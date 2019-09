LIVE Atletico Madrid-Juventus, Champions League: match in tempo reale ore 21, le probabili formazioni

E’ l’ora della verità per la Juventus di Maurizio Sarri. L’obiettivo stagionale dei bianconeri è oramai noto: la Champions League. Dopo le delusioni degli anni passati, la società juventina vuole portare a casa il trofeo dalle grandi orecchie anche se queste prime uscite ufficiali, non sono partite con il piede giusto. Il gioco spumeggiante importato sul possesso palla di Sarri, stenta a decollare. Inoltre c’è la questione infortuni: troppi gli assenti in vista dell’esordio in Champions di questa sera contro l’Atletico Madrid di Simeone. All’appello infatti mancheranno Giorgio Chiellini – l’assenza più pesante – Douglas Costa, De Sciglio, Mandzukic e Perin. Da considerare anche i problemi fisici di Pjanic e Danilo, riscontrati nell’ultima sfida contro la Fiorentina. Insomma, questa trasferta al Wanda Metropolitano non parte nel migliore dei modi ma anche i colchoneros dovranno far fronte ad assenze pesanti. Come quelle di Morata e Vrsaljko. Presenti invece Oblak e Joao Felix, l’uomo più temuto in casa bianconera.

Ancora non è chiara la presenza dal 1′ minuto di Paulo Dybala, sempre più ai margini della squadra. Una gran non da poco per Sarri, dato l’ottimo pre-campionato da parte dell’argentino. Ancora mai utilizzato dal tecnico toscano. Calcio d’inizio alle ore 21. Match in tempo reale qui su SuperNews. Sotto le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (4-3-1-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Llorente, Koke, Saul; Lemar, Joao Felix, Diego Costa. ALL: Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. ALL: Sarri.