Live Roma-Real Madrid: la diretta del match a partire dalle 20:30, oggi, 11 agosto

Segui live Roma-Real Madrid, la diretta scritta del match, qui su Supernews, a partire dalle 20:30 stasera

Serata di grande calcio all’ Olimpico di Roma, dove stasera, alle ore 20:30, si affronteranno la Roma e il Real Madrid, in quella che è stata ribattezzata Mabel Green Cup, match organizzato per sensibilizzare al tema della sostenibilità ambientale.

Roma-Real Madrid: presentazione del match e probabili formazioni



Due squadre in cerca di riscatto, quelle che si affrontano stasera e che hanno, ciascuna per motivi diversi, fallito i propri obiettivi stagionali lo scorso anno. Dopo l’ addio di Ronaldo, il Real è tornato ad affidarsi alle mani di Zinedine Zidane. I blancos non hanno badato a spese durante questa sessione estiva, piazzando colpi del calibro di Eden Hazard, Luka Jovic e lder Militao. Il Real Madrid è alla sua ultima amichevole prestagionale, prima dell’ inizio del campionato, previsto per sabato 17 agosto, contro il Celta Vigo. Questa sera possibile l’ impiego del 4-4-2 con Rodrygo a fare da spalla a Benzema in attacco, Varane e Ramos coppia centrale di difesa e Kroos-Modric in mediana. Sulle fasce attesa la presenza di Hazard a sinistra, mentre sul fronte opposto, dovrebbe giocare Lucas Vazquez. Coppia di terzini titolare, con Marcelo e Carvajal sulle rispettive fasce di competenza. In porta, gioca Navas.

Fonseca avrà la possibilità di testare la squadra in un match di spessore. Giunta alla nona amichevole stagionale, la Roma, contro avversari di una certa caratura (Atletich Bilbao), ha denunciato ancora qualche lacuna. Sicura la presenza di Dzeko che agirà come prima punta davanti al tridente nel 4-2-3-1 schierato dall’ uruguagio. Il bosniaco è sempre nelle mire dell’ Inter, ma Fonseca continua ad affidarsi ai suoi gol, sperando in una sua permanenza. Dietro a Dzeko dovrebbero giocare Perotti, Zaniolo e Under, in attesa di un innesto sulla sinistra. Mediana a due composta da Cristante e Diawara che si schierano davanti alla linea a quattro che dovrebbe essere composta, al netto dei ballottaggi, da uno tra Kolarov e Spinazzola a sinistra, Jesus e Mancini al centro e Florenzi a destra. In porta, sicuro del posto, Pau Lopez.

Ecco i probabili schieramenti dei due club:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Mancini, Kolarov/Spinazzola; Diawara, Cristante; Perotti, Zaniolo, Under; Dzeko; allenatore: Paulo Fonseca

Real Madrid (4-4-2) Keylor Navas; Marcelo, Varane, Sergio Ramos, Carvajal; Lucas Vazquez, Kroos, Modric, Eden Hazard; Benzema, Rodrygo; allenatore: Zinedine Zidane

Roma-Real Madrid: orario, streaming e diretta del match

Roma-Real Madrid si giocherà stasera, 11 agosto, alle ore 20:30, presso lo Stadio Olimpico. TV8 garantisce la messa in onda del match a partire dalle 20:30, ma Supernews vi promette di seguire la diretta scritta live dell’ evento. Restate in nostra compagnia, per godervi una serata di grande calcio.