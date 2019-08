UFFICIALE: Bennacer è un nuovo giocatore del Milan

ARRIVA L’UFFICIALITA’: BENNACER E’ UN NUOVO GIOCATORE DEL MILAN

Ac Milan comunicato ufficiale: Bennacer arriva a titolo definitivo, contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione

Ismael Bennacer diventa il quarto acquisto ufficiale del Milan dopo Theo Hernandez, Krunic e Rafael Leao (E’ attesa nei prossimi giorni l’ufficialità di Leo Duarte)

Il centrocampista algerino aveva svolto il 22 Luglio le visite mediche presso la casa di cura La Madonnina e firmato poi il contratto (5 anni a 1,5 milioni a stagione) a Casa Milan, accompagnato dagli agenti e dai dirigenti Maldini, Boban e Massara.

Il giocatore si era poi recato al museo per la visita e le foto di rito. All’Empoli andranno 16 milioni più due di bonus.

Bennacer ha poi lasciato la sede pronto a volare in Francia per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza. Arriverà a Milanello per mettersi a disposizione di Giampaolo il 10 Agosto insieme a Kessie.

Il comunicato ufficiale visibile anche sul sito del Milan

AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito dall’Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino approda al Club rossonero a titolo definitivo con un contratto di cinque anni.

Nato ad Arles, in Francia, il 1° dicembre 1997, Bennacer è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile dell’Arles-Avignon, esordendo in Prima Squadra nel 2014. Nell’estate 2015 viene acquistato dall’Arsenal, con cui debutta a soli diciotto anni. Nel gennaio 2017 il trasferimento, in prestito, al Tours (Ligue 2 francese). Nell’estate dello stesso anno, viene successivamente acquistato dall’Empoli FC.

Ismaël ha dapprima indossato la maglia delle Nazionali giovanili della Francia, per poi optare per la Nazionale algerina, contribuendo alla vittoria della recente Coppa d’Africa, trofeo che mancava alle “volpi del deserto” da 29 anni, e ottenendo il riconoscimento di miglior giocatore.