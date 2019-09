LIVE Reggio Audace-Imolese Serie C, diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

Reggio Audace-Imolese 0-0

Serie C Girone B, 3° giornata – Mapei Stadium/Città Del Tricolore (Reggio Emilia)



QUI IMOLESE

La squadra romagnola, dal canto suo, è obbligata a vincere per iniziare al meglio il campionato. Un’inizio poco convincente con un pareggio ed una sconfitta all’attivo (vs Arziagnano V. e Rimini). Oggi il tecnico Coppitelli dovrebbe schierare il 4-3-1-2 con Rossi in porta; in difesa agiranno Garattoni, Cecchi, Carini e Valeau; a centrocampo spazio a Provenzano e Marcucci esterni, con Alimi regista; sulla trequarti dubbio tra Tentoni e Maniero, con il primo favorito sul secondo; in attacco Padovan e Vuthaj. Out D’Alena, Artioli e Ngissah

QUI REGGIO AUDACE

Dopo la difficile trasferta in casa del Ravenna della scorsa settimana, la Reggiana torna a giocare al Mapei Stadium per la 3° giornata di andata del campionato di Serie C affrontando la compagine emiliano-romagnola dell’ Imolese. Una vittoria permetterebbe alla squadra granata di rimanere in testa alla classifica del proprio girone. Il tecnico Alvini dovrebbe proporre il 3-4-1-2 con Narduzzo tra i pali; difesa a tre con Spanò ed Espeche laterali, centrale Rozzio; a centrocampo Libutti e Favale favoriti sulle corsie esterne, anche se scalpitano Lunetta e Kirwan; in attacco confermato il duo Marchi e Scappini, supportati da Staiti. Out ancora Venturi.



REGGIO AUDACE – IMOLESE, PROBABILI FORMAZIONI



PROBABILE FORMAZIONE REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Narduzzo; Spanò, Rozzio, Espeche; Libutti, Rossi, Varone, Favale; Staiti; Marchi, Scappini. All.: Alvini

PROBABILE FORMAZIONE IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Garattoni, Cecchi, Carini, Valeau; Provenzano, Alimi, Marcucci; Tentoni; Vuthaj, Padovan. All.: Coppitelli