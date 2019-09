Williams-Andreescu 3-6 5-7 (Video Highlights US Open 2019): la canadese vince il suo primo Slam

Prosegue la maledizione Slam per Serena Williams, perdendo allo US Open 2019 la sua quarta finale Slam consecutiva (ultima vittoria all’Australian Open 2017). La statunitense, testa di serie n°8, perde per la seconda volta in carriera contro la canadese Bianca Vanessa Andreescu, che si impone con il punteggio di 6-3 7-5 e conquista il suo primo titolo in un Major dopo un’ora e trentanove minuti di gioco.

(8) SERENA WILLIAMS – (15) BIANCA VANESSA ANDREESCU 3-6 5-7, Arthur Ashe Stadium

Finale US Open 2019 (Torneo del Grande Slam, cemento)

23.59 – GAME, SET AND MATCH ANDREESCU! Gran dritto sul terzo Championship point e la finale si chiude dopo 1h e 39′ (57′ la durata del secondo parziale). Primo titolo in un Major per la nativa di Mississauga

23.58 – Nono ace ad annullare il primo. 30-40

23.58 – Rovescio steccato dalla statunitense ed arrivano altri due Championship point. 15-40

23.57 – Risposta vincente di dritto per la canadese. 15-30

23.56 – Servizio e dritto. 15 pari

23.56 – Lungo il dritto di Williams. 0-15

23.53 – Andreescu torna a far suo un game. 5-6 e almeno il tie-break è garantito

23.53 – Buona risposta di rovescio per la statunitense. 40-30

23.52 – Quinto ace. 40-15

23.51 – Terzo doppio fallo della canadese. 15 pari

23.50 – Altro grave errore in risposta e Williams completa l’aggancio: 5-5 da 1-5

23.49 – Risposta steccata da Andreescu. 40-30

23.49 – Ottavo doppio fallo. 30 pari

23.48 – Ottavo ace, nuovamente al centro. 30-15

23.48 – Settimo doppio fallo. 15 pari

23.47 – Ace della statunitense, il settimo in totale. 15-0

23.45 – CONTRO-BREAK WILLIAMS! Largo di poco il dritto di Andreescu. 4-5

23.44 – La statunitense è incontenibile in risposta: 0-40 e tre possibilità per riaprire il match

23.42 – Che poi porta a casa il game. 3-5 ed ora la canadese serve nuovamente per il Titolo

23.42 – Errore di Williams. 40-15

23.41 – Rovescio profondo e preciso. 40-0

23.40 – Sesto ace per la statunitense. 30-0

23.38 – PRIMO CONTRO-BREAK WILLIAMS! Altra ottima risposta di dritto. 2-5

23.37 – Seconda chance per un primo contro-break

23.36 – Goffo tentativo di drop shot per la statunitense (terminato in rete). Seconda parità

23.35 – Palla break

23.35 – Risposta vincente di Williams, con il dritto all’incrocio delle righe. Parità

23.34 – 40-30 e Championship point

23.31 – DOPPIO BREAK ANDREESCU! In corridoio il dritto della statunitense ed ora può servire per il Titolo

23.31 – Risposta in rete di Andreescu. 30-40

23.30 – Doppio fallo: 15-40 e due possibilità per il doppio break

23.29 – Lungo il rovescio di Williams. 15-30

23.29 – Risposta vincente di rovescio che pizzica la riga esterna. 0-15

23.27 – Questa volta la canadese conferma il vantaggio a 15. 1-4

23.24 – BREAK ANDREESCU! Dritto profondo e nuovo vantaggio in questo secondo parziale. 1-3

23.23 – Dritto in rete e palla break per Andreescu

23.23 – Doppio fallo, il quinto. 40 pari

23.22 – Ace al centro, il quinto per la statunitense. 40-30

23.22 – Altro game combattuto. 30 pari

23.17 – CONTRO-BREAK S.WILLIAMS! Il dritto viene deviato dal nastro e diventa vincente. 1-2

23.16 – Quarta chance di break

23.16 – Williams si ferma, pensando che il rovescio della canadese fosse fuori, ma il falco le dà torto. Terza parità

23.15 – La statunitense sfonda con il dritto e si procura la terza possibilità di contro-break

23.14 – Dritto profondo di Andreescu. Seconda parità

23.13 – Seconda chance di break

23.13 – Risposta in rete, che regalo! 40 pari

23.12 – Doppio fallo e palla del contro-break per Williams. 30-40

23.11 – Altra risposta vincente della statunitense, dopo un’altra seconda della canadese. 15-30

23.11 – Poi sbaglia malamente di dritto. 15 pari

23.10 – Risposta vincente con il rovescio incrociato. 0-15

23.10 – BREAK ANDREESCU! Quarto doppio fallo dell’incontro per Williams: 0-2

23.09 – Ancora due errori ed arrivano ben tre palle break di fila per la canadese. 0-40

23.08 – Dritto in rete della statunitense. 0-15

23.07 – Buona seconda e la canadese tiene la battuta. 0-1

23.06 – Dritto e poi smash a chiudere lo scambio. 40-30

23.05 – Il nastro blocca il dritto di Andreescu. 30 pari

23.05 – Risposta vincente di dritto da parte di Williams. 30-15

23.04 – Passante di dritto. 30-0

23.04 – Inizia il secondo set, serve la nativa di Mississauga

23.01 – GAME AND FIRST SET ANDREESCU! Doppio fallo della statunitense e parziale chiuso dopo 42′

23.01 – Dritto a rientrare e set point

23.00 – Punto vinto a rete da Andreescu. 40 pari

22.59 – Altro game combattuto sul turno di servizio di Williams. 30 pari

22.56 – Servizio e dritto a chiudere questo turno di battuta. 3-5

22.55 – Ace ad annullarla. 40 pari

22.55 – Buona risposta di Williams e rovescio in rete della canadese, che concede una chance di contro-break. 30-40

22.54 – Servizio vincente. 30 pari

22.54 – Dritto in rete. 15-30

22.53 – Andreescu apre con l’ace, poi non riesce a difendersi sull’attacco dell’avversaria. 15 pari

22.50 – Dritto a rientrare di Williams, che riesce a chiudere questo game. 3-4

22.49 – Sbaglia la canadese ed arriva un vantaggio interno

22.49 – Non riesce a difendersi e vola via anche questa opportunità. Quinta parità

22.48 – Ottime trame e dritto incrociato vincente di Andreescu. Quinta palla break

22.47 – Ace al centro (confermato dal falco). Quarta parità

22.47 – Il dritto della canadese è steccato ma resta in campo, poi arriva l’errore della statunitense. Quarto break point

22.46 – Servizio e dritto in contropiede di Williams. Terza parità

22.45 – Dritto lungolinea e terza chance di break

22.45 – La canadese manda anch’ella in rete il proprio rovescio. Seconda parità

22.44 – Rovescio in rete ed arriva un’altra chance per Andreescu

22.43 – Ace ad annullarla. Parità

22.43 – 30-40 e palla del doppio break

22.42 – Lungo il dritto della statunitense. 30 pari da 30-0

22.40 – Ottima prima esterna della canadese. 2-4

22.39 – Si riscatta con l’ace centrale. 40-30

22.39 – Doppio fallo. 30 pari

22.38 – Rovescio lungolinea in avanzamento da parte di Williams. 30-15

22.38 – Dritto incrociato di Andreescu. 30-0

22.37 – Ancora una risposta della statunitense che termina in corridoio. 15-0

22.35 – Altra ottima prima e game portato a casa. 2-3

22.35 – Secondo ace del match. 40-15

22.34 – Ancora un errore da parte di Serena Williams. 30-15

22.34 – Rovescio in rete per la canadese, dopo un dritto profondissimo. 30-0

22.33 – La risposta viene deviata dal nastro ed Andreescu tiene ancora la battuta. 1-3

22.32 – Due errori consecutivi della statunitense, prima di dritto e poi di rovescio. 30-15

22.29 – Game Williams, che chiude con servizio e dritto. 1-2

22.29 – Rovescio in rete. 40-15

22.28 – Servizio vincente. 40-0

22.27 – Rovescio lungolinea a segno. 30-0

22.27 – Serena vince il punto con lo smash. 15-0

22.26 – Risposta in rete della statunitense e break confermato per Andreescu. 0-2

22.26 – Servizio vincente al centro. 40-30

22.25 – Ace esterno della canadese. 30 pari

22.25 – Dritto di Williams che pizzica la riga. 15-30

22.25 – Servizio e dritto incrociato. 15 pari

22.23 – BREAK ANDREESCU! Secondo doppio fallo consecutivo per la campionessa statunitense. 0-1

22.22 – Doppio fallo e subito concede un break point

22.22 – Buona difesa della nativa di Mississauga e Williams manda in rete il dritto. 40 pari

22.21 – Perde però il controllo del successivo. 40-30

22.21 – Rovescio in avanzamento. 40-15

22.19 – Subito un ace. 15-0

22.19 – Inizia il match, serve la nativa di Saginaw

22.10 – Giocatrici in campo per il riscaldamento

19.18 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta della finale femminile US Open 2019 tra Serena Williams e Bianca Andreescu, che avrà inizio a partire dalle 22.00. Nel doppio misto i campioni sono la coppia formata dalla statunitense Bethanie Mattek-Sands e dal britannico Jamie Murray, che hanno bissato il titolo conquistato nel 2018

Williams-Andreescu, dove seguire il match

Lo US Open 2019 sarà trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che su quella di streaming Dazn.

S.Williams è alla ricerca del 24° titolo Slam, nella finale dell’US Open 2019

La nativa di Saginaw, n°7 del seeding in questo Slam statunitense, dopo aver sconfitto la russa Maria Sharapova, la wild card e connazionale Caty McNally, la ceca Karolina Muchova, la croata Petra Martic, la cinese Qiang Wang e l’ucraina Elina Svitolina sfida nell’atto finale la canadese Bianca Vanessa Andreescu (testa di serie n°15, che ha avuto la meglio sulla wild card statunitense Katie Volynets, la lucky loser belga Kirsten Flipkens, la danese Caroline Wozniacki, la statunitense Taylor Townsend, la belga Elise Mertens e la svizzera Belinda Bencic).

Un solo precedente tra le due, meno di un mese fa nella finale di Toronto, quando la campionessa statunitense fu costretta al ritiro dopo soli quattro game; per lei si tratta della novantasettesima finale della carriera (bilancio di 72 vinte e 23 perse), la trentatreesima in un Major, mentre la canadese classe 2000 è al suo quinto ultimo atto, con tre titoli conquistati su quattro finali disputate.

Serena Williams ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, per poi raggiungere i quarti di finale all’Australian Open. Sul cemento gioca poi soli altri due tornei, conclusi con altrettanti ritiri (durante il terzo turno sia ad Indian Wells che a Miami); la stagione sul rosso la vede giocare due tornei, con il ritiro avvenuto a Roma prima di giocare il secondo turno ed il terzo turno raggiunto al Roland Garros. Su erba gioca solamente a Wimbledon e raggiunge la finale, arrendendosi però alla rumena Simona Halep, per poi ritirarsi nella finale di Toronto proprio contro Andreescu.

La nativa di Mississauga, invece, ha cominciato l’anno con la finale conquistata ad Auckland, dove però è stata battuta dalla tedesca Julia Goerges, salvo poi perdere al secondo turno dello Slam australiano. Il primo titolo stagionale (e della carriera) arriva al Challenger di Newport Beach, dove sconfigge nell’ultimo atto la statunitense Jessica Pegula, centrando poi la semifinale ad Acapulco e vincendo il secondo torneo nel Premier Mandatory di Indian Wells (battendo in finale la tedesca Angelique Kerber), salvo poi ritirarsi per un infortunio alla spalla durante il quarto turno di Miami.

A causa di questo problema fisico salta tutti i tornei su terra battuta, giocando solo all’Open di Francia (arrivando al secondo turno) e saltando i Championships, tornando infine a Toronto e portando a casa il titolo, arrivato anche grazie al ritiro di Serena Williams durante l’ultimo atto.

S.Williams – Andreescu, i precedenti

Toronto 2019 – Cemento – Finale – ANDREESCU b. S.Williams 3-1 rit.