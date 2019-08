Sonego-Verdasco 6-4 6-4, Atp Kitzbühel 2019: l’azzurro vola in semifinale

Prosegue il cammino di Lorenzo Sonego nell’Atp 250 Kitzbühel, conquistando il penultimo atto di questo torneo anche dopo aver giocato due maratone. L’azzurro, testa di serie n°7, batte per la prima volta in carriera lo spagnolo Fernando Verdasco (grazie ad un match ottimo a livello tattico e con una maggior resa del servizio, rispetto a chi aveva di fronte), con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco; prossimo avversario il vincente dell’incontro Thiem-Andujar.

(7) LORENZO SONEGO – (3) FERNANDO VERDASCO 6-4 6-4, Centre Court

Quarti di finale Atp 250 Kitzbühel (terra battuta)

17.01 – GAME, SET AND MATCH SONEGO! Il tennista di Torino chiude l’incontro dopo 1h e 35′ (56′ la durata del secondo parziale) e vola in semifinale

17.01 – L’azzurro si procura due match point ma lo spagnolo salva il primo. 30-40

16.56 – Sonego vince ancora un game a 0. 5-4 ed ora Verdasco serve per rimanere nel match

16.53 – Poi lo spagnolo riesce a chiudere questo turno di servizio. 4-4

16.52 – L’azzurro costringe l’avversario ai vantaggi

16.51 – Quinto doppio fallo. 40-30

16.51 – Quarto doppio fallo per Verdasco. 40-15

16.47 – Altro game a 0 da parte di Sonego. 4-3

16.44 – E poi tiene nuovamente la battuta, seppur ancora a fatica. 3-3

16.44 – Il nativo di Madrid la annulla. 40 pari

16.43 – E nuova palla break in favore dell’azzurro. 30-40

16.42 – Terzo doppio fallo dell’incontro per Verdasco. 30 pari

16.39 – Game a 0 da parte di Sonego. 3-2

16.35 – E poi riesce a tenere la battuta. 2-2

16.35 – Terza palla break ma anche questa volta lo spagnolo la annulla. Sesta parità

16.33 – Si resta ancora in questo quarto gioco. Quinta parità

16.32 – Il tennista di Torino cancella la palla game. Quarta parità

16.31 – Annullata anche questa. Terza parità

16.30 – Altra chance di break

16.30 – Verdasco si salva. Seconda parità

16.29 – Palla break

16.29 – Sonego costringe ancora il suo avversario ai vantaggi (dal 40-15)

16.24 – L’azzurro riesce a chiudere il game. 2-1

16.23 – Annullata anche questa. Seconda parità

16.23 – Altra palla break per il nativo di Madrid

16.22 – Sonego salva anche la seconda. 40 pari

16.20 – Annullata la prima. 30-40

16.20 – 15-40 e due palle break concesse dall’azzurro

16.19 – Lo spagnolo è di nuovo aggressivo in risposta. 0-30

16.17 – Entrambi vincono il loro game di servizio a 15, con Sonego che mette a segno il secondo ace del match. 1-1

16.10 – Inizia il secondo set, serve il tennista di Torino

16.06 – GAME AND FIRST SET SONEGO! Chirurgico nello sfruttare la prima occasione utile e chiude il parziale dopo 39′

16.05 – Set point a favore dell’azzurro

16.05 – Verdasco vince due punti di fila ma poi è costretto ai vantaggi





16.03 – Ora è Sonego a rifarsi aggressivo in risposta. 15-30

15.59 – E poi riesce a vincerlo nuovamente. 5-4

15.58 – Game combattuto sul servizio dell’azzurro. 30 pari

15.55 – Altro turno di battuta tenuto a 0 dallo spagnolo. 4-4

15.50 – E poi riesce a vincere anche questo game, restando avanti. 4-3

15.50 – Primo ace per Sonego. 40-0

15.48 – Verdasco tiene la battuta a 0. 3-3

15.44 – Poi riesce a far suo il game. 3-2

15.43 – L’azzurro si porta sul 40-0 ma Verdasco vince i due punti successivi. 40-30

15.40 – CONTRO-BREAK SONEGO! Set nuovamente in equilibrio. 2-2

15.40 – Reazione immediata dell’azzurro. 0-40 (l’iberico ha anche commesso il secondo doppio fallo) e tre chance di contro-break

15.36 – BREAK VERDASCO! Il nativo di Madrid si porta avanti in questo primo parziale: 1-2

15.36 – Salvata la prima. 15-40

15.35 – Sonego concede tre palle break al suo avversario. 0-40

15.34 – Lo spagnolo si porta avanti in risposta. 0-30

15.33 – Anche Verdasco tiene la battuta a 15 (con un doppio fallo). 1-1

15.29 – L’azzurro mette in campo quattro prime su cinque e vince il game a 15. 1-0

15.26 – Inizia il match, serve Sonego

15.18 – Giocatori in campo per il riscaldamento

15.01 – Il norvegese batte l’uruguaiano per 6-3 7-6(4). Tra poco in campo l’azzurro e lo spagnolo

14.05 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Sonego-Verdasco. L’incontro avrà inizio al termine di Ruud-Cuevas, con il primo che ha vinto il parziale d’apertura per 6-3

Sonego sfida Verdasco nei quarti dell’Atp Kitzbühel

Il tennista di Torino (n°7 del seeding di questo 250 austriaco), dopo aver battuto l’argentino Federico Delbonis e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, affronta nei quarti di finale un altro spagnolo, Fernando Verdasco (testa di serie n°3, che ha avuto la meglio contro lo slovacco Jozef Kovalik, dopo un bye al primo turno). Un solo precedente tra i due e l’azzurro ne è uscito sconfitto.

Sonego ha iniziato il 2019 al Challenger di Playford, in cui ha raggiunto i quarti di finale, salvo poi fermarsi all’ultimo turno di qualificazioni dell’Australian Open. Si reca poi sulla terra sudamericana e viene sconfitto sia a Cordoba che a Buenos Aires al secondo turno (nel primo caso dall’argentino Juan Ignacio Londero, vincitore a sorpresa del titolo), al primo turno di Rio de Janeiro e nuovamente al secondo a San Paolo. Gioca poi nel ricco Challenger di Phoenix e giunge sino ai quarti, dove si arrende al connazionale (e futuro vincitore) Matteo Berrettini e poi raggiunge il secondo turno nel Masters 1000 di Miami.

Inizia la stagione “ufficiale” sul rosso raggiungendo i quarti a Marrakech e nel 1000 di Montecarlo, subendo poi quattro sconfitte consecutive all’esordio a Monaco di Baviera, nel 1000 di Roma, a Ginevra ed al Roland Garros; su erba perde al primo turno a ‘s-Hertogenbosch ma fa suo il primo titolo della carriera ad Antalya (battendo nell’ultimo atto il serbo Miomir Kecmanovic), prima di subire un’altra battuta d’arresto all’esordio in quel di Wimbledon. Torna poi a giocare su terra battuta e perde al secondo turno a Gstaad.

Il nativo di Madrid, invece, ha cominciato l’anno a Doha, dove si è fermato al secondo turno, per poi raggiungere il terzo turno nello Slam australiano. Gioca poi tre tornei sul cemento indoor, raggiungendo i quarti di finale a Sofia (sconfitto dall’azzurro Matteo Berrettini) ed il secondo turno a Rotterdam, Marsiglia e Dubai (torneo outdoor). Rientra poi direttamente per la stagione sul rosso e perde al primo turno a Marrakech e nel 1000 di Montecarlo, al secondo turno di Barcellona, al terzo nel 1000 di Madrid, ai quarti in quello di Roma ed al secondo turno all’Open di Francia.

Sui “prati” ottiene un secondo turno a ‘s-Hertobenbosch, una sconfitta all’esordio al Queen’s, i quarti di finale ad Eastbourne ed il quarto turno nei Championships. Torna poi a giocare su terra battuta ma perde al secondo turno di Bastad e Gstaad.

Sonego – Verdasco: i precedenti

Bastad 2019 – Terra battuta – Primo turno – VERDASCO b. Sonego 6-4 3-6 6-1

Sonego – Verdasco, dove seguire il match

L’incontro non avrà alcuna copertura televisiva.