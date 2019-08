Modric al Milan: siamo ai dettagli!

Modric sempre più vicino a vestire la maglia rossonera, ha trovato l’accordo con il Milan ora manca solo l’intesa finale con il Real Madrid!

Boban resta a Milano per concludere la trattativa nonostante la partenza per Cardiff della squadra: Milan e Real Madrid ai dettagli

Una trattativa che alle origini sembrava impossibile, quasi fantacalcio, ma che più i giorni passano e più trova conferme.

L’attuale pallone d’oro, numero dieci del Real Madrid e della Croazia di cui è anche capitano è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera.

Non è un caso che Zvonimir Boban, che ha lasciato l’incarico di vicepresidente della FIFA (secondo ruolo più importante nel mondo del calcio) per diventare dirigente del Milan, sia rimasto a Milano, nonostante la partenza della squadra accompagnata da Maldini e Massara per l’ultimo appuntamento della ICC a Cardiff contro il Manchester United.

La trattativa

Boban che ha condotto la trattativa in prima persona, ha trovato l’accordo con la stella croata (che spinge per indossare la maglia rossonera) con un triennale da 7,5 milioni a stagione + bonus.

Ora mancano da limare gli ultimi dettagli con il Real: Florentino chiedeva infatti per le prestazioni sportive del suo giocatore 25 milioni, ma anche grazie ai sempre più imminenti arrivi di Pogba e Van de beek ha abbasato le sue pretese a 20 milioni, poco distanti da quanto è disposto a spendere il Milan.

Insomma siamo sempre più vicini alla chiusura di questa trattativa, la prossima settimana potrebbe essere decisiva, nella speranza che Luka Modric possa il campo di San Siro con la maglia del Milan nella stagione 2019/2020