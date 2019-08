LIVE Sorteggio Champions League: quali avversarie per Juventus, Napoli, Inter e Atalanta?

Sorteggio Champions League, via alla fase a gironi. Esauriti i turni preliminari la Champions League 2019/2020 entra nel vivo. Comincia oggi la corsa alla finale di Istanbul, che si giocherà il 30 maggio 2020 allo stadio Ataturk. 32 squadre in lizza, divise in 4 fasce da 8 squadre. Ci sono 4 squadre italiane: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. I nerazzurri bergamaschi sono alla loro prima partecipazione nella massima competizione calcistica europea per club. La Juventus è collocata in prima fascia, il Napoli in seconda, l’Inter in terza e l‘Atalanta in quarta. Nella fase a gironi non si possono incontrare squadre della stessa nazione, cosa che avviene poi anche negli ottavi di finale. Il sorteggio comincerà alle ore 18, a Nyon. La caccia al Liverpool di Jurgen Klopp riparte davvero.

Sorteggio Champions League, quali avversarie per le italiane?

Sorteggio Champions League, la composizione delle fasce. Questa la composizione delle urne del sorteggio a Nyon: Prima fascia: JUVENTUS, Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Manchester City (Ing), Psg (Fra), Barcellona (Spa), Bayern Monaco (Ger), Zenit (Rus). Seconda fascia: NAPOLI, Real Madrid (Spa), Atletico Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Ger), Shakhtar Donetsk (Ucr), Tottenham (Ing), Ajax (Ola) e Benfica (Por). INTER, Lione (Fra), Bayer Leverkusen (Ger), Salisburgo (Aut), Olympiacos (Gre), Bruges (Bel), Valencia (Spa), Dinamo Zagabria (Cro). Quarta fascia: ATALANTA, Lokomotiv Mosca (Rus), Genk (Bel), Galatasaray (Tur), Lipsia (Ger), Slavia Praga (Cec), Stella Rossa (Ser), Lilla (Fra).