LIVE F1 Qualifiche GP Singapore 2019, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 15.00

QUALIFICHE GP SINGAPORE 2019

Marina Bay Street Circuit, quindicesima prova del Mondiale di F1

F1, Gp Singapore 2019: risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Singapore 2019, sul circuito di Marina Bay (la cui caratteristica è lo svolgimento totalmente in orario notturno, sia in qualifica che in gara), il miglior tempo è stato ottenuto dalla Mercedes di Lewis Hamilton: 1’38”773 durante la FP2. Il secondo miglior tempo lo realizza Max Verstappen, che con la sua Red Bull si ferma a 184 millesimi di distacco, davanti a Sebastian Vettel con la prima delle Ferrari (ad oltre otto decimi dal britannico). Quarta la Mercedes di Valtteri Bottas (a 303 millesimi dal tedesco), mentre al 5° e 6° posto abbiamo Alexander Albon (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), vincitore dei GP di Belgio ed Italia. Chiudono la top-10 la McLaren di Carlos Sainz, Nico Hulkenberg (Renault), l’altra McLaren con Lando Norris e l’altra Renault con Pierre Gasly (Toro Rosso).

Come spesso è accaduto quest’anno, grande equilibrio nella seconda metà dello schieramento: tra l’undicesimo (Daniil Kvyat, Toro Rosso) ed il diciannovesimo (Kevin Magnussen, Haas) ci sono poco più di otto decimi, con la Williams di Robert Kubica che ha chiuso ultima ad oltre sei decimi dal danese. In mattinata problemi al cambio per Leclerc (non dovrà scontare penalità) e Bottas è andato a muro dopo il cambio direzione delle curve 18 e 19; per quanto riguarda la simulazione del passo gara i migliori sono stati Hamilton e Verstappen, con le due Rosse al livello della Freccia d’Argento del finlandese.

F1, GP Singapore: l’albo d’oro delle pole position sul Marina Bay Street Circuit

Piloti

4 – Sebastian Vettel (Germania): 2011, 2013, 2015, 2017

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2009, 2012, 2014, 2018

1 – Felipe Massa (Brasile): 2008

Fernando Alonso (Spagna): 2010

Nico Rosberg (Germania): 2016

Costruttori

4 – Ferrari: 2008, 2010, 2015, 2017

3 – Mercedes: 2014, 2016, 2018

2 – McLaren: 2009, 2012

Red Bull Racing: 2011, 2013

F1, GP Singapore 2019: dove seguirlo

