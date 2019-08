Il Genoa ha acquistato un talento dell’Ajax: Incredibile!

Il Genoa ha appena acquistato un talento dell’Ajax, trattativa che ha sorpreso tutti!

Lasse Schöne sarà un nuovo giocatore del Genoa, la trattativa che era stata lanciata qualche giorno fa si è conclusa positivamente per la squadra ligure

Ormai possiamo dirlo, Schöne si trasferirà a Genova, sponda rossoblù in vista della prossima stagione di Serie A.

La trattativa che aveva avuto origine, secondo le indiscrezioni due mesi fa, e che era stata tenuta segreta fino a pochi giorni fa si è finalmente conclusa.

L’ormai ex capitano dell’Ajax dei talenti, capace di battere la Juventus ai quarti di finale di Champions League, ha, notizia dell’ultimo minuto, trovato l’accordo per un biennale con opzione per il terzo anno,

Il classe ’86 è stato voluto fortemente da Prezioni che ha lavorato per oltre due mesi in prima persona alla trattativa.

Lasse Schöne giocatore di esperienza che non scopriamo di certo ora, pecca in finalizzazione, ma compensa le sue mancanze con grande precisione nei passaggi e grande concentrazione nei contrasti e nella protezione della palla, che gli consente di diventare un punto di riferimento in mezzo al campo per la squadra.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Serie A e si prospetta un campionato molto interessante, anche le squadre meno blasonate infatti stanno sfruttando molto bene le occasioni offerte al mercato.