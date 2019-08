Giorgi-Wang 4-6 6-4 7-6, Wta Bronx 2019: l’azzurra annulla 4 match point e raggiunge Linette in finale

Camila Giorgi annulla ben quattro match point e raggiunge la finale nel Wta Bronx 2019. L’azzurra, n°58 Wta, batte in rimonta e per la terza volta in carriera la cinese Qiang Wang (testa di serie n°1), con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(6) dopo ben due ore e quarantuno minuti di battaglia, con la tennista di Tianjin che ha mostrato maggiore tensione, rispetto all’avversaria, nei momenti clou. La nativa di Macerata affronterà nell’ultimo atto la polacca Magda Linette, partita dalle qualificazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

CAMILA GIORGI – (1) QIANG WANG 4-6 6-4 7-6(6), Victor Kiam Stadium

Semifinale Wta International Bronx 2019 (cemento)

23.43 – GAME, SET AND MATCH GIORGI! Altro errore da parte di Wang e centra la seconda finale stagionale, chiudendo l’incontro dopo 2h e 41′ (1h e 12′ la durata del terzo parziale)

23.43 – Prima il dritto e poi rovescio a chiudere. 7-6 e secondo match point a disposizione

23.42 – Chiusura a rete di Giorgi ed annulla anche la quarta palla match. Si cambia di nuovo campo sul 6-6

23.41 – Tensione a mille per la tennista di Tianjin e vola via anche questo MP. 5-6

23.40 – Errore di dritto. 4-6

23.40 – Altro rovescio in rete della nativa di Macerata. 3-6 ed altri tre match point per Wang

23.39 – Rovescio in rete, dopo due ottime difese della cinese. 3-5

23.38 – Largo il recupero di Wang, che non contiene i colpi profondi di Giorgi. 3-4

23.37 – Lungo il dritto dell’azzurra. 2-4 e si cambia campo

23.36 – La deviazione del nastro favorisce il dritto della cinese. 1-3

23.36 – Risposta profonda di Giorgi. 1-1

23.35 – Rovescio lungolinea vincente di Wang. 0-1

23.34 – Ace al centro e sarà il TIE-BREAK a decidere chi vincerà questo match

23.33 – Doppio fallo della cinese e terza parità

23.31 – Servizio e dritto. Seconda parità

23.30 – Male Wang con il dritto e concede il match point all’avversaria

23.30 – Terzo punto vinto di fila in risposta. 40 pari

23.29 – Bene anche con il rovescio. 40-30

23.27 – Gran difesa dell’azzurra. 40-15

23.27 – Servizio vincente. 40-0

23.26 – Altro ace. 30-0

23.26 – Ace al centro di Wang. 15-0

23.24 – Scambio lungo portato a casa da Giorgi e almeno il tie-break è garantito. 6-5

23.23 – Servizio e dritto: vantaggio interno

23.23 – Ancora un colpo sulla riga. 40 pari

23.22 – Rovescio in rete e nuova palla break concessa dall’azzurra. 30-40

23.21 – Il rovescio della cinese si ferma sul nastro. 30 pari

23.20 – Altro errore, con lo stesso fondamentale. 15-30

23.19 – Dritto in diagonale che finisce in rete. 0-15

23.19 – CONTRO-BREAK GIORGI! Dritto sulla riga e match ancora aperto. 5-5

23.18 – Ancora una seconda giocata dalla cinese ed altra palla break concessa

23.17 – Accorcia troppo Wang e l’azzurra l’annulla di rovescio. Seconda parità

23.17 – Arriva il match point

23.16 – Regalo di rovescio da parte di Giorgi. 40 pari

23.15 – Smash complicato a segno e palla break. 30-40

23.15 – Prima doppio fallo della cinese, poi errore al volo dell’azzurra. 30 pari

23.10 – Game vinto a 0 dalla nativa di Macerata. 4-5 ed ora la cinese potrebbe chiudere il match

23.09 – Wang accorcia ma Giorgi sbaglia di dritto. Break confermato e 3-5

23.08 – Doppio fallo. 40-30

23.08 – Risposta in rete su una seconda debole della tennista di Tianjin. 40-15

23.04 – BREAK WANG! Rovescio al volo in rete per l’azzurra. 3-4

23.04 – Secondo doppio fallo del game. 0-40 e tre nuove palle break per la cinese

23.03 – Dritto sbagliato e doppio fallo. 0-30

23.02 – CONTRO-BREAK GIORGI! Molto brava in difesa e riesce di nuovo a recuperare lo svantaggio. 3-3

23.01 – Rovescio all’incrocio delle righe della nativa di Macerata. 15-40 ed altri due break point

23.01 – Entrambe le tenniste continuano a faticare al servizio. 15-30

22.57 – BREAK WANG! Altro errore gratuito da parte di Giorgi, in uscita dal servizio. 2-3

22.56 – Brutto errore di rovescio per l’azzurra. 30-40 ed altra palla break concessa

22.56 – Altro game lottato. 30 pari

22.54 – CONTRO-BREAK GIORGI! La prima chance è quella buona (dopo il doppio fallo) e prosegue l’equilibrio. 2-2

22.52 – Dritto al volo in rete per la cinese, dopo due recuperi incredibili. 15-30

22.49 – BREAK WANG! In rete il rovescio di Giorgi (che, dopo il primo parziale, è piuttosto falloso). 1-2

22.49 – La cinese non si fa sorprendere dalla deviazione del nastro e al volo conquista un altro break point

22.48 – Seconda di servizio sulla riga e poi riesce ad annullare anche la seconda. Parità

22.47 – Ancora una riga presa dall’azzurra e poi arriva l’errore, sempre di dritto, della tennista di Tianjin. 30-40

22.46 – Lungo il rovescio in uscita dal servizio. 15-40 e due break point concessi

22.45 – Due righe di fondo pescate da Giorgi ma alla fine perde il punto. 15-30

22.43 – Poi riesce a tenere la battuta. 1-1

22.42 – Accorcia troppo e l’azzurra chiude a rete. 40 pari dal 40-15

22.40 – Doppio fallo della cinese. 15 pari

22.39 – Buon turno di servizio da parte di Giorgi. 1-0

22.37 – Ottima risposta di Wang sul 40-0. 40-15

22.35 – Inizia il terzo e decisivo set, con ancora la nativa di Macerata in battuta

22.33 – GAME AND SECOND SET GIORGI! Erroraccio di dritto per la cinese e parziale chiuso dopo 46′



We are going to a decider! Camila Giorgi takes the second set 6-4 at the @NYJTL! pic.twitter.com/0fNq39WpYV — WTA (@WTA) August 23, 2019



22.32 – Forcing di potenza e precisione dell’azzurra ed arriva il set point. 30-40

22.31 – Continua però a faticare con la seconda di servizio (23%). 30 pari

22.29 – Scambio pauroso e la solidità difensiva di Wang viene premiata. 15 pari

22.29 – L’azzurra deve fare per tre volte il punto, chiudendo infine al volo. 0-15

22.26 – Altra buona prima e game vinto da Giorgi a 15. 5-4

22.25 – Punto chiuso con lo smash. 40-0

22.25 – Ace. 30-0

22.24 – Apertura di dritto e nuovo contropiede con il rovescio per la nativa di Macerata. 15-0

22.24 – Game vinto a 15 da Wang. 4-4

22.22 – Rovescio steccato da Giorgi. 15-0

22.19 – Altro errore, questa volta di rovescio. L’azzurra sale sul 4-3

22.19 – Lungo il passante della cinese. 40-30

22.18 – Dritto in corridoio. 30 pari

22.17 – Buona difesa e il suo dritto resta di poco in campo. 30-15

22.16 – Dritto a rientrare di Giorgi. 15 pari

22.15 – Prima un ace e poi riesce a tenere la battuta. 3-3

22.14 – Doppio fallo da parte della nativa di Tianjin. 30-15

22.10 – CONTRO-BREAK WANG! Lungolinea di rovescio della cinese ed errore di rovescio per l’azzurra. 3-2

22.10 – Smash di poco fuori. 15-40 e due nuove chance di contro-break

22.09 – Quarto doppio fallo della nativa di Macerata. 15-30

22.07 – BREAK GIORGI! Risposta profonda e nuovo vantaggio. 3-1

22.07 – Contropiede vincente di rovescio e seconda chance di break

22.06 – Errore di dritto. 40 pari

22.06 – Nuova palla break a disposizione. 30-40

22.04 – Dritto in rete della nativa di Macerata. 15 pari

22.01 – CONTRO-BREAK WANG! Gran difesa e dritto in rete da parte di Giorgi. 2-1

22.00 – Doppio fallo e due opportunità per il contro-break. 15-40

22.00 – Buona chiusura a rete dell’azzurra. 15-30

21.59 – Ottimo rovescio lungolinea da parte di Wang. 0-30

21.57 – BREAK GIORGI! Grave errore di valutazione della cinese. 2-0

21.57 – Palla break in favore della nativa di Macerata. 30-40

21.56 – Poi però commette due errori consecutivi. 30 pari

21.55 – Questa volta è l’azzurra che resiste in difesa. 0-30

21.52 – Lungo il dritto della cinese. 1-0

21.52 – Due nastri di Giorgi, poi gran recupero in allungo (incrocio delle righe). 40-30

21.50 – Ottima seconda esterna. 30-15

21.49 – Discesa a rete e punto conquistato. 15-0

21.49 – Inizia il secondo set, serve nuovamente la nativa di Macerata

21.46 – GAME AND FIRST SET WANG! Largo il rovescio di Giorgi e parziale chiuso dopo 42′

21.46 – 40-0 e tre set point

21.43 – Lungo il rovescio della cinese. 4-5 e seconda chance di servire per il set

21.43 – Discesa a rete dell’azzurra. 40-15

21.41 – Rovescio incrociato dal centro. 30-0

21.41 – Dritto incrociato stretto dopo uno scambio piuttosto lungo. 15-0

21.39 – PRIMO CONTRO-BREAK GIORGI. Risposta vincente di dritto: 3-5

21.39 – Brutto errore di Wang con il dritto e due occasione per un primo contro-break. 15-40

21.39 – Prova a riscattarsi. 15-30

21.38 – Ottima risposta della nativa di Macerata sulla seconda della cinese. 15 pari

21.35 – DOPPIO BREAK WANG! Ancora un muro a livello difensivo e puntualmente arriva l’errore di Giorgi. 2-5

21.35 – 15-40 e l’azzurra concede due chance di doppio break

21.34 – Ace. 15-30

21.34 – Prosegue la rottura prolungata di Giorgi, con Wang ancora brava in difesa. 0-30

21.32 – La cinese vince altri due punti e conferma il proprio vantaggio. 2-4

21.31 – Altro nastro favorevole per l’azzurra e questa volta chiude di dritto. 30 pari

21.27 – BREAK WANG! Nonostante il nastro favorevole, Giorgi manda in corridoio il rovescio lungolinea. 2-3

21.27 – Palla break concessa dall’azzurra. 30-40

21.25 – Doppio fallo. 15-30

21.25 – Dritto in rete di Giorgi, in uscita dal servizio. 15 pari

21.23 – E poi riesce a tenere la battuta. 2-2

21.22 – Servizio vincente al centro per la cinese. Quarta parità

21.22 – Dritto in avanzamento dell’azzurra e palla break

21.21 – Ancora nessun punto vinto sulla seconda di servizio da Wang. Terza parità

21.20 – Gran rovescio dal centro di Giorgi. Seconda parità

21.19 – Mette ancora pressione in risposta e si va ai vantaggi

21.18 – Ottimo timing in risposta con il dritto per l’azzurra. 40-30

21.18 – Altro ace. 40-15

21.16 – Ace della cinese. 15-0

21.14 – CONTRO-BREAK WANG! Risposta profonda ed errore di rovescio da parte di Giorgi. 2-1

21.13 – Lungo il dritto e concede due chance di contro-break. 15-40

21.13 – Servizio e dritto lungolinea. 15-30

21.12 – Altro errore. 0-30

21.12 – Doppio fallo della nativa di Macerata. 0-15

21.11 – BREAK GIORGI! Ancora una buona risposta e chiusura con il rovescio incrociato in avanzamento. 2-0

21.10 – L’azzurra è aiutata dal nastro: 30-40 e palla break

21.10 – Doppio fallo. 30 pari

21.09 – Risponde Giorgi, con il medesimo colpo. 30-15

21.09 – Servizio e rovescio lungolinea per Wang. 30-0

21.07 – Ottima seconda esterna e game portato a casa. 1-0

21.06 – Due ottimi punti vinti dall’azzurra: prima con il dritto, poi con il rovescio incrociato. 40-15

21.04 – Inizia il match, serve Giorgi

21.00 – Giocatrici in campo per il riscaldamento

20.39 – Linette batte la russa per 7-6(3) 6-2. Tra poco in campo l’azzurra e la cinese

20.30 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. In corso il secondo set tra Linette e Siniakova, con la polacca che ha vinto il primo al tie-break (7-3); a seguire scenderanno in campo Giorgi e Wang

Giorgi sfida Wang per l’accesso alla finale del Wta Bronx 2019

La nativa di Macerata (n°58 del ranking Wta), dopo aver sconfitto la russa Margarita Gasparyan, la tedesca Andrea Petkovic e la francese Alizé Cornet, se la vedrà, nel penultimo atto dell’International statunitense, contro la cinese Qiang Wang (n°1 del seeding, che ha avuto la meglio sulla qualificata transalpina Fiona Ferro e sulla lucky loser russa Anna Blinkova, dopo un bye all’esordio). Due i precedenti e sono stati vinti entrambi dalla tennista azzurra.

Giorgi ha iniziato il 2019 a Sydney, dove si è fermata al secondo turno, per poi raggiungere il terzo turno all’Australian Open. Da allora ha sofferto di problemi al polso e ha giocato solamente due tornei, Doha e Miami, nei quali ha raccolto un primo ed un secondo turno. L’infortunio la tiene lontana dai match per ben tre mesi, rientrando sull’erba prima ad Eastbourne e poi a Wimbledon (perdendo in entrambi i casi all’esordio); nel primo torneo sul cemento della seconda parte di stagione (a Washington) riesce a conquistare la prima finale dell’anno ma alla fine deve arrendersi alla statunitense Jessica Pegula, salvo poi perdere al primo turno sia a Toronto che a Cincinnati.

La tennista di Tianjin, invece, ha cominciato l’anno a Shenzen, perdendo al primo turno, salvo poi raggiungere il terzo turno nello Slam australiano. Conclude la prima parte di stagione sul cemento raggiungendo il quarto turno ad Indian Wells ed i quarti di finale a Miami; sul rosso arrivano tre primi turni (Stoccarda, Madrid e Roma), i quarti a Praga e due secondi turni a Strasburgo e al Roland Garros. Sui campi verdi raggiunge il secondo turno a Birmingham ed il terzo nei Championships, per poi tornare a giocare sul “veloce” e perdendo al primo turno a Cincinnati.

Giorgi – Wang, i precedenti

Praga 2017 – Terra battuta – Secondo turno – GIORGI b. Wang 4-6 6-3 6-2

Shenzen 2017 – Cemento – Quarti di finale – GIORGI b. Wang 6-0 6-2

Giorgi – Wang, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.