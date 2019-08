UFFICIALE: Arriva l’app del Milan

UFFICIALE: Entro la fine del mese disponibile la nuova app del Milan

L’immagine esclusiva è comparsa sugli spalti sotto forma di volantino pubblicitario, entro la fine del mese sarà disponibile a tutti su App Store e Play Store

E’ stata una novità introdotta fin da subito dall’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, che nella sua intervista esclusiva a 360° sul Milan alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sui prossimi passi da compiere per riportare il Milan nell’élite del calcio.

L’a.d. ha espresso l’intenzione di raggiungere questo obiettivo adottando 3 diverse strategie:

riorganizzazione economica, con la capacità di generare profitti e reinvestirli

aumentare la qualità della squadra, riportandola al top del calcio italiano ed europeo

trovare le giuste soluzioni per lo stadio. Che sia “San Siro” o un nuovo impanto dovrà essere invidiato nel mondo (come sappiamo è stata scelta la realizzazione del nuovo stadio)

Di questi punti fondamentali in questo articolo ci interessa il primo, infatti il calcio si è evoluto e c’è la necessità di modernizzare un club che ha milioni di tifosi in tutto il mondo, una storia impareggiabile e un brand rinomato, ma che a livello economico non cresce quanto dovrebbe e potrebbe.

Proprio per questo motivo la volontà di realizzare un’applicazione disponibile su tutti i dispositivi con connessione internet, in un mondo che ogni giorno è sempre più virtuale è una scelta vincente.

L’app

Le prime immagini ufficiali sono comparse proprio durante l’ultima partita di International Champions Cup contro il Manchester United, pareggiata 2-2 con reti di Rashford(14′), Suso(26′), Castillejo(60′) e Lingard (72′) e poi persa ai rigori.

Sugli spalti del Principality Stadium gremito di 65.000 persone sono stati posizionato a scopo pubblicitario dei volantini o “flyer” per dirlo all’inglese nel quale assieme alle immagini di Romagnoli, Piatek, Calhanoglu, Paqueta e Musacchio è stata riportata l’immagine della nuova app ufficiale del Milan, che come indicato nel volantino uscirà proprio entro il mese di Agosto su App Store e Google Play Store. Probabilmente prima dell’esordio in campionato il 25 Agosto contro l’Udinese.

Questa notizia è stata confermata subito da alcuni Milan Club, che sarebbero stati contattati dalla dirigenza negli ultimi mesi per un grande sondaggio finalizzato alla realizzazione dell’applicazione.

Non è ancora chiaro cosa si potrà trovare al suo interno, probabilmente video, immagini per restare maggiormente a contatto con la squadra, continui aggiornamenti e la possibilità di acquistare biglietti online e il merchandising dallo store online.



Restando nelle ufficialità

Intanto per restare nelle ufficialità è notizia dell’ultima ora l’approdo di Ismael Bennacer al Milan. Ha firmato un quinquennale da 1,5 milioni a stagione, mentre 16 milioni più 2 di bonus per il suo cartellino.

Ecco il comunicato: AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito dall’Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino approda al Club rossonero a titolo definitivo con un contratto di cinque anni.

Nato ad Arles, in Francia, il 1° dicembre 1997, Bennacer è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile dell’Arles-Avignon, esordendo in Prima Squadra nel 2014. Nell’estate 2015 viene acquistato dall’Arsenal, con cui debutta a soli diciotto anni. Nel gennaio 2017 il trasferimento, in prestito, al Tours (Ligue 2 francese). Nell’estate dello stesso anno, viene successivamente acquistato dall’Empoli FC.

Ismaël ha dapprima indossato la maglia delle Nazionali giovanili della Francia, per poi optare per la Nazionale algerina, contribuendo alla vittoria della recente Coppa d’Africa, trofeo che mancava alle “volpi del deserto” da 29 anni, e ottenendo il riconoscimento di miglior giocatore.