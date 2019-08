LIVE Avellino-Catania diretta risultato in tempo reale Serie C: le probabili formazioni

Avellino-Catania, pronti per il debutto. Prima giornata del Girone C del campionato di Serie C. Alle ore 15, allo stadio Partenio-Lombardi, scenderanno in campo l’Avellino di Giovanni Ignoffo e il Catania di Giuseppe Camplone. I lupi irpini tornano in Serie C, dopo l’anno di purgatorio passato in Serie D. I rossazzurri siciliani si apprestano a cominciare il quinto campionato consecutivo di Serie C. L’Avellino ha già giocato due partite ufficiale, vincendo il proprio girone della Coppa Italia di Serie C. I biancoverdi hanno eliminato la Paganese e il Bari. Anche il Catania è stato protagonista in Coppa Italia. La corsa degli uomini di Camplone è stata stoppata dal Venezia al secondo turno.

Avellino-Catania, le probabili formazioni

Avellino-Catania, le scelte dei due allenatori. QUI AVELLINO – Vigilia di campionato sfortunata per Giovanni Ignoffo che, già privo dello squalificato Parisi, dovrà fare a meno anche di quattro acciaccati. Salteranno il Catania il difensore Njie, alle prese con un problema ad una coscia e i tre nuovi arrivati, Marco, Karic e Illanes, che non hanno ricevuto il via libera per poter giocare. La società ha infatti sforato il budget di un milione di euro lordo a sua disposizione. Se non dovesse coprire il deficit attraverso la stipulazione di una nuova fideiussione, non potrà inserire in rosa altri calciatori. Questi i probabili undici di partenza per i lupi, Avellino (3-5-2): Abibi; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, Palmisano, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Albadoro, Alfageme. All.: Ignoffo. QUI CATANIA – Questi i probabili undici di partenza per Camplone, Catania (4-3-3): Furlan; Biondi, Mbende, Silvestri, Pinto; Dall’Oglio, Lodi, Bucolo; Sarno, Curiale, Di Molfetta.