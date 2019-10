Benevento-Cremonese 2-0 (Video Gol Highlights): decidono Coda e Improta. Streghe in fuga

90’+4′- Terminata la partita.

90’+3′- GOOOLLL!!! 2-0 Improta riceva da Coda e getta la palla in rete.

90’+1′- Cross di Soddimo in area di rigore, spazza la difesa del Benevento.

88′- Saranno quattro i minuti di recupero.

86′- Cross di Improta con Montipò che fa sua la palla.

83′- Cross di Antei con la palla che termina di poco a lato.

81′- Tiro di Improta che si mostra come cross ma nessuno poi dei suoi compagni riesce a tirare in porta.

79′- Soddimo fermato da Antei prima del tiro finale in porta.

76′- Esce Kragl ed entra Improta.

74′- Punizione di Soddimo per Ravanelli che prende di testa ma la palla termina alta sopra la traversa.

71′- Cross di Ravanelli per Soddimo che termina però fuori.

68′- Tiro di Schiattarella che termina di poco a lato.

65′- GOOOLL!!! 1-0 Benevento con Coda che riesce ad intercettare un filtrante di Armenteros e non sbaglia.

63′- Colpo di testa di Tello con Ravaglia che riesce a sventrare il pericolo.

61′- Fallo di Armenteros su Renzetti. Si riparte con una punizione per la Cremonese.

58′- Conclusione di Kragl che termina fuori dallo specchio della porta.

55′- Arini crossa ma la palla termina fuori di poco.

52′- Armenteros tira in porta e la palla va di poco a lato.

49′- Fermato Tello in fuorigioco.

47′- Tiro di Coda intercettato da Ravaglia.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45′- Non c’è recupero e termina la prima frazione.

43′- Antei atterrato da Arini e il Benevento guadagna un ottimo calcio di punizione.

41′- Arini si mangia un gol fatto a tu per tu con la porta dopo aver ricevuto un cross dalla sinistra.

39′- Conclusione da fuori area di Coda che si perde di poco a lato.

37′- Cross di Ravanelli con gli attaccanti della Cremonese che non riescono a prendere nulla e la palla si perde in out.

35′- Corner battuto dalla Cremonese con Ravanelli che calcia alto sopra la traversa.

32′- Svirgolata di Antei che per un po’ non faceva autorete.

29′- Tiro di Coda che termina di poco a lato.

26′- Cross di Tello con Armenteros per un po’ non segnava.

23′- Cross di Armenteros con la palla che termina fuori.

20′- Tiro di Kragl che esce di poco a lato.

18′- Armenteros riesce a scavalcare il difensore ma poi non riesce ad entrare in area di rigore per tirare defintivamente in porta.

15′- Cross di Kragl che termina dall’altra parte del campo.

12′- Ravanelli poer Mogos che tira da lontano ma manda il pallone sopra la traversa.

9′- Cross di Tello per la testa di Armenteros che però non centra la porta.

6′- Tiro Coda con Ravaglia che effettua una bellissima parata.

3′- Cross di Kragl che termina di poco a lato.

1′- Match iniziato.

FORMAZIONI UFFICIALI

17:20- FORMAZIONE UFFICIALE BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Antei, Letizia, Tuia, Caldirola; Hetemaj, Viola, Tello, Kragl; Armenteros, Coda. All. Pippo Inzaghi

17:10- FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Bianchetti, Mogos; Ravanelli, Valzania, Gustafson, Renzetti, Arini; Palombi, Ceravolo. All. Barone

PROBABILI FORMAZIONI

17:00- PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (4-4-2): Montipò-Maggio-Tula-Caldirola-Letizia-Insigne-Hetemaj-Viola-Improta-Armenteros-Coda. All. Pippo Inzaghi

16:50- PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Ravaglia-Caracciolo-Bianchetti-Ravanelli-Mogos-Michael-Castagnetti-Valzania-Migliore-Soddimo-Ceravolo. All. Baroni

Una partita per staccare il Crotone e andare da sola in testa. Questo l’obiettivo del Benevento che dopo la batosta di Pescara ha la possibilità di rilanciarsi prepotentemente in vetta da sola e scappare di nuovo. Pippo Inzaghi lo sa bene e predica calma perchè a volte il troppo entusiasmo può far male. Ieri hanno steccato Crotone ed Empoli. Una ha perso con il Chievo, il quale si ritrova al secondo posto, e l’altra ha pareggiato in casa contro uno Spezia in gran forma.

Se si eccettua Massimo Volta, ancora alle prese con la tendinite, il Benevento potrebbe avere tutti gli altri a disposizione questa sera contro la temibile Cremonese. Formazione che Pippo Inzaghi crede sia da A e che man mano sia risalendo per puntare quanto meno ai play off. Un recupero importante è quello di Tello, che ha scontato un turno di squalifica ed è nuovamente a disposizione di Inzaghi. Il colombiano sa fare l’esterno, ma sa giocare anche dentro al campo e la sua duttilità è preziosa per il 4-4-2 altamente offensivo.

Nella Cremonese l’ex è l’allenatore quel certo Marco Baroni che portò le Streghe in serie A. La sua squadra, soprattutto Bianchetti e Caracciolo dovranno schivare gli attacchi di un potente Coda, Sau o Armenteros. Quando il gol in generale comincia a scarseggiare, serve il fiuto dei giocatori offensivi.