LIVE MotoGP: Trionfa Marquez, Dovizioso secondo, 6° Valentino Rossi

LIVE MotoGP, GP Repubblica Ceca 2019 in DIRETTA: Marquez trionfa, Dovizioso secondo! 6° Valentino Rossi

Si conclude il Gp di Brno, qui i risultati

Caos alla partenza, che viene rinviata di 40 minuti a causa della pioggia. Marquez parte dalla Pole e arriva primo, Miller supera Rins nel finale conquistando il terzo posto.

Valentino Rossi che, come affermato dai meccanici, deve trovare confidenza la moto e risolvere i problemi con le gomme, riesce a guadagnare una posizione arrivando sesto.

Una gara piena di botta e risposta nelle retrovie che ha visto cadere al primo giro Morbidelli e Mir e al sesto giro Syahrin.

Anche il record in pista appartenente a Pedrosa siglato nel 2014 di 1:56.027 non è stato migliorato e continua a resistere.

Gara che non ha visto il proseguo della lite e del botta risposta tra Rins e Marquez troppo distanti l’uno dall’altro. Ricordiamo che Marquez aveva intralciato la traiettoria di Rins durante il Q2, che lo ha accusato di non avere rispetto per gli altri piloti, dandogli poi l’appuntamento in pista.

I due sono poi stati convocati dalla Direzione di gara

Ordine d’arrivo

1 M. MARQUEZ 39:24.430

2 A. DOVIZIOSO +2.452

3 J. MILLER +3.497

4 A. RINS +4.858

5 C. CRUTCHLOW +6.007

6 V. ROSSI +9.083

7 F. QUARTARARO +12.092

8 D. PETRUCCI +13.976

9 T. NAKAGAMI +15.724

10 M. VINALES +16.55