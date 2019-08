Verstappen con il suo 1:14.572 diventa il 100esimo pilota a conquistare la Pole position

Al Gp di Ungheria si scrive un’altra pagina nella storia della Formula 1, Verstappen è il 100esimo pilota a conquistare la Pole Position

Ci sono voluti 93 tentativi, ma alla fine anche Max Verstappen, fresco vincitore del Gran Premio di Germania conquista per la prima volta la Pole Position, abbattendo letteralmente il precedente record della pista.

La sua strepitosa prestazione non consente a Hamilton di raggiungere il re delle Pole in Ungheria, Michael Schumacher, che partirà terzo preceduto dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas.

Le due ferrari sono in seconda e terza fila, 4a posizione per Leclerc e 5a per Sebastian Vettel.

Ma restiamo su Max, che diventa il quarto pilota più giovane ad andare in Pole position dopo Vettel, Leclerc e Alonso.

Verstappen riporta la Red Bull in prima posizione dato che l’ultima qualifica perfetta ha il nome di Daniel Ricciardo a Messico 2018, ben 280 giorni fa.

L’olandese diventa anche uno dei quattro piloti Red Bull ad aver conquistato una Pole, dopo Vettel (44), Webber (13), e Ricciardo (3).

Insomma dopo 7 Gran Premi vinti e 26 podi può finalmente cancellare quello zero sulle Pole position, aggiungendo anche una grande ipoteca sulla vittoria di domani, data la difficoltà nel realizzare sorpassi al Hungaroring.