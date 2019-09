F1, GP Monza 2019: Leclerc bissa il successo del Belgio e precede sul traguardo Bottas ed Hamilton

Charles Leclerc effettua un’altra prestazione maiuscola e vince anche il GP Monza (quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1 2019), bissando la vittoria della settimana scorsa in Belgio. Il monegasco ha preceduto sul traguardo, di appena otto decimi, la Mercedes di Valtteri Bottas e chiude il podio l’altra Freccia d’Argento di Lewis Hamilton (autore del giro più veloce). Prestazione disastrosa, invece, per l’altra Ferrari di Sebastian Vettel (tredicesimo alla fine), che va in testacoda alla variante Ascari al settimo giro e poi rientra toccando la Racing Point di Lance Stroll (che a sua volta ostacolerà la Toro Rosso di Pierre Gasly): per entrambi Stop and Go di dieci secondi.

Quarto e quinto posto per le due Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, autori di una gara di sostanza, mentre chiudono la top-10 del GP Monza Alexander Albon (Red Bull), Sergio Pérez (Racing Point), l’altra Red Bull di Max Verstappen (partito in ultima fila), l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Lando Norris (McLaren).

GP ITALIA 2019, 53 giri

Circuito di Monza, quattordicesima prova del Mondiale di F1

CLASSIFICA GP MONZA

1. Leclerc

2. Bottas

3. Hamilton

4. Ricciardo

5. Hulkenberg

BANDIERA A SCACCHI! Leclerc bissa il successo del Belgio e si impone anche nel GP Monza, davanti a Bottas ed Hamilton

Giro 53/53 – Ultimo giro. Errore di Bottas alla Roggia

Giro 52/53 – Giro più veloce del GP Monza per il britannico della Mercedes

Giro 51/53 – Il finlandese si avvicina tanto ma va leggermente lungo alla prima variante

Giro 50/53 – Seconda sosta per Hamilton, che proverà a fare il giro più veloce del GP Monza

Giro 48/53 – Giro più veloce per Bottas, ma il distacco non cambia di molto



Giro 46/53 – Parabolica non perfetta del finlandese

Giro 45/53 – Ora ci sono 1.3 secondi tra Bottas e Leclerc

Giro 44/53 – Hamilton comunica al box che le sue gomme sono finite

Giro 43/53 – Verstappen è ottavo, in zona punti. Vettel fa un’altra sosta

Giro 42/53 – Il britannico va lungo alla prima variante e Bottas (autore del giro più veloce) ora è alla caccia del monegasco della Ferrari

Giro 41/53 – Ora il distacco tra i due è salito di poco sopra il secondo

Giro 39/53 – Hamilton è sempre vicino a Leclerc, ma la situazione non cambia. Bottas sempre più vicino ai due

Giro 37/53 – Il finlandese è ora a 3.7 secondi dal compagno di squadra

Giro 36/53 – Il monegasco va lungo alla prima variante ma riesce a restare in testa al GP Monza (per il precedente contatto ha ricevuto un avvertimento)

Giro 34/53 – Bottas è a circa due secondi dal duo di testa

Giro 33/53 – Hamilton nuovamente negli scarichi di Leclerc

Giro 31/53 – Nuovamente Virtual Safety Car, a causa della rottura del motore sulla Toro Rosso di Kvyat. Giro più veloce di Bottas

Giro 30/53 – Gomme medie montate dalla Renault di Hulkenberg

Giro 29/53 – Regime di Virtual Safety Car

Giro 28/53 – Bottas effettua la sua sosta e monta gomme medie. Rientra al quarto posto, con le Renault che ancora non si fermano. Sainz costretto al ritiro perché non gli hanno fissato bene una gomma

Giro 27/53 – Ancora un gran giro di Leclerc, con il britannico che però gli resta vicino

Giro 26/53 – Ricciardo passato sia dal monegasco che da Hamilton

Giro 25/53 – Giro più veloce del GP Monza per Leclerc





Giro 23/53 – Il monegasco tiene giù il piede e il britannico della Mercedes deve allargare la traiettoria alla Roggia



Giro 22/53 – Hamilton si fa vedere negli specchietti della Ferrari

Giro 21/53 – Si ferma anche Leclerc, che però monta gomme dure (banda bianca). Il britannico resta dietro

Giro 20/53 – Hamilton si ferma per il suo pit stop e monta gomme medie (banda gialla)

Giro 18/53 – Il monegasco della Ferrari mantiene 1.8 secondi sul britannico della Mercedes, che a sua volta ne ha 1.7 sul compagno Bottas

Giro 17/53 – Mercedes finta il pit stop

Giro 14/53 – Vettel sconta subito la sua penalità e rientra in ultima posizione

Giro 13/53 – Stop and Go di 10 secondi comminato al tedesco della Ferrari, il massimo della pena

Giro 12/53 – Leclerc mantiene poco più di un secondo su Hamilton, evitandogli di utilizzare il DRS

Giro 9/53 – Vettel messo sotto investigazione dai commissari

Giro 7/53 – Testacoda del tedesco della Ferrari alla Ascari. Rientra in pista e tocca la Racing Point di Stroll



Giro 6/53 – Un secondo e sette decimi tra Leclerc ed Hamilton

Giro 5/53 – Ricciardo passa Hulkenberg al termine del rettilineo. Vettel si accoda a Bottas; giro più veloce per Verstappen

Giro 3/53 – Giro più veloce del monegasco. Albon passa Sainz alla Roggia ma lo spagnolo se la riprende alla Roggia, portandolo fuori pista

Giro 2/53 – Il tedesco risorpassa il connazionale sul rettilineo di partenza. Verstappen si ferma ai box, dopo il contatto iniziale

Giro 1/53 – PARTITO IL GP MONZA! Ruota a ruota tra Leclerc ed Hamilton, con Bottas che prima passa il compagno di squadra e poi deve ricedere la posizione. Hulkenberg affianca Vettel e lo passa alla Roggia





15.10 – Inizia la procedura di partenza del GP Monza

15.00 – Dieci minuti al via del giro di ricognizione

14.12 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta del GP Monza 2019. Tra circa un’ora inizierà la procedura di partenza e Kimi Raikkonen partirà dalla pitlane, dopo il botto di ieri

F1, GP Monza 2019: la griglia di partenza

La Ferrari, nella giornata di ieri (7 settembre), ha conquistato la pole position del GP Monza con il monegasco Charles Leclerc (quarta pole stagionale e della carriera), bissando il risultato ottenuto nel GP Belgio, e al suo fianco partirà la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha realizzato un tempo di appena trentanove millesimi superiore. In seconda fila abbiamo l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, a 47 millesimi dal miglior tempo, che precede la Ferrari di Sebastian Vettel e la Renault di Daniel Ricciardo.

Completano la top-10 l’altra Renault con Nico Hulkenberg, la McLaren di Carlos Sainz, Alexander Albon (Red Bull), Lance Stroll (Racing Point) e l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Sono tre i piloti che hanno sostituito la propria Power Unit e che quindi partiranno in fondo alla griglia: Lando Norris, Pierre Gasly e Max Verstappen. Nel finale delle qualifiche di questo GP Monza c’è stato un teatrino da parte dei piloti nel cercare di sfruttare la scia, prima aspettando troppo ai box e poi rallentando eccessivamente in pista.

1 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’19″307 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’19″346 – Q3

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’19″354 – Q3

4 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’19’’457 – Q3

5 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’19″839 – Q3

6 – Nico Hulkenberg (Renault) – 1’20’’049 – Q3

7 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’20’’455 – Q3

8 – Alex Albon (Red Bull-Honda) – no time – Q3

9 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – no time – Q3

10 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – no time – Q3

11 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’20’’517 – Q2

12 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’20’’615 – Q2

13 – Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) – 1’20’’630 – Q2

14 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’20″784 – Q1

15 – Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) – 1’21″291 – Q1

16 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’21″800 – Q1

17 – Robert Kubica (Williams-Mercedes) – 1’22’’356 – Q1

18 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’21’’068 – Q2*

19 – Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) – 1’21’’125 – Q2*

20 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – no time – Q1*

*partiranno in fondo alla griglia per aver sostituito la Power Unit

F1, GP Monza: l’albo d’oro delle vittorie sul circuito italiano (solo nel 1980 il GP Italia si svolse ad Imola)

Piloti

5 – Michael Schumacher (Germania): 1996, 1998, 2000, 2003, 2006

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2012, 2014, 2015, 2017, 2018

3 – Juan Manuel Fangio (Argentina): 1953, 1954, 1955

Stirling Moss (Regno Unito): 1956, 1957, 1959

Ronnie Peterson (Svezia): 1973, 1974, 1976

Alain Prost (Francia): 1981, 1985, 1989

Nelson Piquet (Brasile): 1983, 1986, 1987

Rubens Barrichello (Brasile): 2002, 2004, 2009

Sebastian Vettel (Germania): 2008, 2011, 2013

2 – Alberto Ascari (Italia): 1951, 1952

Phil Hill (USA): 1960, 1961

John Surtess (Regno Unito): 1964, 1967

Jackie Stewart (Regno Unito): 1965, 1969

Clay Regazzoni (Svizzera): 1970, 1975

Niki Lauda (Austria): 1978, 1984

Ayrton Senna (Brasile): 1990, 1992

Damon Hill (Regno Unito): 1993, 1994

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2001, 2005

Fernando Alonso (Spagna): 2007, 2010

1 – Giuseppe “Nino” Farina (Italia): 1950

Tony Brooks (Regno Unito): 1958

Graham Hill (Regno Unito): 1962

Jim Clark (Regno Unito): 1963

Ludovico Scarfiotti (Italia): 1966

Denis Hulme (Nuova Zelanda): 1968

Peter Gethin (Regno Unito): 1971

Emerson Fittipaldi (Brasile): 1972

Mario Andretti (Italia/USA): 1977

Jody Scheckter (Sudafrica): 1979

René Arnoux (Francia): 1982

Gerhard Berger (Austria): 1988

Nigel Mansell (Regno Unito): 1991

Johnny Herbert (Regno Unito): 1995

David Coulthard (Regno Unito): 1997

Heinz-Harald Frentzen (Germania): 1999

Nico Rosberg (Germania): 2016

Costruttori

18 – Ferrari: 1951, 1952, 1960, 1961, 1964, 1966, 1970, 1975, 1979, 1988, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006

10 – McLaren: 1968, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, 1997, 2005, 2007, 2012

7 – Mercedes: 1954, 1955,2014, 2015, 2016, 2017, 2018

6 – Williams: 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 2001

5 – Lotus: 1963, 1972, 1973, 1974, 1977

3 – BRM: 1962, 1965, 1971

2 – Maserati: 1953, 1956

Vanwall: 1957, 1958

Brabham: 1978, 1983

Renault: 1981, 1982

Red Bull Racing: 2011, 2013

1 – Alfa Romeo: 1950

Cooper: 1959

Honda: 1967

Matra: 1969

March: 1976

Benetton: 1995

Jordan: 1999

Scuderia Toro Rosso: 2008

Brawn: 2009

F1, GP Monza 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.