini riesce ad annullare un match point e sfruttare il primo set point a disposizione, nonostante che in precedenza abbia mostrato nervosismo (warning per lui). Il quarto parziale vede lo statunitense reggere il colpo, nonostante il set perso, e questa volta riesce a mantenere il break di vantaggio e a chiudere il match (penalty point nel settimo game per l’azzurro, sul 40-15).

(11) FABIO FOGNINI – REILLY OPELKA 3-6 4-6 7-6(6) 3-6, Court 17

Primo turno US Open 2019 (Torneo del Grande Slam, cemento)

22.32 – GAME, SET AND MATCH OPELKA! Dritto in avanzamento a chiudere questo incontro, dopo 2h e 50′ (34′ la durata del quarto parziale)

22.32 – Lungo il back di rovescio. 40-15

22.31 – Ventiseiesimo ace: 40-0 e altri tre match point

22.30 – Game perfetto per l’azzurro, chiuso con il sedicesimo ace. 3-5 ed ora Opelka potrebbe servire nuovamente per il match

22.29 – Quindicesimo. 40-0

22.29 – Quattordicesimo. 30-0

22.29 – Tredicesimo ace di Fognini. 15-0

22.26 – Due buoni recuperi del ligure e ancora uno smash di Opelka. 40-15 ma il giudice di sedia gli dà il penalty point, quindi game per il nativo di St. Joseph (2-5)

22.25 – Punto vinto con lo smash. 30-15

22.25 – Gran difesa ma nulla può sull’ultimo dritto dello statunitense. 15 pari

22.24 – Ace esterno dell’azzurro a chiudere il game. 2-4

22.23 – In corridoio il dritto in avanzamento di Opelka. 30-15

22.22 – Undicesimo ace di Fognini. 15-0

22.20 – Altro ace esterno dello statunitense (25° in totale) e break confermato. 1-4

22.20 – Servizio vincente al centro. 40-15

22.19 – Ace esterno. 30-15

22.17 – BREAK OPELKA! Gran dritto lungolinea: 1-3

22.17 – Errore in lunghezza anche di dritto e due break point concessi. 15-40

22.16 – Lungo il rovescio di Fognini. 15-30

22.13 – Dritto steccato dal ligure. 1-2

22.12 – Ace esterno e vantaggio interno

22.11 – Lungo il back dello statunitense. 40 pari

22.11 – Buona difesa di Fognini e rovescio a campo sguarnito. 40-30

22.10 – Due ace e un doppio fallo di Opelka. 40-15

22.08 – Terzo ace del game. 1-1

22.07 – Altro ace, il nono (confermato dal falco). 30-0

22.07 – Ace al centro dell’azzurro. 15-0

22.06 – Ventesimo ace e turno di battuta vinto a 15. 0-1

22.04 – Diciannovesimo ace dell’incontro. 30-0

22.03 – Dopo il toilet break inizia il quarto set, con il nativo di St. Joseph al servizio

21.57 – THIRD SET FOGNINI! Forza troppo il dritto lo statunitense e il parziale si chiude dopo 55′

21.56 – Servizio e dritto. 7-6 e set point

21.56 – Risposta corta di Opelka sulla seconda e Fognini mette a segno il dritto. 6-6 e si cambia di nuovo campo





21.55 – Servizio vincente e match point. 5-6

21.55 – Svantaggio recuperato dall’azzurro. 5-5

21.54 – In rete il tentativo di recupero dello statunitense. 4-5

21.53 – Servizio e dritto di Fognini. 3-5

21.53 – Opelka sale sul 5-2

21.52 – Rovescio in rete del ligure. 2-3

21.51 – Mini-break e contro-mini break. 2-2

21.49 – CONTRO-BREAK FOGNINI! Strappa il servizio a 0 (lo statunitense commette un doppio fallo) e sarà il tie-break a decidere questo parziale

21.44 – BREAK OPELKA! Non riesce la deviazione alta al ligure, dopo il passante di Opelka. 5-6 e possibilità di chiudere il match

21.44 – Buona chiusura a rete. 30-40

21.43 – Annullata la prima. 15-40

21.43 – Rovescio in rete dopo il servizio. 0-40 e tre palle break concesse al nativo di St. Joseph

21.42 – Doppio fallo di Fognini, il sesto del match. 0-15

21.41 – Opelka non sbaglia lo smash, questa volta. 5-5

21.41 – Altro colpo in rete per l’azzurro, questa volta il dritto. 40-30

21.40 – Servizio vincente centrale da parte dello statunitense. 30 pari

21.40 – Rovescio in rete di Fognini. 15-30

21.39 – Doppio fallo. 0-30

21.39 – Gran risposta, sulla riga, dell’azzurro sulla seconda di Opelka. 0-15

21.36 – Ace a chiudere questo game, vinto a 0. 5-4

21.34 – CONTRO-BREAK FOGNINI! Buona difesa su due ottimi colpi dello statunitense, che poi commette l’errore di prima: accorcia troppo e viene passato. 4-4

21.33 – Ottima prima esterna. 30-40

21.33 – Accorcia troppo in back e riesce il passante all’azzurro. 15-40 e due chance di contro-break

21.32 – Dritto in rete del nativo di St. Joseph. 15-30

21.28 – L’azzurro porta a casa il game. 3-4

21.27 – Bene ancora Opelka nello scambio ma sbaglia uno smash non semplicissimo. 30-15

21.27 – Parata a rete nel punto successivo. 15 pari

21.26 – Poi regge lo scambio con Fognini e chiude con un rovescio incrociato stretto (confermato dal falco). 0-15

21.25 – Dritto steccato e lo statunitense tiene la battuta (con un ace realizzato). 2-4

21.24 – Lungo il back dell’azzurro (confermato dal falco). 40-30

21.23 – Game combattuto. 30 pari

21.19 – Che poi realizza due punti di fila e resta in scia. 2-3

21.18 – Lungo di poco il dritto di Fognini. 30 pari

21.17 – Risposta di Opelka che resta in campo, poi chiude con il rovescio lungolinea. 30-15

21.16 – Ace esterno dell’azzurro. 15-0

21.16 – Terzo ace consecutivo. 1-3

21.16 – Altro ace, il quindicesimo dell’incontro. 40-0

21.15 – Ace. 30-0

21.15 – Servizio e dritto dello statunitense. 15-0

21.13 – E poi riesce a vincere il game. 1-2

21.12 – Doppio fallo di Fognini, il quinto del match. 30-15

21.11 – Vantaggio confermato a 0, con ace centrale in conclusione. 0-2

21.08 – BREAK OPELKA! In rete il dritto in avanzamento dell’azzurro. 0-1

21.07 – Punto vinto a rete. 30-40

21.07 – Doppio fallo e due palle break concesse in apertura di parziale. 15-40

21.07 – Dritto steccato da Fognini. 15-30

21.06 – Passante violento al corpo ma lo statunitense riesce a deviare la palla. 15 pari

21.05 – Inizia il terzo set, con ancora il tennista ligure in battuta

21.02 – GAME AND SECOND SET OPELKA! Buona prima esterna a chiudere il parziale, dopo 43′

21.02 – Dritto in rete di Fognini e racchetta di nuovo gettata a terra (e si prende il warning). Secondo set point

21.01 – Questa volta il rovescio è lungo, dopo la seconda di servizio. Terza parità

21.00 – Set point

21.00 – Servizio e rovescio lungolinea di Opelka che termina all’incrocio delle righe. Seconda parità

20.59 – Seconda palla break per il ligure

20.58 – Servizio e gran dritto successivo. 40 pari

20.58 – Largo di poco il rovescio incrociato dello statunitense (confermato dal falco). 30-40 e palla del contro-break

20.57 – In corridoio il rovescio di Fognini, che butta a terra la racchetta. 30 pari

20.56 – Serve and volley. 15-30

20.56 – Rovescio in rete di Opelka. 0-30

20.55 – Dritto all’incrocio delle righe per l’azzurro (confermato dal falco). 0-15

20.53 – Game Fognini. 4-5 ed ora il nativo di St. Joseph potrebbe chiudere anche questo secondo set

20.52 – Il nastro dà una mano a chiudere il punto. 40-0

20.52 – Servizio e dritto anche per il ligure. 15-0

20.51 – Servizio e dritto incrociato a chiudere anche questo turno di battuta. 3-5

20.49 – Ace al centro dello statunitense. 15-0

20.47 – Game Fognini. 3-4

20.46 – Sesto ace dell’incontro. 30-15

20.46 – Rovescio in rete. 15 pari

20.45 – Recupero vincente dell’azzurro ed Opelka applaude. 15-0

20.44 – Vantaggio confermato a 0 dallo statunitense. 2-4

20.43 – Servizio e gran dritto. 15-0

20.40 – BREAK OPELKA! Buona risposta e dritto in rete del ligure. 2-3

20.40 – Drop shot senza capo né coda ed Opelka ci arriva. 0-40 ed altre tre palle break concesse

20.39 – Doppio fallo di Fognini. 0-30

20.38 – Risponde lo statunitense, chiudendo anche lui con un ace. 2-2

20.34 – Game solido al servizio per l’azzurro, vinto a 0 con ace esterno finale. 2-1

20.32 – E poi riesce a tenere la battuta. 1-1

20.32 – Doppio fallo. 40-30

20.31 – Largo il rovescio in uscita dal servizio. 40-15

20.31 – Ancora un ace. 40-0

20.30 – Ace centrale di Opelka, il settimo di questo match. 30-0

20.29 – Quinto punto vinto di fila da Fognini. 1-0

20.28 – Buona prima centrale e game ai vantaggi

20.28 – Annullate le prime due. 30-40

20.27 – Rovescio in corridoio e subito tre palle break concesse. 0-40

20.27 – Lungo il rovescio del ligure. 0-30

20.26 – Punto vinto a rete dal nativo di St. Joseph. 0-15

20.26 – Inizia il secondo set, serve Fognini

20.20 – GAME AND FIRST SET OPELKA! Servizio e dritto a chiudere questo parziale, dopo 38′

20.19 – L’azzurro muove l’avversario e quest’ultimo sbaglia. 40-30

20.19 – Ancora un ace. 40-15 ed altri due set point

20.18 – Ace al centro. 15 pari

20.16 – Discussione tra lo statunitense ed il giudice di sedia, dopo che il falco ha dato il punto all’azzurro. 0-15

20.15 – Ottima prima esterna e game Fognini. 3-5 ed ora Opelka può servire per il set

20.14 – Terza parità

20.13 – Annullato con una buona prima ma ne concede un altro, dopo la seconda parità

20.12 – Doppio fallo e set point per lo statunitense

20.12 – Risposta vincete di dritto. 40 pari

20.11 – Brutta risposta di Opelka con il dritto. 30 pari da 0-30

20.10 – Rovescio in rete. 0-30

20.10 – Doppio fallo di Fognini (confermato dal falco). 0-15

20.08 – Ace esterno dello statunitense e break confermato. 2-5

20.07 – Buona gestione degli scambi. 40-15

20.04 – BREAK OPELKA! Lunga la volée in avanzamento del ligure. 2-4

20.04 – In corridoio il dritto dello statunitense. 30-40

20.03 – Buona prima. 15-40

20.03 – Ancora un lungolinea di rovescio. 0-40 e tre palle break

20.02 – Risposta vincente col rovescio lungolinea per Opelka. 0-30

20.00 – Altro turno di battuta portato a casa. 2-3

19.59 – Servizio e dritto. 40-0

19.59 – Il nastro rende vincente il rovescio del nativo di St. Joseph. 30-0

19.57 – Altra buona prima, questa volta esterna. 2-2

19.57 – Dritto vincente. 40-0

19.56 – Ottimo recupero di Opelka sulla smorzata, poi l’azzurro fa buona guardia a rete. 15-0

19.54 – E poi riesce a tenere la battuta. 1-2

19.53 – Ace e vantaggio interno per lo statunitense

19.53 – Di poco lunga la risposta di rovescio. Seconda parità

19.52 – Rovescio in corridoio e secondo break point in favore di Fognini

19.51 – Servizio vincente esterno esterno ad annullarla (confermato dal falco). 40 pari

19.51 – Doppio fallo, il primo del match. 30-40 e palla break concessa da Opelka

19.50 – “Goffo” tentativo di serve and volley ed il ligure lo passa di rovescio. 30 pari

19.49 – Gran seconda dello statunitense. 30-15

19.47 – Risposta efficace di Fognini e poi chiusura al volo. 15 pari

19.46 – Ancora un ace, sempre al centro. 1-1

19.46 – Ace centrale dell’azzurro. 40-30

19.45 – Poi arriva una risposta un po’ esagerata. 15-30

19.44 – Gran dritto di Opelka, incrociato e da posizione defilata. 0-30

19.44 – Dritto in rete di Fognini. 0-15

19.43 – Altro ace, questa volta esterno. 0-1

19.43 – Primo ace. 40-15

19.42 – Vinti i primi due punti ma poi affossa un dritto in rete. 30-15

19.41 – Inizia il match, serve il nativo di St. Joseph

19.33 – Giocatori in campo per il riscaldamento

19.16 – Konta si impone su Kasatkina per 6-1 4-6 6-2. Tra poco in campo l’azzurro e lo statunitense

18.37 – La russa si riscatta nel secondo (6-4). Sarà necessario il terzo parziale

17.38 – La britannica domina il primo set (6-1)

17.16 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta dello US Open 2019. Il match tra Fognini e Opelka inizierà al termine di Konta-Kasatkina

Fognini sfida Opelka nell’esordio dell’US Open 2019

Il tennista di Arma di Taggia, n°11 del seeding in questo Slam statunitense, comincerà il suo cammino affrontando un giocatore di casa, ossia Reilly Opelka (n°42 Atp). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Fognini ha iniziato il suo 2019 ad Auckland, dove ha raggiunto i quarti di finale, per poi fermarsi al terzo turno dell’Australian Open (battuto dallo spagnolo Pablo Carreño Busta). Deludente il prosieguo nei tornei successivi, con le sconfitte sulla terra battuta sudamericana al secondo turno di Cordoba e Buenos Aires, al primo di Rio de Janeiro (perdendo contro il canadese Felix Auger-Aliassime) ed infine al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami.

Nel primo torneo primaverile sul rosso subisce una nuova sconfitta all’esordio a Marrakech, mentre riscatta questo inizio opaco di stagione nel 1000 di Montecarlo, vincendo il titolo più importante della sua carriera (superati in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal ed in finale il serbo Dusan Lajovic). Dopo questa vittoria raggiunge il terzo turno nei 1000 di Madrid e Roma, il quarto turno al Roland Garros e nuovamente il terzo a Wimbledon (unico torneo disputato su erba). Torna a giocare su terra battuta e si ritira durante il secondo turno di Umago contro il connazionale Stefano Travaglia; comincia la seconda parte di stagione sul cemento con i quarti di finale a Los Cabos.

Il nativo di St. Joseph, invece, ha cominciato l’anno a Brisbane (perdendo al primo turno), raggiungendo poi il secondo turno a Sydney e nello Slam australiano. Conclude la prima parte di stagione sul cemento centrano la semifinale nel Challenger di Dallas, vincendo il primo titolo Atp a New York (battendo in finale il canadese Brayden Schnur) e raggiungendo il secondo turno a Delray Beach, perdendo all’esordio ad Indian Wells e centrando il terzo turno a Miami. Sul rosso perde al primo turno a Barcellona e non va oltre il secondo a Houston, Estoril e Madrid, subendo un ko al primo turno sia a Lione che all’Open di Francia. Sui campi verdi perde all’esordio ad Eastbourne e al terzo turno nei Championships.

Inizia la seconda frazione del 2019 sul cemento arrivando in semifinale ad Atlanta (sconfitto dall’australiano Alex De Minaur, futuro vincitore del torneo), centrando poi il secondo turno a Washington e nel 1000 di Cincinnati (nel secondo caso battuto ancora da De Minaur).

Fognini – Opelka: i precedenti

Confronto inedito