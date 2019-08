Per questi sorteggi è tutto, ma restate con noi, perchè dalle 13:30 si parte con la live dei sorteggi di Europa League

Sorteggi playoff Champions League 2019\2020, date andata e ritorno:

Si ricorda, che i playoff di Champions si disputeranno i prossimi 6-7 agosto (andata) e 13-14 agosto (ritorno)

Sorteggi Playoff Champions League 2019\2020, tutti gli accoppiamenti:

Dinamo Zagabria-Ferencvaros/ Maribor-Rosenborg

Celtic-Cluji/Slavia Praga

Young Boys/Stella Rossa-Copenaghen

Ajax-Paok/Qarabag-Apoel

Basilea-Lask/Club Brugges-Dynamo Kiev

Istanbul Basaksehir-Olympiacos/Krasnodar-Porto

Terminano dunque i sorteggi per i playoff di Champions, che consegnano subito un potenziale accoppiamento da brividi: la vincente di Istanbul-Olympiacos se la vedrà infatti con chi trionferà tra Krasnodar e Porto.

L’ Ajax, passasse contro il Paok si troverà di fronte, invece, la vincente di Qarabag-Apoel. Altri incroci da tenere d’occhio, quelli che contrappongono lo Young Boys alla vincente di Stella Rossa-Copenaghen e lo Slavia Praga contro la vincente di Celtic-Cluji



12:16 ULTIMO ACCOPPIAMENTO: Istanbul-Olympiacos contro vincente Krasnodar-Porto

12:14 Percorso piazzate: Basilea-Lask contro vincente Club Brugges-Dinamo Kyev

12:13 Ajax-Paok contro vincente Qarabag- Apoel

12:11 Terzo accoppiamento: Young Boys contro vincente Stella Rossa-Copenaghen

12:10 Secondo accoppiamento: Celtic-Cluji contro Slavia Praga

12:09– Primo accoppiamento percorso Campioni: Dinamo Zagabria-Ferencavors contro la vincente di Maribor-Rosenborg

12:06– si procede all’ enunciazione del regolamento, con il percorso campioni che sarà il primo ad essere sorteggiato

12:04– video celebrativo dell’ ultima finale di Champions tra Liverpool e Tottenham

11:59- Partiti! Si parte con la presentazione delle squadre qualificate. Speciale benvenuto a Slavia Praga e young Boys che accedono di diritto ai playoff in veste di campioni svizzero (12° nel ranking) e ceco (13° nel ranking)

11:53– Fra un po’ si inizia: tra le squadre più prestigiose ammesse a questo sorteggio, si segnalano l’ Ajax e il Celtic, inserite nella prima fascia percorso piazzate. Segue l’ Olympiacos in seconda fascia nel percorso campioni. Sia Celtic che Ajax potranno vedersela con squadre del calibro di Young Boys e Slavia Praga ai playoff. Possibile anche un incrocio Porto-Olympiacos nel percorso piazzate.

Sorteggi playoff Champions League 2019/2020: data, orario e diretta live

Segui con noi, su SuperNews, la diretta del sorteggio per i playoff di Champions League, che si terrà a Nyon oggi, lunedì 5 agosto, alle 12:30 ora italiana

Sorteggio Playoff Champions League 2019/2020: squadre e suddivisione in fasce, percorso Piazzate e Campioni:

La Uefa ha reso note le suddivisioni in fasce delle squadre impegnate nel sorteggio odierno.

Potete approfondire meglio la procedura del sorteggio, le regole dello stesso, e l’ elenco dei club coinvolti consultando il seguente articolo.

Ricordiamo che sono 22 le squadre impegnate nel sorteggio, suddivise in club di prima e seconda fascia, a loro volta inserite in due differeni percorsi: campioni e piazzati. Ciascuna di esse è poi divisa, in base al coefficiente ranking in due fasce diverse: teste di serie e non teste di serie,

Saranno ammesse ai playoff, tutte le squadre vincitrici del terzo turno di qualificazione (andata 6-7 agosto, ritorno 13-14 agosto).

Sorteggio playoff Champions League 2019/2020: presentazione

E’ giunta l’ ora dei sorteggi per ciò che riguarda i Playoff della prossima Champions League. Il turno che dà accesso alla fase a gironi della massima competizione continentale per club, prevede ben 22 formazioni ai blocchi di partenza tutte desiderose di conoscere il proprio destino.

La maggior parte delle squadre hanno già affrontato o si apprestano ad affrontare, uno dei turni di qualificazione preliminare, mentre solo due squadre, Slavia Praga e Young Boys sono certe di poter partecipare ai playoff, in quanto rappresentative del dodicesimo e tredicesimo campionato del ranking Uefa (ovviamente, parliamo dei campionati svizzero e ceco).

Tra le squadre coinvolte nel sorteggio, alcuni nomi illustri del panorama calcistico europeo: spicca l’ Ajax di Ten Hag, squadra rivelazione della scorsa Champions, capace di arrivare fino alle semifinali. Gli olandesi, inseriti nel percorso campioni fra le teste di serie, affrontano il Paok Salonicco nel terzo turno preliminare, e dovranno riconfermare tutto il proprio valore, che rischia di essere compromesso dalle tante cessioni patite durante questo mercato.

Altra gara interessante del terzo turno preliminare quella tra la Stella Rossa e il Copenaghen, due formazioni avvezze ad entrare nella fase ai gironi. Ultime due “big” da segnalare, il Porto e l’ Olympiacos, con i portoghesi capaci di avanzare lo scorso anno fino ai quarti di finale.