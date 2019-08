LIVE Giorgi-Linette, diretta e risultato in tempo reale finale Wta Bronx 2019: inizio ore 20.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

CAMILA GIORGI – (Q) MAGDA LINETTE, Victor Kiam Stadium ore 20.00 italiane

Finale Wta International Bronx 2019 (cemento)

Giorgi cerca il terzo titolo in carriera nel Wta Bronx 2019, Linette il primo

La nativa di Macerata (n°58 del ranking Wta), dopo aver battuto la russa Margarita Gasparyan, la tedesca Andrea Petkovic, la francese Alizé Cornet e la cinese Qiang Wang, affronterà nell’ultimo atto dell’International statunitense la polacca Magda Linette (n°80 e proveniente dalle qualificazioni, che ha avuto la meglio sulla qualificata estone Kaia Kanepi, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, la ceca Karolina Muchova e la russa Katerina Siniakova). Un precedente tra le due ed è stata vinto dall’azzurra, che giocherà l’ottava finale della carriera (bilancio di due vinte e sei perse, mentre la tennista di Poznan è alla sua quarta (bilancio nelle finali di una vittoria e due sconfitte).

Giorgi ha iniziato il 2019 a Sydney, dove si è fermata al secondo turno, per poi raggiungere il terzo turno all’Australian Open. Da allora ha sofferto di problemi al polso e ha giocato solamente due tornei, Doha e Miami, nei quali ha raccolto un primo ed un secondo turno. L’infortunio la tiene lontana dai match per ben tre mesi, rientrando sull’erba prima ad Eastbourne e poi a Wimbledon (perdendo in entrambi i casi all’esordio); nel primo torneo sul cemento della seconda parte di stagione (a Washington) riesce a conquistare la prima finale dell’anno ma alla fine deve arrendersi alla statunitense Jessica Pegula, salvo poi perdere al primo turno sia a Toronto che a Cincinnati.

Linette, invece, ha cominciato l’anno a Shenzen, perdendo al primo turno, salvo poi raggiungere il secondo turno ad Hobart e perdere nuovamente all’esordio nello Slam australiano. In seguito centra la semifinale a Hua Hin, il secondo turno a Indian Wells ed i quarti di finale nel Challenger di Guadalajara. Su terra battuta non arrivano grandi risultati: primo turno a Charleston, secondo a Bogotà, altre due sconfitte all’esordio a Rabat e Strasburgo ed il secondo turno al Roland Garros.

Su erba arriva, invece, il primo titolo stagionale nell’Itf di Manchester (battendo in finale la kazaka Zarina Diyas), il secondo turno in quello di Ilkley, il primo ad Eastbourne ed il terzo nei Championships. Inizia la seconda parte dell’anno sul cemento perdendo all’esordio a San José.

Giorgi – Linette, i precedenti

Katowice 2015 – Cemento indoor – Secondo turno – GIORGI b. Linette 6-7(3) 6-2 6-3

Giorgi – Linette, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.