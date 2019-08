LIVE MotoGP, Silverstone 2019: Valentino Rossi prova a scalzare Marquez, live in tempo reale ore 14

Grande occasione per Valentino Rossi e la sua Yamaha a Silverstone. Oggi 26 agosto alle ore 14, andrà in scena il GP di Gran Bretagna di MotoGP. Le prime tre posizioni della griglia di partenza vedono il solito Marc Marquez partire dalla prima posizione, forte del suo 1:58.168. In seconda posizione c’è il nostro Valentino Rossi che mette paura allo spagnolo con un 1:58.586. In terza posizione troviamo Jack Miller, vicinissimo a Valentino con un 1:58.602. Stessa cosa la possiamo dire di Quartararo che al quarto posto, sigla un 1:58.612.

Marquez sembra avere una marcia in più come sempre, ma Valentino ha un’ottima tradizione qui a Silverstone. L’ultima vittoria del pesarese in Inghilterra, risale al 2015 dove riuscì a vincere una gara clamorosa sotto la pioggia. Dando una lezione di motociclismo ai pretendenti per il titolo, protagonisti poi del clamoroso biscotto di Valencia all’ultima gara in favore di Jorge Lorenzo. Storia oramai passata, ma ancora impressa nella mente dei tifosi del Dottore. C’è grande attesa anche per ritorno in gara proprio di Jorge Lorenzo.

Lo spagnolo della Honda è ancora impegnato a risolvere i suoi problemi con la moto giapponese. Il feeling è ancora lontanissimo e il suo 21esimo posto nelle qualifiche, testimoniano le ingenti difficoltà che sta patendo il maiorchino. Che tanto ha voluto questo trasferimento da Ducati a Honda.

