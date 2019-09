F1, Qualifiche GP Monza 2019: Leclerc ottiene la sua seconda pole consecutiva. La griglia di partenza completa

Charles Leclerc conferma il suo stato di grazia ed ottiene la pole position anche nel GP Monza 2019, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il monegasco ha chiuso queste qualifiche con il tempo di 1’19”307, precedendo le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (di appena 39 e 47 millesimi) e l’altra Ferrari di Sebastian Vettel di 150. Giro di lancio in stile teatrino nell’ultimo tentativo, con tutti i piloti che scendono in pista a soli due minuti dal termine e solamente Leclerc e Carlos Sainz riescono a non prendere la bandiera a scacchi (la Federazione ha dunque aperto un’inchiesta).

QUALIFICHE GP ITALIA 2019

Circuito di Monza, quattordicesima prova del Mondiale di F1

POLE POSITION di Leclerc, con solo lui e Sainz che non prendono bandiera (e la Federazione investigherà sui delta time dei tempi nel giro di lancio)



Incredible scenes! Leclerc and Sainz get past the start/finish line before the clock stops, everyone else doesn't make it in time! #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/eKAqYy33Xm — Formula 1 (@F1) September 7, 2019

Confirmation of the Top 3… Leclerc takes his 4th career pole#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/LhVGbDxZaR — Formula 1 (@F1) September 7, 2019



16.12 – Scendono in pista tutti quanti, a due minuti dal termine. Teatrino tra i piloti, con rallentamenti vari

16.10 – Quattro minuti al termine e ancora nessuno esce per il secondo assalto alla pole

16.07 – Riparte la Q3 del GP Monza



Session is still waiting to restart There are 6 mins 35 secs remaining#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/A0UZOHnPQh — Formula 1 (@F1) September 7, 2019



15.57 – Pole provvisoria per Leclerc (39 millesimi su Hamilton e 47 su Bottas) ma arriva la bandiera rossa, con il finlandese dell’Alfa Romeo che è andato a muro alla Parabolica





15.51 – Al via la Q3 del GP Monza. Dodici minuti a disposizione dei piloti per l’assalto alla pole position, alla quale parteciperanno le due Ferrari, le due McLaren, le due Renault, la Red Bull di Albon, la McLaren di Sainz, la Racing Point di Stroll e l’Alfa Romeo di Raikkonen. Vettel darà la scia a Leclerc ed Hamilton a Bottas

15.44 – Terminata la Q2 del GP Monza: miglior tempo del britannico della Mercedes, che conclude il suo giro (al contrario dei ferraristi). Esclusi Giovinazzi, Magnussen, Kvyat, Norris e Gasly





15.37 – Meno di sei minuti al termine e a rischio eliminazione ci sono Stroll, Norris, Giovinazzi, Gasly e Raikkonen (unico senza un tempo)

15.33 – 1’19”553: nuovamente miglior tempo di Leclerc, con 153 millesimi su Hamilton e 162 su Vettel. Prima bandiera gialla nel secondo settore per un largo di Raikkonen





15.31 – In pista le due Ferrari e le due Mercedes

15.28 – Iniziata la Q2 del GP Monza: saranno quindici i minuti a disposizione dei piloti e sempre gli ultimi cinque saranno eliminati

15.22 – Termina qui la prima sessione: miglior tempo per il monegasco della Ferrari e vengono esclusi Grosjean, Perez, Russell, Kubica e Verstappen (che è sceso in pista ed ha avuto problemi di potenza)





15.20 – Esce anche Vettel, con gomme a banda rossa

15.17 – Riparte la Q1: a rischio eliminazione Grosjean, Perez, Russell, Kubica e Verstappen

15.14 – Quattro minuti al termine e viene esposta la bandiera rossa, con la vettura di Perez ferma sulla destra del Curvone Biassono

15.11 – Le due Mercedes si piazzano alle spalle del tedesco della Renault, poi arriva Leclerc e passa in testa con 1’20”126

15.08 – Miglior tempo per le due Renault, con Hulkenberg davanti a Ricciardo. Le due Ferrari in pista con la gomma media (banda gialla)

15.04 – Il primo a fare un tempo è Kubica, sulla Williams. Per ora i migliori restano ai box

15.00 – Inizia la prima sessione delle qualifiche del GP Monza: diciotto minuti a disposizione dei piloti e i cinque che realizzeranno il tempo peggiore saranno eliminati

14.52 – Meno di dieci minuti al via del Q1





13.08 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta delle qualifiche del GP Monza 2019. Nell’ultima sessione di prove libere il più veloce è stato Vettel, che ha chiuso davanti a Verstappen, Bottas e Leclerc

CLASSIFICATION: END OF FP3 Vettel takes P1, giving @ScuderiaFerrari a clean sweep of the practice sessions at their home weekend Up next: qualifying in two hours! 🤲#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/S4lsMPSFq6 — Formula 1 (@F1) September 7, 2019

Could @ScuderiaFerrari carry on where they left off on Friday? Catch up with what happened in FP3…#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/JSi8ohvRDG — Formula 1 (@F1) September 7, 2019

F1, GP Monza 2019: risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del Gp Monza 2019, sull’omonimo circuito italiano, il miglior tempo è stato ottenuto dalla Ferrari di Charles Leclerc, che realizza 1’20”978 durante la FP2. Il secondo miglior tempo è di Lewis Hamilton, di appena 68 millesimi più lento rispetto al monegasco, che precede l’altra Ferrari Sebastian Vettel e il compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas (i due si sono fermati rispettivamente a 201 e 369 millesimi da Leclerc). In quinta e sesta posizione troviamo le due Red Bull, con Max Verstappen che precede Alexander Albon.

Chiudono la top-10 Pierre Gasly (Toro Rosso), la Haas di Romain Grosjean, Daniel Ricciardo (Renault) e l’altra Toro Rosso con Daniil Kvyat. Durante la FP1 si è girato solamente nei minuti finali, a causa della forte pioggia scesa sul circuito; questa volta, durante la seconda sessione, il margine tra l’undicesimo (Nico Hulkenberg, Renault) e il diciottesimo (Lando Norris, McLaren) è stato di un secondo e due decimi, superiore alla media annuale nelle varie prove libere, con il britannico e Verstappen che partiranno in fondo alla griglia per aver sostituito le loro Power Unit. Simulazione gara disturbata da un po’ di pioggia all’inizio della seconda sessione, con Leclerc ed Hamilton più a loro agio rispetto a Vettel e Bottas.

F1, GP Monza: l’albo d’oro delle pole position sul circuito italiano (solo nel 1980 il GP Italia si svolse ad Imola)

Piloti

6 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

5 – Juan Manuel Fangio (Argentina): 1950, 1951, 1954, 1955, 1956

Ayrton Senna (Brasile): 1985, 1988, 1989, 1990, 1991

3 – Jim Clark (Regno Unito): 1962, 1965, 1967

John Surtees (Regno Unito): 1963, 1964, 1968

Michael Schumacher (Germania): 1998, 2000, 2003

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2001, 2002, 2005

Sebastian Vettel (Germania): 2008, 2011, 2013

2 – Alberto Ascari (Italia): 1952, 1953

Stirling Moss (Regno Unito): 1958, 1959

Jacky Ickx (Belgio): 1970, 1972

Niki Lauda (Austria): 1974, 1975

Mario Andretti (Italia/USA): 1978, 1982

Nelson Piquet (Brasile): 1984, 1987

Jean Alesi (Francia): 1994, 1997

Fernando Alonso (Spagna): 2007, 2010

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2006, 2018

1 – Stuart Lewis-Evans (Regno Unito): 1957

Phil Hill (USA): 1960

Wolfgang von Trips (Germania): 1961

Mike Parkes (Regno Unito): 1966

Jochen Rindt (Austria): 1969

Chris Amon (Nuova Zelanda): 1971

Ronnie Peterson (Svezia): 1973

Jacques Laffite (Francia): 1976

James Hunt (Regno Unito): 1977

Jean-Pierre Jabouille (Francia): 1979

René Arnoux (Francia): 1981

Riccardo Patrese (Italia): 1983

Teo Fabi (Italia): 1986

Nigel Mansell (Regno Unito): 1992

Alain Prost (Francia): 1993

David Coulthard (Regno Unito): 1995

Damon Hill (Regno Unito): 1996

Mika Hakkinen (Finlandia): 1999

Rubens Barrichello (Brasile): 2004

Costruttori

20 – Ferrari: 1952, 1953, 1956, 1960, 1961, 1963, 1964, 1966, 1970, 1972, 1974, 1975, 1982, 1994, 1998, 2000, 2003, 2004, 2010, 2018

11 – McLaren: 1977, 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012

7 – Lotus: 1962, 1965, 1967, 1969, 1973, 1978, 1985

Williams: 1987, 1992, 1993, 1995, 1996, 2001, 2002

6 – Mercedes: 1954, 1955, 2014, 2015, 2016, 2017

2 – Alfa Romeo: 1950, 1951

Vanwall: 1957, 1958

Brabham: 1983, 1984

Renault: 1979, 1981

Benetton: 1986, 1997

Red Bull Racing: 2011, 2013

1 – Cooper: 1959

Honda: 1968

Matra: 1971

Ligier: 1976

Scuderia Toro Rosso: 2008

F1, GP Monza 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.