Sorteggio Europa League, diretta in tempo reale: Lazio e Roma attendono il loro destino

Ecco le quattro fasce contenenti i parametri delle varie squadre che saranno sorteggiate.

Prima fascia: Siviglia, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, Cska Mosca, Wolfsburg, Lazio

Seconda fascia: Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte.

Terza fascia: Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir.

Quarta fascia: Trabzonspor, Olzksandriya, Lask Linz, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Almaar, Ferencvaros, Rangers Glasglow, Dudenlange, Vitoria Guimaraes.

Dopo il sorteggio di Champions ecco il rituale accoppiamento dei gironi di Europa League. Per l’Italia sono rimaste solo le due squadre della capitale: Lazio e Roma.

Ieri il Torino ha fallito la qualificazione uscendo sconfitto nella tana del Wolverhampton, incassando un’altra sconfitta 2-1 dopo quella del 3-2 dell’andata.

In questa edizione dell’Europa League comunque ci sono squadre abbordabili per Lazio e Roma. Team che hanno esperienza nella competizione, ma che negli ultimi anni hanno perso le loro stelle come lo United che ha fatto partire Lukaku destinazione Inter. Poi compagini come Siviglia, Mongegladbach, Lipsia, Benfica, Francoforte (arrivata in semifinale la scorsa edizione).

Le 48 squadre partecipanti alla fase a gironi di Europa League saranno suddivise in 12 gruppi da 4. Nessuna squadra può affrontare una della stessa Federazione nel girone, e, inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo della Uefa, le formazioni di Russia e Ucraina non possono essere inserite nello stesso gruppo. Si comincia il 19 settembre, finale a Danzica in Polonia il 27 maggio.