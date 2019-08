LIVE F1 Qualifiche GP Belgio 2019, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP BELGIO 2018

Circuito di Spa-Francorchamps, tredicesima prova del Mondiale di F1

Nella prima giornata di prove libere del Gp Belgio 2019, sul circuito di Spa-Francorchamps, il miglior tempo è stato ottenuto dalla Ferrari di Charles Leclerc, che realizza 1’44”123 durante la FP2. Il secondo miglior tempo lo realizza Sebastian Vettel, fermandosi a 451 millesimi di distacco (miglior tempo della prima sessione), davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, rispettivamente a 846 ed 852 millesimi dal monegasco. In quinta posizione troviamo una delle sorprese di giornata, ossia la Racing Point di Sergio Perez, che precede le due Red Bull di Max Verstappen ed Alexander Albon.

Chiudono la top-10 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo, a lungo in dubbio per un presunto stiramento alla gamba sinistra), la seconda Racing Point con Lance Stroll e la Renault di Daniel Ricciardo. In FP1 Nicholas Latifi è sceso in pista al posto di George Russell sulla Williams, mentre per quanto riguarda il passo gara le due Frecce d’Argento sono state leggermente più veloci delle due “Rosse”, sia con mescola media che morbida. Diversi piloti hanno fatto delle sostituzioni sulle loro Power Unit, con Hulkenberg, Ricciardo e Sainz che subiranno una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza, mentre Albon, Kvyat e Stroll partiranno nelle ultime tre posizioni.

F1, Gp Belgio Spa 2018: Vettel vince per la 52ª volta in carriera, davanti ad Hamilton e Verstappen

