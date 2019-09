Berrettini-Monfils 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6, US Open 2019: l’azzurro conquista la semifinale, 42 anni dopo Barazzutti

Continua il sogno di Matteo Berrettini, che centra la semifinale dello US Open 2019. L’azzurro, testa di serie n°24, ha sconfitto per la prima volta in carriera il francese Gael Monfils (n°13 del seeding) con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6(5), dopo una maratona di ben tre ore e cinquantasei minuti di gioco. Penultimo atto conquistato a New York quarantadue anni dopo Corrado Barazzutti e “pareggia” quella del Roland Garros 2018 firmata da Marco Cecchinato; l’avversario sarà il vincente di Schwartzman-Nadal.

(24) MATTEO BERRETTINI – (13) GAEL MONFILS 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6(5), Arthur Ashe Stadium

Quarti di finale US Open 2019 (Torneo del Grande Slam, cemento)

00.18 – GAME, SET AND MATCH BERRETTINI! Ottima prima al centro a chiudere questo incontro, al quinto match point, dopo 3h e 56′ (1h e 7′ la durata del quinto parziale)

00.17 – Ace al centro di Monfils ad annullarlo. 6-5

00.16 – Attacca poi bene con il dritto e chiude al volo, conquistando altri due match point (il quarto). 6-4

00.15 – Arriva un rovescio in rete per Berrettini, che perde il vantaggio. 5-4

00.14 – Si rifà con un gran passante di dritto. 5-3

00.14 – Un disastro il francese al servizio e commette il diciassettesimo doppio fallo. 5-2

00.13 – Si cambia campo sul 4-2

00.12 – Dritto che pizzica la riga esterna (confermato dal falco). 4-1

00.10 – Sedicesimo doppio fallo di Monfils. 2-0 e mini-break per l’azzurro

00.08 – Lungo il dritto di Berrettini e sarà il TIE-BREAK a decidere chi andrà in semifinale

00.07 – Rovescio in rete. Terza parità

00.06 – Quindicesimo doppio fallo e terzo match point a favore dell’azzurro

00.05 – Quattordicesimo doppio fallo. Seconda parità

00.05 – Ben annullato. 40 pari

00.04 – Tredicesimo doppio fallo del francese e secondo match point per Berrettini. 30-40

00.03 – Il lob dell’azzurro tocca la riga di fondo. 30 pari

00.02 – Nono ace di Monfils. 15-0

00.00 – Riesce a garantirsi almeno il tie-break. 6-5

23.59 – Game ad alta tensione sul servizio di Berrettini. 40-30

23.56 – Turno di battuto vinto a 30. 5-5

23.53 – Ottavo ace del transalpino ed errore di dritto per l’azzurro. 30-0

23.51 – CONTRO-BREAK MONFILS! In rete il dritto di Berrettini, dopo il servizio. 5-4

23.50 – Gran dritto del francese e palla break

23.49 – Doppio fallo sulla palla dell’incontro. Parità





23.48 – Servizio, dritto e smash. 40-30 e match point

23.47 – Arriva un errore sotto rete dell’azzurro. 30 pari

23.46 – Rovescio in rete. 15 pari

23.44 – Turno di battuta vinto a 0. 5-3 ed ora Berrettini servirà per il match

23.43 – Settimo ace per Monfils. 15-0

23.42 – L’azzurro riesce a confermare il break. 5-2

23.40 – Poi sbaglia anche di dritto. 40-15

23.39 – Il francese rischia parecchio in spaccata. 30-15

23.36 – BREAK BERRETTINI! Lungo il dritto di Monfils e nuovo vantaggio. 4-2

23.36 – 0-40 e altre tre palle break in favore del nativo di Roma

23.35 – Punto chiuso con lo smash da Berrettini. 0-30

23.33 – Altro game vinto a 0 dall’azzurro. 3-2

23.30 – Volée a segno e turno di battuta vinto a 15 dal francese. 2-2

23.29 – Dritto steccato. 30-15

23.26 – CONTRO-BREAK MONFILS! In rete il dritto di Berrettini. 2-1

23.25 – Chance di contro-break per il transalpino

23.25 – Dritto in rete e game ai vantaggi, dopo che l’azzurro aveva vinto tre punti di fila

23.23 – Errore di rovescio e 0-30

23.21 – BREAK BERRETTINI! Arriva l’errore di dritto di Monfils e il vantaggio immediato in questo parziale decisivo. 2-0

23.21 – 15-40 e due palle break (dritto vincente)

23.20 – Berrettini torna a spingere in risposta. 15-30

23.18 – Game vinto a 0. 1-0

23.16 – Dopo il toilet break inizia il quinto e decisivo set, con il nativo di Roma al servizio

23.10 – GAME AND FOURTH SET MONFILS! Servizio vincente a chiudere il parziale, dopo 42′

23.10 – 40-15 e due set point per il francese

23.10 – Dodicesimo doppio fallo. 30-15

23.07 – Game vinto a 15 da Berrettini. 3-5 ed ora Monfils potrebbe servire per il quarto set

23.03 – Ace (il sesto) e riesce a tenere la battuta. 2-5

23.03 – Gran dritto del transalpino ed altro vantaggio interno

23.02 – Seconda parità

23.01 – Dritto profondo dell’azzurro. Parità

23.00 – Undicesimo doppio fallo di Monfils. 30 pari

22.58 – Game a 0 da parte di Berrettini. 2-4

22.54 – Ace esterno, il quinto del match, per confermare il break. 1-4

22.54 – Questa volta il dritto è vincente. Parità

22.53 – Largo il dritto del francese, che concede una chance di contro-break. 30-40

22.51 – Decimo doppio fallo. 0-15

22.50 – BREAK MONFILS! Il nastro dà una mano al transalpino, che chiude con il dritto in avanzamento. 1-3

22.49 – Monfils vince un altro scambio e si procura la quinta chance

22.49 – Rovescio lungolinea a segno e l’azzurro annulla anche la quarta. Quarta parità





22.48 – Dritto steccato ed altra palla break concessa

22.47 – Quinto doppio fallo e terza parità

22.46 – Servizio e dritto. Seconda parità

22.45 – Altro dritto in rete di Berrettini e terzo break point per il francese

22.45 – Servizio e dritto ad annullare anche la seconda. Parità

22.44 – Lunga la risposta di dritto. 30-40

22.43 – Dritto in rete e due palle break concesse al transalpino. 15-40

22.42 – Lungo il dritto di Monfils. 15-30

22.41 – Inizia male al servizio il nativo di Roma. 0-30

22.39 – Altro turno di battuta vinto a 0 dal francese. 1-2

22.37 – Quindicesimo ace e game Berrettini. 1-1

22.37 – Servizio vincente e vantaggio interno

22.36 – Battaglia tra back di rovescio vinta da Monfils. 40 pari

22.35 – Lungo il dritto dell’azzurro (prima ha messo a segno il quattordicesimo ace). 40-30

22.32 – E tiene la battuta a 0. 0-1

22.31 – Inizia il quarto set, serve nuovamente il nativo di Parigi

22.28 – GAME AND THIRD SET BERRETTINI! Ancora un dritto per chiudere il parziale, dopo 47′

22.28 – Stop volley dell’azzurro ed arrivano due set point. 40-15

22.27 – Servizio vincente. 30-15

22.27 – Dritto a rientrare che pizzica la riga esterna. 15 pari

22.23 – DOPPIO BREAK BERRETTINI! Dritto lungolinea a segno ed ora può già servire per il terzo set

22.23 – Nono doppio fallo del francese. Altro break point

22.22 – Rovescio in rete per l’azzurro. Quinta parità

22.22 – Ottavo doppio fallo ed altra chance di break concessa

22.21 – Questa volta il dritto è profondo e Berrettini non riesce a difendersi. Quarta parità

22.21 – Lungo il dritto del francese ed arriva la possibilità di un doppio break

22.21 – Dritto vincente dell’azzurro e terza parità

22.20 – Quarto ace di Monfils e nuovo vantaggio interno

22.20 – Buon drop shot ma poi sbaglia con il dritto. Seconda parità

22.19 – Doppio fallo (il settimo) ed altro game ai vantaggi

22.19 – Errore di dritto anche per Berrettini. 40-30

22.18 – Lungo il dritto del transalpino in uscita dal servizio. 30 pari

22.17 – Buon rovescio da parte dell’azzurro. 15 pari

22.17 – Si riparte con Monfils al servizio

22.09 – E’ arrivata la pioggia e il supervisore entra in campo, decretando la chiusura del tetto

22.08 – Altra ottima prima centrale e dritto a chiudere. 4-2

22.08 – Tredicesimo ace e vantaggio interno

22.07 – Ace esterno, il dodicesimo in totale. Parità

22.07 – Lungo il dritto e concede una chance di contro-break al francese. 30-40

22.06 – Servizio e dritto. 30 pari

22.05 – Doppio fallo di Berrettini. 15-30

22.04 – Dritto a rientrare da parte di Monfils. 0-15

22.02 – Il nativo di Parigi tiene la battuta e prova a restare in scia. 3-2

22.01 – Di nuovo un gran dritto e game ai vantaggi

22.00 – Di poco lungo il pallonetto di Berrettini. 30-15

21.58 – Ancora un servizio e dritto a confermare il break. 3-1

21.57 – Servizio e dritto del nativo di Roma. 30-15

21.56 – Si riprende dopo una discussione sul chiudere o meno il tetto, visto l’arrivo delle nuvole sopra l’Arthur Ashe

21.52 – BREAK BERRETTINI! Altro errore da parte del francese, sempre di rovescio. 2-1

21.51 – 30-40 e palla break per l’azzurro (prosegue il momento negativo)

21.50 – Sesto doppio fallo di Monfils. 0-15

21.49 – Game Berrettini. 1-1

21.48 – Dritto in rete. 30-15

21.47 – Undicesimo ace. 30-0

21.47 – Ace esterno dell’azzurro, il decimo in totale. 15-0

21.46 – E tiene la battuta a 0. 0-1

21.44 – Inizia il terzo set, serve il nativo di Parigi

21.42 – GAME AND SECOND SET BERRETTINI! Nono ace a chiudere questo parziale dopo 48′

21.41 – Doppio errore di dritto per il transalpino e set point. 40-0

21.41 – Servizio vincente. 30-0

21.39 – BREAK BERRETTINI! Rovescio in rete di Monfils ed ora potrebbe servire per il secondo set. 5-3

21.39 – Secondo doppio fallo del game ed altro break point concesso

21.38 – Servizio vincente. 40 pari

21.38 – Di poco largo il rovescio incrociato dell’azzurro (dopo il doppio fallo dell’avversario). 30-40 e prima palla break volata via

21.37 – Il nativo di Parigi soffre nuovamente al servizio. 15-30

21.35 – Berrettini si cambia le scarpe, nel frattempo

21.32 – Settimo ace dell’incontro e l’azzurro resta davanti. 4-3

21.31 – Servizio vincente

21.31 – Ancora un game ai vantaggi

21.30 – Volée alta sul pallonetto non troppo alto di Monfils. 40-30

21.29 – Buona seconda e 30 pari

21.29 – Gran dritto. 15-30

21.28 – Due errori di fila con il rovescio per Berrettini. 0-30

21.27 – Ace al centro a chiudere questo turno di battuta. 3-3

21.26 – Risposta corta dell’azzurro ma il francese manda lungo il dritto. Terza parità

21.25 – Servizio vincente. Seconda parità

21.24 – Non riesce la difesa sul dritto dell’avversario e gli concede un’altra possibilità di break

21.24 – Servizio e dritto per Monfils. 40 pari

21.23 – Buona gestione dello scambio, ma alla fine affossa il dritto in rete. 30-40

21.22 – Ora Berrettini ha ribaltato l’inerzia del parziale e degli scambi: 15-40 e due chance per portarsi avanti

21.21 – Secondo ace. 15-30

21.21 – Terzo doppio fallo del francese. 0-15

21.19 – E riesce a far suo il game. 3-2

21.18 – Ace esterno e vantaggio interno

21.17 – L’azzurro fa buona guardia a rete ed annulla anche questa. Terza parità

21.17 – Altro dritto in rete e terza palla break in favore di Monfils

21.16 – Lungo il tentativo di lob difensivo. Seconda parità

21.15 – Dritto in rete ed altra occasione per il transalpino

21.14 – Ottima prima esterna di Berrettini. 40 pari

21.13 – Lungo il rovescio e il nativo di Parigi ha un’altra chance di break. 30-40

21.12 – Dritto steccato dal nativo di Roma. 30 pari

21.10 – CONTRO-BREAK BERRETTINI! Turno di battuta pieno di errori per il francese e lo perde a 15. 2-2

21.06 – Altri due ottimi dritti e si porta sull’1-2

21.04 – Servizio e dritto. Game ai vantaggi

21.04 – Dritto in rete di Berrettini: 30-40 e chance del doppio break

21.03 – Dritto lungolinea vincente per Monfils. 30 pari





21.03 – Ace esterno, il quinto in totale. 30-15

21.02 – Dritto a rientrare all’incrocio delle righe per l’azzurro. 15 pari





21.01 – Il nativo di Parigi conferma il break a 15. 0-2

21.00 – Subito un doppio fallo ma poi vince i due punti successivi. 30-15

20.58 – BREAK MONFILS! L’azzurro commette doppio fallo, il terzo dell’incontro. 0-1

20.57 – Dritto in rete di Berrettini e subito concede due break point all’avversario. 15-40

20.57 – Risposta vincente di dritto per il transalpino. 15-30

20.56 – Inizia il secondo set, serve il nativo di Roma

20.53 – GAME AND FIRST SET MONFILS! Rovescio incrociato profondo e parziale terminato dopo 32′

20.53 – Dritto dell’azzurro sulla riga esterna. 40-15

20.52 – 40-0 e tre set point

20.51 – Servizio e dritto a chiudere il game per Berrettini. 3-5 ed ora Monfils potrebbe chiudere il primo set

20.50 – Non rientra in campo il rovescio del francese. 30 pari

20.49 – Quarto ace. 15-30

20.49 – Lungo il dritto dell’azzurro (confermato dal falco). 0-15

20.46 – E poi conferma il vantaggio. 2-5

20.46 – Ace al centro. 40-0

20.45 – BREAK MONFILS! Altro errore di dritto (questa volta terminato in rete). 2-4

20.44 – Lungo il dritto ed altro break point concesso al nativo di Parigi

20.43 – Gran dritto incrociato stretto, poi però sbaglia la volée smorzata. Seconda parità

20.42 – Terzo ace e vantaggio interno

20.42 – Doppio fallo di Berrettini, il secondo del match. Parità

20.41 – Corto il back e Monfils chiude con la volée. 40-30

20.39 – Largo il rovescio incrociato del nativo di Roma. 15 pari

20.37 – Che poi tiene ancora la battuta. 2-3

20.36 – Buona risposta e dritto in rete del francese. 40-30

20.36 – Dritto troppo angolato per l’azzurro. 40-15

20.34 – Ace esterno di Monfils. 15-0

20.34 – E poi riesce a portare a casa il game. 2-2

20.33 – Servizio e dritto da parte di Berrettini: altro vantaggio interno

20.33 – Rovescio in back che termina in rete. Seconda parità

20.32 – Servizio e drop shot. Vantaggio interno

20.31 – Annullata con l’ace al centro. 40 pari

20.31 – Dritto in rete dopo il servizio. 30-40 e palla break concessa

20.30 – Punto chiuso con lo smash dal nativo di Roma. 30 pari

20.30 – Risposta in rete da parte del transalpino. 15-30

20.30 – Doppio fallo dell’azzurro. 0-30

20.27 – Il francese imita il suo avversario e tiene agilmente la battuta. 1-2

20.25 – Game vinto agilmente a 0. 1-1

20.25 – Primo ace per Berrettini. 30-0

20.23 – Turno di battuta vinto a 30 da Monfils. 0-1

20.22 – Prima un doppio fallo, poi vince i due punti successivi. 30-15

20.21 – Inizia il match, serve il nativo di Parigi

20.16 – Giocatori in campo per il riscaldamento

19.55 – Bencic si impone in due set (7-6 6-3) sulla croata. Tra poco in campo l’azzurro ed il francese

19.16 – La svizzera vince il primo parziale al tie-break (7-5)

18.12 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Berrettini-Monfils. L’incontro avrà inizio al termine del quarto di finale femminile tra Bencic e Vekic (proprio ora in campo)

Berrettini-Monfils, dove seguire il match

Lo US Open 2019 sarà trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che su quella di streaming Dazn. Per quest’ultima sono presenti tantissime novità in vista dell’imminente stagione.

Berrettini affronta Monfils per un posto in semifinale all’US Open 2019

Il nativo di Roma, n°24 del seeding in questo Slam statunitense, dopo aver sconfitto il francese Richard Gasquet, gli australiani Jordan Thompson ed Alexei Popyrin e il russo Andrey Rublev se la vedrà nei quarti di finale contro il transalpino Gael Monfils (testa di serie n°13, che ha avuto la meglio sullo spagnolo Albert Ramos Viñolas, il rumeno Marius Copil, il canadese Denis Shapovalov e lo spagnolo Pablo Andujar). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Berrettini ha iniziato il 2019 a Doha, perdendo al primo turno, per poi fermarsi al secondo turno ad Auckland e nuovamente all’esordio all’Australian Open. Il primo risultato importante arriva a Sofia, dove centra la semifinale (arrendendosi all’ungherese Marton Fucsovics), mentre a Marsiglia e Dubai non raccoglie grosse soddisfazioni (secondo e primo turno). Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami viene eliminato all’esordio, ma tra i due vince il ricco Challenger di Phoenix battendo in finale il kazako Mikhail Kukushkin.

Inizia quindi la stagione sul rosso nel 1000 di Montecarlo, perdendo al primo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov, salvo poi riscattarsi a Budapest ed ottenere il secondo titolo della carriera (battendo in finale il serbo Filip Krajinovic), raggiungendo anche la finale a Monaco di Baviera, dove si arrende al cileno Christian Garin, il terzo turno nel 1000 di Roma ed il secondo al Roland Garros. Inizia bene la stagione su erba vincendo il secondo torneo stagionale a Stoccarda (sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo atto) ed arrivando in semifinale anche ad Halle, dove è fermato dal belga David Goffin, mentre a Wimbledon raggiunge il quarto turno ma subisce una pesante sconfitta contro lo svizzero Roger Federer. Torna poi a giocare sul cemento, dopo un infortunio alla caviglia, nel 1000 di Cincinnati (perdendo all’esordio).

Il nativo di Parigi, invece, ha cominciato direttamente nello Slam australiano e si è fermato al secondo turno. Prosegue giocando due tornei sul cemento indoor, raggiungendo la semifinale a Sofia ed ottenendo il primo titolo stagionale a Rotterdam (sconfiggendo in finale lo svizzero Stan Wawrinka); colleziona poi un’altra semifinale a Dubai e si ritira prima di scendere in campo nei quarti del Masters 1000 di Indian Wells (problemi al tendine d’Achille).

Rientra quindi durante la stagione “ufficiale” sulla terra battuta e raggiunge i quarti di finale ad Estoril, per poi centrare il terzo turno nel 1000 di Madrid, il primo in quello di Roma ed il quarto all’Open di Francia. Sui campi verdi ottiene scarsi risultati: secondo turno a Stoccarda e sconfitte all’esordio ad Halle e nei Championships; nella seconda parte di stagione sul cemento si ritira prima di giocare la semifinale nel 1000 di Montréal e perde al primo turno in quello di Cincinnati.

Berrettini – Monfils: i precedenti

Confronto inedito