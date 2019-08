Sonego-Carreño Busta 6-7 0-6, Atp Winston Salem 2019: l’azzurro subisce un brusco ko al terzo turno

Finisce al terzo turno il cammino di Lorenzo Sonego nell’Atp 250 di Winston-Salem. L’azzurro, n°7 del seeding, è stato sconfitto per la prima volta in carriera dallo spagnolo Pablo Carreño Busta (testa di serie n°11), che si è imposto con il punteggio di 7-6(7) 6-0 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco.

Match dai due volti: nel primo parziale vantaggio iniziale del tennista di Torino per 3-1, poi arriva la pioggia e si ricomincia dopo un’ora e mezza; al rientro Sonego tiene la battuta e sale sul 4-1, poi però subisce il contro-break ed è costretto ad annullare due break point prima del tie-break, dove prima rimonta dal 6-2 al 6-6 prima di cedere per 9 punti a 7. Il secondo set vede l’azzurro in deciso calo e il nativo di Gijon domina nel punteggio, rifilando un bagel severo a Sonego.

(7) LORENZO SONEGO – (11) PABLO CARREÑO BUSTA 6-7(7) 0-6, Court 3

Terzo turno Atp 250 Winston-Salem (cemento)

02.09 – GAME, SET AND MATCH PABLO CARREÑO BUSTA! Dritto steccato da Sonego a chiudere il match, dopo 1h e 40′ al netto dell’interruzione per pioggia (25′ la durata del secondo parziale)

02.08 – In corridoio il rovescio incrociato. 30-40

02.08 – Passante di dritto in corsa per il nativo di Gijon. 15-40 e due match point

02.04 – In corridoio il dritto dell’azzurro e lo spagnolo conferma a 30 il doppio vantaggio. 0-5

02.01 – DOPPIO BREAK CARREÑO BUSTA! Non definitiva la volée di Sonego e viene passato di rovescio. 0-4

02.00 – Pallonetto dello spagnolo e tre chance del doppio break. 0-40

02.00 – Prosegue il momento no dell’azzurro. 0-30

01.56 – Vantaggio confermato a 0. 0-3

01.54 – BREAK CARREÑO BUSTA! Lungo e largo il dritto di Sonego: 0-2

01.54 – Risposta vincente di rovescio dello spagnolo e palla break

01.52 – Game complicato al servizio per l’azzurro. 30 pari

01.49 – E tiene la battuta a 15. 0-1

01.46 – Inizia il secondo set, serve il nativo di Gijon

01.43 – FIRST SET CARREÑO BUSTA! In rete questa volta il recupero di Sonego e parziale chiuso per 9-7 dopo 1h e 15′

01.42 – Sesto set point per Carreño, serve l’azzurro. 7-8

01.41 – Recupero vincente di Sonego, che annulla anche questa occasione. 7-7

01.41 – Passante vincente dello spagnolo con il rovescio e quinto set point. 6-7

01.39 – Ottima prima al centro e si cambia nuovamente campo. 6-6 dal 6-2

01.38 – Arriva anche l’errore di rovescio per Carreño. 6-5 ed ultimo set point sul servizio dell’azzurro

01.37 – Dritto in corridoio. 6-4

01.36 – 6-3 ed ora ha il servizio a disposizione per chiudere

01.36 – Larga di poco la volée e ben quattro set point per lo spagnolo. 6-2

01.35 – Lungo il dritto di Sonego. 5-2

01.34 – Nuovo vantaggio e si gira sul 4-2 in favore del nativo di Gijon

01.30 – Errore di Carreño e mini-break recuperato. 1-2

01.29 – Rovescio profondo e dritto steccato dall’azzurro. Mini-break e 0-1

01.28 – Lo spagnolo tiene la battuta a 15. TIE-BREAK

01.23 – Game Sonego, che si garantisce almeno il tie-break. 6-5

01.23 – Punto chiuso con lo smash ed altro vantaggio interno

01.21 – Il nastro non aiuta l’azzurro. Seconda parità

01.20 – Ottima prima e se ne va anche la seconda chance. 40 pari

01.19 – Ben annullata a rete la prima. 30-40

01.19 – Dritto in rete di Sonego e due palle break concesse. 15-40

01.18 – Lo spagnolo vince il punto a rete e si porta sul 15-30

01.16 – Servizio e dritto per Carreño Busta. 5-5

01.15 – Sonego si porta sul 15-30, poi commette due errori consecutivi. 40-30

01.11 – E poi fa suo il game a 0, con un altro ace. 5-4

01.10 – Terzo ace dell’azzurro. 15-0

01.09 – Servizio vincente del nativo di Gijon. 4-4

01.07 – Dritto questa volta vincente e game ai vantaggi

01.05 – Dritto sbagliato da Sonego, che poteva crearsi una chance per un ulteriore break. 30 pari

01.01 – CONTRO-BREAK CARREÑO BUSTA! La seconda chance è quella buona: 4-3

00.59 – Sonego concede tre palle del contro-break ma lo spagnolo sbaglia di dritto. 15-40

00.56 – Anche Carreño Busta tiene la battuta a 15. 4-2

00.53 – Game vinto a 15 dall’azzurro. 4-1

00.51 – Chiusura del punto con lo smash. 30-0

00.50 – Si ricomincia, con Sonego alla battuta

00.45 – Giocatori nuovamente in campo, si riprenderà a breve

00.33 – Si ricomincia a giocare sul Campo Centrale, non sugli altri

23.21 – Aumenta il vento e sta per arrivare parecchia pioggia. Match interrotto

23.18 – Lo spagnolo tiene la battuta a 30 e si sblocca in questo match. 3-1

23.13 – Lungo il pallonetto di Carreño e break confermato a 30. 3-0

23.11 – Volée dell’azzurro a chiudere il punto. 30-15

23.10 – Palla corta vincente. 15-0

23.09 – BREAK SONEGO! La terza occasione è quella buona e lo spagnolo sbaglia di dritto. 2-0

23.08 – Altro break point ma Sonego manda lungo il rovescio. Terza parità

23.07 – Ottima prima dello spagnolo ed occasione salvata. Seconda parità

23.07 – Doppio fallo e palla break

23.06 – L’azzurro lotta su ogni punto e dal 40-0 costringe Carreño ai vantaggi

23.02 – Altre due buone prime e game portato a casa. 1-0

23.01 – E vince i primi due punti, il primo con l’ace. 30-0 e vento forte

23.00 – Inizia il match, serve Sonego

22.55 – Giocatori in campo per il riscaldamento

22.44 – Millman si impone sull’olandese per 6-3 6-4. Tra poco in campo l’azzurro e lo spagnolo

21.55 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. In corso Haase-Millman, con l’australiano che ha vinto il primo set per 6-3. A seguire toccherà a Sonego affrontare Carreño Busta

Sonego se la vedrà con Carreño Busta per un posto nei quarti dell’Atp Winston-Salem 2019

Il tennista di Torino (testa di serie n°7 del 250 statunitense), dopo aver usufruito di un bye all’esordio e sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur, affronta nel terzo turno lo spagnolo Pablo Carreño Busta (n°11 del seeding, che ha ricevuto anch’egli un bye e ha battuto poi il rumeno Marius Copil). Un solo precedente tra i due ed è stato vinto dall’azzurro.

Sonego ha iniziato il 2019 al Challenger di Playford, in cui ha raggiunto i quarti di finale, salvo poi fermarsi all’ultimo turno di qualificazioni dell’Australian Open. Si reca poi sulla terra sudamericana e viene sconfitto sia a Cordoba che a Buenos Aires al secondo turno (nel primo caso dall’argentino Juan Ignacio Londero, vincitore a sorpresa del titolo), al primo turno di Rio de Janeiro e nuovamente al secondo a San Paolo. Gioca poi nel ricco Challenger di Phoenix e giunge sino ai quarti, dove si arrende al connazionale (e futuro vincitore) Matteo Berrettini e poi raggiunge il secondo turno nel Masters 1000 di Miami.

Inizia la stagione “ufficiale” sul rosso raggiungendo i quarti a Marrakech e nel 1000 di Montecarlo, subendo poi quattro sconfitte consecutive all’esordio a Monaco di Baviera, nel 1000 di Roma, a Ginevra ed al Roland Garros; su erba perde al primo turno a ‘s-Hertogenbosch ma fa suo il primo titolo della carriera ad Antalya (battendo nell’ultimo atto il serbo Miomir Kecmanovic), prima di subire un’altra battuta d’arresto all’esordio in quel di Wimbledon. Torna poi a giocare su terra battuta e perde al secondo turno a Gstaad e poi raggiunge la semifinale a Kitzbühel (sconfitto dal futuro vincitore, l’austriaco Dominic Thiem); inizia la seconda parte dell’anno sul cemento perdendo all’esordio nel 1000 di Cincinnati.

Il nativo di Gijon, invece, ha cominciato l’anno ad Auckland (raggiungendo i quarti di finale) e poi si è spinto sino al quarto turno dello Slam australiano. In seguito è costretto al ritiro durante il secondo turno di Cordoba a causa di un problema alla spalla e rientrerà solamente due mesi dopo a Barcellona, perdendo al primo turno e ripetendo il risultato per altri tre tornei (Estoril ed i 1000 di Madrid e Roma), salvo poi raggiungere il terzo all’Open di Francia.

Su erba arriva in semifinale ad Antalya (battuto proprio da Sonego) e perde al primo turno dei Championships, ritornando poi a giocare sul rosso a Bastad (ancora una sconfitta all’esordio), Amburgo (semifinale) e Kitzbühel (perdendo nuovamente al primo turno). Si ripresenta sui campi “veloci” nel 1000 di Cincinnati, raggiungendo il terzo turno.

Sonego – Carreño Busta: i precedenti

Antalya 2018 – Erba – Semifinale – SONEGO b. CARREÑO BUSTA 6-3 7-6(2)

Sonego – Carreño Busta, dove seguire il match

L’incontro non avrà alcuna copertura televisiva.