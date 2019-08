LIVE Udinese-Milan, diretta e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

15:50- PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (3-5-2): Musso-Samir-Ekong-Becao-G. Pezzella-Mandragora-Jajalo-Fofana-Stryger Larsen-Lasagna-De Paul. All. Tudor

16:00- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-1-2): Donnarumma-Calabria-Musacchio-Romagnoli-Rodriguez-Borini-Calhanoglu-Paquetà-Suso-Piatek-Castillejo. All. Giampaolo

Riparte contro l’Udinese il cammino 2019/20 del Milan in questo campionato non proprio facile, viste che tutte le rose si sono rinforzate, anche quelle medie-alte. A Udine riparte, quindi, l’avventura rossonera su un terreno non certo facile e lo scorso anno la partita fu risolta solo con un gol di Romagnoli. Non è stato un grande calciomercato finora per la dirigenza del Diavolo. Tutto sommato, infatti, Giampaolo, nuovo allenatore, ha la stessa squadra che lo scorso anno aveva Gattuso. Donnarumma in porta, difesa con Calabria-Musacchio e Romagnoli con Rodriguez sulla fascia destra. Il centrocampo formato dall’asso dello scorso gennaio Paquetà insieme a Borini e Calhanoglu.

Il trequartista è sempre Suso, anche se Bennacer potrebbe affrontare uno spezzone del secondo tempo. In attacco, infine, Piatek, sul quale tutto l’ambiente milanista conta disperatamente ancora sui suoi gol e dovrebbe essere quasi sicuramente affiancato da Castillejo. Anche l’Udinese è tutto sommato la stessa tranne Becao in difesa. Con lui ci saranno i soliti Samir ed Ekong uniti a Pezzella e Mandragora. Jajalo e Fofana agiranno a centrocampo con Stryger Larsen pronto a fornire ottime verticalizzazioni al duo di attacco Lasagna-De Paul. Quest’ultimo rimasto a Udine dopo tanti corteggiamenti di Napoli e altre squadre importanti.