LIVE F1 GP Singapore 2019, diretta e classifica in tempo reale: la griglia di partenza (inizio ore 14.10)

GP SINGAPORE 2019, 61 giri

Marina Bay Street Circuit, quindicesima prova del Mondiale di F1

F1, GP Singapore 2019: la griglia di partenza

La Ferrari, nella giornata di ieri (21 settembre), ha ottenuto la terza pole consecutiva nel GP Singapore, dopo quelli del Belgio e dell’Italia, piazzando ancora una volta il monegasco Charles Leclerc davanti a tutti ed il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) sarà al suo fianco. L’altra Ferrari di Sebastian Vettel è in seconda fila per appena diciannove millesimi, affiancato da Max Verstappen su Red Bull, che invece era stato protagonista durante le prove libere.

In terza fila abbiamo Valtteri Bottas (Mercedes, ad oltre un secondo da Leclerc ed oltre sette dal suo compagno di squadra) ed Alexander Albon (Red Bull, a quasi sei decimi da Verstappen), con la top-10 che è completata da Carlos Sainz (McLaren), le due Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg e l’altra McLaren di Lando Norris. Ultima fila occupata, ancora una volta, dalle due Williams, mentre Sergio Pérez sconterà una penalità di cinque posizioni per aver sostituito anticipatamente il cambio. Ricciardo, ottavo al termine delle qualifiche, è stato escluso dalle stesse per utilizzo eccessivo del MGU-K, durante il Q1, e quindi partirà in ultima fila.

1 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’36″217 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’36″408 – Q3

3 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’36″437 – Q3

4 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’36″813 – Q3

5 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’37″146 – Q3

6 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’37″411 – Q3

7 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’37″818 – Q3

8 – Nico Hulkenberg (Renault) – 1’38″264 – Q3

9 – Lando Norris (McLaren-Reanult) – 1’38″329 – Q3

10 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’38″697 – Q2

11 – Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) – 1’38″699 – Q2

12 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’38″858 – Q2

13 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’39″650 – Q2

14 – Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) – 1’39″957 – Q1

15 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’38″620 – Q2 **

16 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’39″979 – Q1

17 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’40″277 – Q1

18 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’40″867 – Q1

19 – Robert Kubica (Williams-Mercedes) – 1’41″186 – Q1

20 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’38″095 – Q3, DSQ

** 5 posizioni di penalità

F1, Gp Singapore: l’albo d’oro delle vittorie sul Marina Bay Street Circuit

Piloti

4 – Sebastian Vettel (Germania): 2011, 2012, 2013, 2015

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2009, 2014, 2017, 2018

2 – Fernando Alonso (Spagna): 2008, 2010

1 – Nico Rosberg (Germania): 2016

Costruttori

4 – Mercedes: 2014, 2016, 2017, 2018

3 – Red Bull Racing: 2011, 2012, 2013

2 – Ferrari: 2010, 2015

1 – Renault: 2008

McLaren: 2009

F1, GP Singapore 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.