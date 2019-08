Manchester United-Milan probabili formazioni e dove vederla in TV

Manchester United-Milan ore 18.30: Probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi sabato 2 Agosto alle 18.30 andrà in scena l’ultimo match per la squadra rossonera nell’ICC contro il Manchester United. Qui le probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle 18.30 italiane (17.30 locali a Cardiff) andrà in scena l’ultima partita dell’ICC tra Manchester United che domenica 11 Agosto esordirà in Premier League contro il Chelsea e la squadra allenata da Giampaolo, che dovrà invece aspettare il 25 del mese per l’esordio contro l’Udinese in Serie A.

Il Milan si presenta alla partita con due sconfitte per 1-0 nei due precedenti scontri nella competizione (Bayern Monaco e Benfica) mettendo in mostra però sopratutto nella seconda partita un’ottima trama di gioco.

I Red Devils arrivano invece da due vittorie contro i vice campioni d’Europa e l’Inter.

Inglesi che si presentano al match con due assenze importanti dovute al mercato, come Lukaku e Pogba.

Diretta TV:

Manchester United-Milan sarà visibile in esclusiva su Sportitalia.

Probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Smalling, Lindelof, Shaw; McTominay, Matic; James, Mata, Martial; Rashford. ALL.: Solskjaer.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo. ALL.: Giampaolo.

ARBITRO: Griffith (Galles).