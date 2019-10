Brescia-Fiorentina 0-0: pareggio a reti inviolate al Rigamonti

E’ 0-0 tra Brescia e Fiorentina nel Monday Night dell’ottava giornata di Serie A. Padroni di casa subito pericolosi in avvio e in vantaggio con Aye, ma la Sala Var richiama l’arbitro al monitor per fallo di mano a centrocampo di Tonali ed il gol viene annullato. Nel secondo tempo Corini si gioca la carta Balotelli, ma tra un’azione e dall’altra parte non succede più nulla e quindi il tutto termina a reti inviolate.

90’+7′- Pulgar per Castrovilli con la palla dopo il suo tiro respinta dalla difesa bresciana. e dopo quest’azione l’arbitro decide per la fine del match.

90’+5′- Sabelli stoppa un’azione pericolosa della Fiorentina e mette la palla in fallo laterale.

90’+3′- Colpo di testa di Castrovilli e viene deviato in angolo corner della Fiorentina.

90’+2′- Colpo di testa di Sabelli con palla di nuovo in angolo.

88′- Sette minuti di recupero.

85′- Bel tiro di Aye a giro, ma la palla tcrmina in fallo latrerale.

82′- Ribery commette fallo in attacco.

80′- Corner per la Viola c.on Pulgar che mette in mezzo per Caceres che va di testa e si prende almeno il calcio d’angolo.

78′- Esce Romulo ed entra Zmrhal.

76′- Ammonito Riberty per gioco scorretto.

74′- Tiro di Vlahovic con Joronen che riesce a far sua la palla.

71′- Corner battuta da Pulgar con Pezzella che prende di testa e la palla va di poco fuori.

71′- Tiro di Pulgar che viene deviato in corner.

69′- Cross di Pulgar che prende Pezzella ma viene anticipato da Joronen.

66′- Ammonito Chiesa per simulazione.

65′- Corner battuto da Tonali con la palla pennellata per la fronte di Balotelli per poco non faceva gol.

64′- Pezzella davanti ad Aye riesce a fermarlo in corner.

61′- Chiesa fermato a limite dell’area da Cistana che poi fa ripartire l’azione alla sua squadra.

58′- Fuorigioco di Balotelli. La Fiorentina comincia il gioco con un calcio di punizione.

56′- Si riprende a giocare.

52′- Infortunio serio a Dessena e il gioco si ferma.

49′- Chiesa da corner riesce a tirare ma un groviglio di giocatori gli respingono la conclusione.

47′- Pezzella salva su un tiro di Aye.

45′- Iniziata la ripresa.

Esce Donnarumma ed entra Balotelli



SECONDO TEMPO

45’+2′- Terminata la prima frazione.

45′- Ci saranno due minuti di recupero.

44′- Aye per Donnarumma che vede Tonali che sta andando in area di rigore ma Caceres ferma la bellissima azione delle Rondinelle.

42′- Fallo di Bisoli su Castrovilari. Punizione per la Fiorentina.

39′- Fallo di Ribery su Sabelli. Punizione per il Brescia.

36′- Cross di Lirola con Chiesa che non riesce a prendere la sfera perché Joronen anticipa tutti.

33′- Cistana ferma Chiesa in scivolata rischiando.

30′- Bisoli fermato da Dalbert prima del suo cross in area di rigore viola.

28′- Chancellor mette fuori un cross di Castrovilli in area di rigore.

25′- Cross di Sabelli fermato da Milenkovic fuori dall’area.

23′- Pulgar fermato in angolo da Cistana in scivolata veloce.

21′- Dalbert viene fermato al momento del cross da Sabelli.

18′- Tiro ravvicinato di Lirola con Joronen che para tutto.

15′- Cistana spazza una palla pericolosa dall’area di rigore.

12′- Conclusione di Chiesa con la palla che termina di poco a lato.

9′- Colpo di testa di Sabelli con la palla che esce fuori di poco.

7′- Il VAR annulla il gol di Aye pèr fuorigioco.

5′- GOOOLLL!!! 1-0 Brescia con Aye che riceve un bel passaggio all’interno dell’area e segna! Il pallone finisce alle spalle del portiere dritto sulla destra. Il pallone sfiora il palo prima di entrare.

3′- Cross di Tonali con la palla che termina di poco fuori.

1′- Iniziato il match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

20:00- FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA (4-3-1-2):Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mathieu; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Aye. All: Corini

19:30- FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. Alenatore: Montella. All. Montella

LE PROBABILI FORMAZIONI

17:30- PROBABILE FORMAZIONE BRESCIA (4-3-1-2): Joronen-Sabelli-Cistana-Chancellor-Martella-Bisoli-Dessena-Romulo-Aye-Donnarumma. All. Corini

17:15- PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (3-5-2): Dragowski-Milenkovic-Pezzella-Lirola-Pulgar-Badelj- Castrovilli-Dalbert-Ribery-Chiesa. All. Montella

L’ottava giornata di serie A termina con il posticipo tra Brescia e Fiorentina. Le Rondinelle sono reduci da due ko consecutivi, quello in casa contro la Juve e quello al San Paolo contro il Napoli, terminati entrambi con il risultato di 2-1. La squadra di Corini ha, però, dimostrato tanta qualità in questo primo scorcio di stagione e cercherà di tornare a fare punti già stasera. Di fronte la Fiorentina, una squadra in salute che, dopo un avviso con il freno a mano tirato, sembra aver ritrovato entusiasmo e continuità di risultati: tre vittorie negli ultimi tre incontri e 11 punti.

In caso di successo i Viola aggancerebbero il Cagliari e si porterebbe a soli due lunghezze dal Napoli. Rispetto agli undici scesi in campo nell’ultima uscita contro il Napoli, Corini dovrebbe operare due soli cambi, con Romulo al posto di Spalatek ad agire sulla trequarti e Mateju per Martella sulla corsia sinistra di difesa. Per il resto confermato Sandro Tonali in cabina di regia, con Bisoli e Dessena al suo fianco nel tridente di centrocampo. Rimane, invece, in dubbio fino all’ultimo Balotelli. Montella, invece, dovrebbe schierare i suoi con l’ormai consueto 3-5-2. Nessun cambio rispetto alla vittoria di misura di due settimane fa in casa contro l’Udinese. Chiesa e Ribery dovrebbero dunque essere i due termini offensivi, mentre Milenkovic, Pezzella e Caceres che dovrebbe comporre il fortino davanti a Dragowski.