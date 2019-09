F1, Qualifiche GP Singapore 2019: Leclerc fa sua la terza pole consecutiva. La griglia di partenza completa

Charles Leclerc non si ferma più. Il monegasco della Ferrari ha ottenuto la sua terza pole position consecutiva nel GP Singapore 2019 (quinta stagionale e della carriera), precedendo di poco meno di due decimi la Mercedes di Lewis Hamilton, che all’ultimo ha beffato Sebastian Vettel, terzo con l’altra Rossa di Maranello.

QUALIFICHE GP SINGAPORE 2019

Marina Bay Street Circuit, quindicesima prova del Mondiale di F1

BANDIERA A SCACCHI! Terza pole position consecutiva per Charles Leclerc, nel GP Singapore 2019. Zampata di Hamilton, che toglie la prima fila al tedesco della Ferrari

16.00 – Vettel rientra ai box, con Verstappen che è terzo

15.56 – I piloti scendono in pista per il loro secondo assalto alla pole position

15.52 – Il primo a concludere il tentativo è Vettel (1’36”437), che si porta in testa davanti a Leclerc, Verstappen e le due Mercedes (ad un secondo dal tedesco, con Hamilton che si lamenta dell’anteriore della sua vettura)

15.48 – Inizia la Q3, ultima sessione di queste qualifiche: dodici minuti a disposizione dei piloti per l’assalto alla pole, al quale prenderanno parte le due Ferrari, le due Mercedes, le due Red Bull, le due McLaren e le due Renault

15.41 – Alla fine della Q2 del GP Singapore Leclerc ritocca il miglior tempo, con 70 millesimi sul compagno di squadra. Eliminati Perez, Giovinazzi, Gasly, Raikkonen e Magnussen





15.36 – Meno di cinque minuti al termine di questa frazione e sono a rischio Giovinazzi, Gasly, Perez, Raikkonen e Magnussen. Perez subire una penalità di cinque posizioni sulla griglia per la sostituzione del cambio

15.32 – Terzo posto per Verstappen, di poco dietro al britannico della Mercedes. Raikkonen picchia un muretto con la gomma anteriore sinistra





15.31 – 1’36”930: miglior tempo per Leclerc, con un decimo su Hamilton, due su Bottas e tre su Vettel

15.28 – Piloti in pista e faranno il tentativo sempre con gomme soft

15.25 – Inizia la Q2: questa volta sono quindici i minuti a disposizione dei piloti e sempre gli ultimi cinque saranno eliminati

15.19 – Terminata la Q1 del GP Singapore e sono stati eliminati Kvyat, Stroll, Grosjean, Russell e Kubica



15.17 – 1’37”317: miglior tempo da parte di Bottas, con oltre due decimi di vantaggio su Hamilton

15.15 – Tre minuti al termine e sono a rischio esclusione Raikkonen, Grosjean, Magnussen, Russell e Kubica

15.11 – Il tedesco della Ferrari si migliora e si porta a tre decimi dal monegasco

15.07 – Stroll tocca il muretto con la gomma posteriore destra

15.06 – 1’38’014: gran tempo da parte della Ferrari di Leclerc, con Verstappen che si piazza secondo a cinque decimi. Poi le due Mercedes, con Vettel a 925 millesimi (tutti realizzati con gomme soft, banda rossa, tranne le due Frecce d’Argento che hanno usato le medie, banda gialla)

15.05 – Lo spagnolo sembra non aver più problemi

15.04 – I migliori sono scesi in pista. Problemi alla PU per la McLaren di Carlos Sainz

15.00 – Inizia la Q1 del GP Singapore 2019: diciotto minuti a disposizione dei piloti e gli ultimi cinque ad aver realizzato il tempo peggiore saranno eliminati

14.30 – Mezz’ora al via della prima parte delle prove ufficiali

13.26 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta delle qualifiche del GP Singapore (che inizieranno alle ore 15.00 italiane). Nell’ultima sessione di prove libere è stato Leclerc a segnare il tempo più veloce, davanti ad Hamilton, Vettel e Bottas

F1, Gp Singapore 2019: risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Singapore 2019, sul circuito di Marina Bay (la cui caratteristica è lo svolgimento totalmente in orario notturno, sia in qualifica che in gara), il miglior tempo è stato ottenuto dalla Mercedes di Lewis Hamilton: 1’38”773 durante la FP2. Il secondo miglior tempo lo realizza Max Verstappen, che con la sua Red Bull si ferma a 184 millesimi di distacco, davanti a Sebastian Vettel con la prima delle Ferrari (ad oltre otto decimi dal britannico). Quarta la Mercedes di Valtteri Bottas (a 303 millesimi dal tedesco), mentre al 5° e 6° posto abbiamo Alexander Albon (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), vincitore dei GP di Belgio ed Italia. Chiudono la top-10 la McLaren di Carlos Sainz, Nico Hulkenberg (Renault), l’altra McLaren con Lando Norris e l’altra Renault con Pierre Gasly (Toro Rosso).

Come spesso è accaduto quest’anno, grande equilibrio nella seconda metà dello schieramento: tra l’undicesimo (Daniil Kvyat, Toro Rosso) ed il diciannovesimo (Kevin Magnussen, Haas) ci sono poco più di otto decimi, con la Williams di Robert Kubica che ha chiuso ultima ad oltre sei decimi dal danese. In mattinata problemi al cambio per Leclerc (non dovrà scontare penalità) e Bottas è andato a muro dopo il cambio direzione delle curve 18 e 19; per quanto riguarda la simulazione del passo gara i migliori sono stati Hamilton e Verstappen, con le due Rosse al livello della Freccia d’Argento del finlandese.

F1, GP Singapore: l’albo d’oro delle pole position sul Marina Bay Street Circuit

Piloti

4 – Sebastian Vettel (Germania): 2011, 2013, 2015, 2017

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2009, 2012, 2014, 2018

1 – Felipe Massa (Brasile): 2008

Fernando Alonso (Spagna): 2010

Nico Rosberg (Germania): 2016

Costruttori

4 – Ferrari: 2008, 2010, 2015, 2017

3 – Mercedes: 2014, 2016, 2018

2 – McLaren: 2009, 2012

Red Bull Racing: 2011, 2013

F1, GP Singapore 2019: dove seguirlo

