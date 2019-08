Giorgi-Linette 7-5 5-7 4-6 (Video Highlights Wta Bronx 2019): l’azzurra perde la seconda finale dell’anno

Camila Giorgi non riesce a concludere l’opera nel Wta Bronx 2019. L’azzurra, n°58 Wta, è stata sconfitta in rimonta e per la prima volta in carriera dalla polacca Magda Linette (n°80, partita dalle qualificazione), che si impone con il punteggio di 5-7 7-5 6-4 dopo due ore e trentaquattro minuti. Per la tennista di Poznan si tratta del primo titolo a livello di circuito maggiore, mentre per la nativa di Macerata si tratta della settima finale persa su nove. Nell’equilibrio di questo ultimo atto sono stati decisivi i due game più lunghi dell’incontro: il nono del secondo set ed il quinto del terzo, dove Giorgi ha avuto ben otto chance di break (tra non sfruttate ed annullate da Linette, che poi ha trovato il coraggio di piazzare il vantaggio che le ha fruttato questo torneo).

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

CAMILA GIORGI – (Q) MAGDA LINETTE 7-5 5-7 4-6, Victor Kiam Stadium

Finale Wta International Bronx 2019 (cemento)

22.40 – GAME, SET AND MATCH LINETTE! In rete il dritto di Giorgi e finale chiusa dopo 2h e 34′ (50′ la durata del terzo parziale)

22.39 – Altro dritto a segno per la tennista di Poznan ed arrivano due Championship point. 15-40

22.39 – Ottima accelerazione lungolinea, sempre di dritto. 15-30

22.39 – Di poco largo il dritto di Linette. 15 pari

22.38 – Lungo il rovescio della nativa di Macerata. 0-15

22.36 – Turno di battuta vinto a 0 dalla polacca. 4-5

22.33 – CONTRO-BREAK LINETTE! Lungo il dritto di Giorgi. 4-4





22.33 – Il nastro le dà una mano, poi Linette sbaglia il passante di rovescio. 30-40

22.32 – Servizio e dritto. 15-40

22.32 – Tre errori di fila dell’azzurra e tre palle break concesse alla polacca. 0-40

22.28 – Turno di battuta agevole per Linette (a 0). 4-3

22.25 – E poi riesce a chiudere il game. 4-2

22.25 – Servizio e rovescio lungolinea di Giorgi. 40-15

22.20 – E alla fine la polacca riesce a tenere la battuta. 3-2

22.19 – Ace centrale ed ottava parità

22.19 – Quarta palla break per l’azzurra

22.19 – La polacca subisce l’aggressività di Giorgi sulle palle game. Settima parità

22.18 – Che poi stecca di dritto. Sesta parità

22.17 – Annullata da Linette, ancora grazie al servizio. Quinta parità

22.16 – L’azzurra si procura la terza palla break del game

22.15 – Altro game molto lottato. Quarta parità

22.14 – Poi si rifà con lo stesso fondamentale e siamo alla terza parità

22.13 – Dritto in rete di Giorgi. Seconda parità

22.12 – Seconda palla break

22.11 – Lungo e largo il dritto incrociato della nativa di Macerata. Parità

22.11 – Doppio fallo ed offre la chance del doppio vantaggio alla sua avversaria. 30-40

22.10 – Dritto in rete di Linette. 30 pari

22.08 – Turno di battuta vinto a 0 da Giorgi. 3-1

22.04 – Ace al centro e game vinto a 15 dalla polacca. 2-1

22.02 – Break confermato a 30. 2-0

21.59 – Ottima difesa di Linette. 15 pari

21.59 – Primo ace per l’azzurra. 15-0

21.58 – BREAK GIORGI! Ottavo doppio fallo da parte della polacca. 1-0

21.57 – Dritto in rete di Linette e palla break concessa. 30-40

21.57 – Poi però arrivano due errori. 30 pari

21.56 – Inizia bene Giorgi in risposta. 0-30

21.55 – Dopo il toilet break inizia il terzo e decisivo set, con ancora la tennista di Poznan al servizio

21.50 – GAME AND SECOND SET LINETTE! Dritto in controbalzo vincente e parziale chiuso dopo 1h e 3′





21.49 – Doppio fallo dell’azzurra, che concede altri due set point alla sua avversaria. 15-40

21.46 – Ace al centro e Linette tiene la battuta a 15, garantendosi almeno il tie-break. 5-6

21.44 – Giorgi inciampa al momento di colpire il rovescio e lo affossa in rete (il replay mostra però un cattivo rimbalzo). 15-0

21.43 – Altro errore di misura con il dritto da parte della polacca. 5-5

21.41 – Overrulle della giudice di sedia e game ai vantaggi (dritto di poco lungo). Volati via i due set point

21.41 – Rovescio in rete di Linette. 30-40

21.40 – Ancora un errore di dritto, che questa volta termina in corridoio. 15-40 e due set point per la polacca

21.39 – Errore di dritto per Giorgi. 15-30

21.36 – E questa volta riesce a tenere la battuta. 4-5

21.35 – Ace di Linette e nuovo vantaggio interno

21.35 – Dritto corto dell’azzurra e poi subisce il passante di dritto. Ottava parità in questo gioco infinito

21.35 – La polacca non controlla il back di rovescio e concede il quarto break point

21.34 – Ancora bene in risposta Giorgi. Settima parità

21.33 – Ace e nuovo vantaggio interno per Linette

21.33 – Il game non si sblocca. Sesta parità

21.32 – Il nastro ferma la risposta. Quinta parità

21.32 – Terza opportunità di break per la nativa di Macerata

21.31 – Ace ad annullare anche questa chance. Quarta parità

21.31 – Altro errore di dritto per la polacca e seconda palla break concessa

21.30 – Pressione dell’azzurra e terza parità

21.29 – Seconda parità

21.28 – Lunga la risposta di rovescio di Giorgi. 40 pari

21.27 – In corridoio il dritto in spinta di Linette e concede un’altra palla break. 30-40

21.27 – Secondo doppio fallo di questo gioco. 30 pari

21.26 – Ace centrale. 30-15

21.26 – Doppio fallo della polacca e risposta steccata dall’azzurra. 15 pari

21.25 – Giorgi riesce a vincere il game ed aggancia l’avversaria sul 4-4

21.23 – Altra palla break per Linette ed altro errore con il dritto. Terza parità

21.22 – Errori, da una parte e dall’altra. Seconda parità

21.21 – Brutto errore di dritto. 40 pari

21.21 – Dritto in rete dell’azzurra e palla break concessa alla polacca. 30-40

21.20 – Ancora un game altalenante. 30 pari

21.16 – CONTRO-BREAK GIORGI! Buona difesa e poi chiude con il dritto, dopo il drop shot di Linette. 3-4

21.15 – Dritto incrociato di Giorgi e tre palle del contro-break. 0-40





21.15 – Errore di dritto per la polacca. 0-30

21.14 – Gran risposta dell’azzurra con il dritto. 0-15

21.14 – E poi chiude il game. 2-4

21.13 – Rovescio carico che sorprende Giorgi. 40-30

21.12 – Rovescio in rete per Linette. 40-15

21.09 – Altro turno di battuta vinto a 0. 1-4

21.07 – Gran dritto di contrattacco e chiusura con il dritto in avanzamento. 30-0





21.06 – Ace di seconda per la polacca. 15-0

21.05 – Giorgi vince il game a 30 e si sblocca in questo secondo parziale. 1-3

21.04 – Due errori di rovescio. 30 pari

21.02 – Servizio e rovescio della nativa di Macerata. 15-0

21.00 – E poi conferma il proprio vantaggio a 15. 0-3



Magnificent from Magda! Can Linette force a decider against Giorgi in the @NYJTL #BronxOpen final? pic.twitter.com/WZ09jDGmFH — WTA (@WTA) August 24, 2019



20.57 – BREAK LINETTE! Questa volta il nastro blocca il dritto dell’azzurra. 0-2

20.56 – Buona prima. 30-40

20.56 – Altro errore di Giorgi e due palle break concesse. 15-40

20.56 – Risposta profonda della polacca. 15-30

20.53 – Ma poi riesce a vincere questo turno al servizio. 0-1

20.52 – Doppio fallo di Linette. 40-30

20.51 – Rovescio in avanzamento dell’azzurra. 30-15

20.50 – Inizia il secondo parziale, serve ancora la tennista di Poznan

20.48 – GAME AND FIRST SET GIORGI! In rete il rovescio della polacca e parziale chiuso dopo 41′





20.47 – Servizio e rovescio lungolinea. 40-0 e tre set point

20.43 – BREAK GIORGI! Doppio fallo di Linette ed ora ha la possibilità di chiudere il primo set. 6-5

20.43 – Altra seconda di servizio ed altro errore. 0-40 ed altre tre palle break concesse all’azzurra

20.42 – Che poi risponde bene e mette in difficoltà la polacca. 0-30

20.42 – Il nastro rende vincente il rovescio di Giorgi. 0-15

20.41 – Ottima prima ed altro game vinto. 5-5

20.40 – Il nastro favorisce l’azzurra. 40-15

20.40 – Dritto in rete di Linette. 30-15

20.37 – Anche la polacca tiene la battuta a 0. 4-5

20.35 – Game vinto a 0 da Giorgi. 4-4

20.31 – Linette tiene la battuta con un ace centrale. 3-4

20.31 – Servizio vincente e vantaggio interno

20.30 – Rovescio in rete dell’azzurra. 40 pari

20.30 – Buona prima della tennista di Poznan. 30-40

20.30 – L’aggressività di Giorgi paga e si procura altri due break point. 15-40

20.28 – Prima un’ottima risposta, poi una troppo lunga. 15 pari e tanta tensione, da una parte e dall’altra





20.27 – Molto fallosa la polacca e l’azzurra vince il game a 15. 3-3

20.25 – Dritto affossato in rete da Linette. 15 pari

20.25 – La nativa di Macerata riparte con un altro doppio fallo. 0-15

20.22 – CONTRO-BREAK GIORGI! Risposta vincente. 2-3

20.22 – Arriva pure un errore di dritto e altre tre palle del contro-break per l’azzurra

20.21 – Ancora un doppio fallo. 0-30

20.21 – Secondo doppio fallo della polacca. 0-15

20.20 – BREAK LINETTE! Ottima palla corta a chiudere lo scambio. 1-3





20.19 – Quarto doppio fallo (terzo del game) e ancora una palla break per la sua avversaria

20.19 – Terzo doppio fallo e 30 pari

20.17 – Bel dritto dal centro da parte dell’azzurra. 30-0

20.14 – Turno di battuta solido e la polacca sale sul 2-1 in suo favore

20.12 – CONTRO-BREAK LINETTE! Game disastroso da parte di Giorgi. 1-1

20.12 – Altro errore di dritto, che questa volta finisce in rete. 0-40 e tre chance di contro-break immediato per la tennista di Poznan

20.11 – In corridoio il dritto della nativa di Macerata. 0-30

20.10 – BREAK GIORGI! Lungo il dritto di Linette: 1-0

20.09 – Ottima partenza in risposta dell’azzurra e palla break immediata. 30-40

20.07 – Inizia il match, serve la polacca

20.01 – Giocatrici in campo per il riscaldamento

19.50 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Giorgi-Linette, finale del Wta Bronx 2019

Giorgi cerca il terzo titolo in carriera nel Wta Bronx 2019, Linette il primo

La nativa di Macerata (n°58 del ranking Wta), dopo aver battuto la russa Margarita Gasparyan, la tedesca Andrea Petkovic, la francese Alizé Cornet e la cinese Qiang Wang, affronterà nell’ultimo atto dell’International statunitense la polacca Magda Linette (n°80 e proveniente dalle qualificazioni, che ha avuto la meglio sulla qualificata estone Kaia Kanepi, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, la ceca Karolina Muchova e la russa Katerina Siniakova). Un precedente tra le due ed è stata vinto dall’azzurra, che giocherà l’ottava finale della carriera (bilancio di due vinte e sei perse, mentre la tennista di Poznan è alla sua quarta (bilancio nelle finali di una vittoria e due sconfitte).

Giorgi ha iniziato il 2019 a Sydney, dove si è fermata al secondo turno, per poi raggiungere il terzo turno all’Australian Open. Da allora ha sofferto di problemi al polso e ha giocato solamente due tornei, Doha e Miami, nei quali ha raccolto un primo ed un secondo turno. L’infortunio la tiene lontana dai match per ben tre mesi, rientrando sull’erba prima ad Eastbourne e poi a Wimbledon (perdendo in entrambi i casi all’esordio); nel primo torneo sul cemento della seconda parte di stagione (a Washington) riesce a conquistare la prima finale dell’anno ma alla fine deve arrendersi alla statunitense Jessica Pegula, salvo poi perdere al primo turno sia a Toronto che a Cincinnati.

Linette, invece, ha cominciato l’anno a Shenzen, perdendo al primo turno, salvo poi raggiungere il secondo turno ad Hobart e perdere nuovamente all’esordio nello Slam australiano. In seguito centra la semifinale a Hua Hin, il secondo turno a Indian Wells ed i quarti di finale nel Challenger di Guadalajara. Su terra battuta non arrivano grandi risultati: primo turno a Charleston, secondo a Bogotà, altre due sconfitte all’esordio a Rabat e Strasburgo ed il secondo turno al Roland Garros.

Su erba arriva, invece, il primo titolo stagionale nell’Itf di Manchester (battendo in finale la kazaka Zarina Diyas), il secondo turno in quello di Ilkley, il primo ad Eastbourne ed il terzo nei Championships. Inizia la seconda parte dell’anno sul cemento perdendo all’esordio a San José.

Giorgi – Linette, i precedenti

Katowice 2015 – Cemento indoor – Secondo turno – GIORGI b. Linette 6-7(3) 6-2 6-3

Giorgi – Linette, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.