LIVE Cronometro Elite Uomini, diretta tempo reale Europei Ciclismo 2019: si parte alle ore 15

Cronometro Elite Uomini, oggi si assegnano le medaglie. Sono in corso di svolgimento ad Alkmaar, in Olanda, i Campionati Europei di Ciclismo 2019. Nella giornata di oggi si assegna il titolo di campione europeo per la Cronometro Elite Uomini. La gara comincerà alle ore 15 con la partenza del primo corridore. Nonostante l’assenza di alcuni tra i migliori cronomen europei, tra i quali il due volte campione in carica Victor Campenaerts e Jonathan Castroviejo (assente insieme a tutta la sua nazionale), saranno presenti alcuni nomi molto interessanti, pronti a contendersi la maglia in una prova ridotta come chilometraggio rispetto a quella delle annate precedenti. Il percorso affrontato sarà infatti di soli 22,4 chilometri, completamente pianeggianti, e favorirà gli specialisti puri.

Cronometro Elite Uomini, percorso e favoriti per la gara di oggi

Cronometro Elite Uomini, cosa aspettarsi ad Alkmaar. Il percorso è abbastanza piatto, senza grandi variazioni altimetriche. Una variabile importante per la vittoria della medaglia d’oro potrebbe essere il vento, che potrebbe incidere molto sulle strade olandesi. Il favorito numero uno sembra essere il belga Remco Evenopoel, che in pratica corre in casa. Altro belga che può fare molto bene è Yves Lampaert. Per l‘Italia le speranze di medaglia sono riposte in Filippo Ganna ed Edoardo Affini, quest’ultimo campione in carica Under 23.