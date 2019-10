Federer-Goffin 7-6 6-4 (Video Highlights Atp Shanghai 2019): lo svizzero avanza ai quarti di finale

Roger Federer soffre per un set ma alla fine riesce a conquistare i quarti di finale dell’Atp Shanghai 2019. L’elvetico, testa di serie n°2, ha sconfitto per la nona volta in carriera il belga David Goffin (n°13 del seeding) con il punteggio di 7-6(7) 6-4 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco ed ora affronterà il vincente di Zverev-Rublev.

(2) ROGER FEDERER – (13) DAVID GOFFIN 7-6(7) 6-4, Center Court 1

Terzo turno Atp Masters 1000 Shanghai 2019 (cemento)

14.35 – GAME, SET AND MATCH FEDERER! Ottavo ace sul primo match point per chiudere questo incontro, dopo 1h e 54′ (45′ la durata del secondo set)

14.34 – Settimo ace. 30-15

14.34 – Federer “rimedia” a rete, dopo aver perso il primo punto. 15 pari

14.31 – Gran recupero del belga e battuta tenuta a 15. 5-4 ed ora lo svizzero può chiudere il match

14.28 – Il nativo di Basilea conferma il vantaggio a 0. 5-3

14.25 – BREAK FEDERER! In rete il dritto di Goffin. 4-3

14.25 – Palla break per l’elvetico. 30-40

14.24 – Altro game combattuto. 30 pari

14.21 – Rovescio del belga in rete. 3-3

14.21 – N°6. 40-30

14.20 – Ace n°5. 30 pari

14.20 – Federer è nuovamente in difficoltà al servizio. 15-30

14.17 – Goffin riesce a far suo questo complicato turno di servizio. 2-3

14.16 – Terza parità

14.15 – Altro break point salvato dal belga. Seconda parità

14.14 – Si va ai vantaggi

14.11 – Goffin si porta sul 30 pari, dopo esser stato sotto 0-30

14.10 – Quarto ace dell’elvetico e poi chiusura a rete: game vinto a 0. 2-2

14.06 – E poi il belga tiene ancora la battuta. 1-2

14.05 – Palla break in favore di Federer ma Goffin riesce ad annullarla. Seconda parità

14.01 – Chiusura con lo smash per lo svizzero. 1-1

14.00 – Parata a rete e palla game

13.59 – Gran seconda al centro. 40 pari

13.59 – Ancora un errore di rovescio da parte di Federer: palla break concessa

13.58 – Parata a rete del belga. 15-30

13.56 – Quarto punto consecutivo. 0-1

13.56 – Primo ace per Goffin. 40-30

13.54 – Inizia male: 0-30





13.53 – Inizia il secondo set, serve il nativo di Rocourt

13.50 – FIRST SET FEDERER! Servizio e dritto a rientrare ed il parziale termina sul 9-7, dopo 1h e 9′

13.50 – Largo di poco il dritto a rientrare (confermato dal falco). 8-7 e set point per lo svizzero

13.49 – In corridoio il rovescio dal centro. 7-7

13.48 – Rovescio incrociato di Goffin e sesto set point. 6-7

13.47 – Dritto a sventaglio di Federer e si cambia di nuovo campo. 6-6





13.46 – Parata a rete ed altro set point (il quinto). 5-6

13.46 – Il belga sbaglia il rovescio dopo il servizio. 5-5

13.45 – Dritto profondo e chiusura a rete successiva. 5-4

13.44 – Altro errore di dritto da parte dell’elvetico. 5-2

13.43 – Si cambia campo sul 4-2 per Goffin

13.42 – Gran seconda esterna. 2-3

13.41 – Federer si complica la vita sotto rete. 1-3

13.41 – Rovescio in rete e mini-break recuperato. 1-2

13.40 – Doppio fallo dello svizzero e subito un mini-break per il belga. 0-1

13.39 – CONTRO-BREAK FEDERER! Ennesimo errore del suo avversario e TIE-BREAK

13.38 – Rovescio profondo dell’elvetico e poi arriva un altro errore di Goffin. Palla del contro-break

13.37 – Dritto in rete per il belga. Terza parità

13.37 – Terzo set point

13.36 – Terzo doppio fallo e seconda parità

13.36 – Secondo set point

13.35 – Gran risposta di Federer (ad una prima molto precisa) ed arriva l’errore di dritto di Goffin. Parità

13.34 – 40-30 e set point per il belga

13.33 – Pallonetto tagliato dell’elvetico. 15-30

13.32 – Gran rovescio lungolinea. 15-0

13.29 – BREAK GOFFIN! Tentativo di serve and volley per Federer ma viene passata dal dritto avversario. 5-6 ed ora può chiudere questo primo set

13.28 – Poi rischia di scivolare e concede un break point al belga. 30-40





13.27 – L’elvetico soffra durante il proprio turno di servizio. 15-30

13.25 – Rovescio steccato e altro turno di battuta tenuto da Goffin. 5-5

13.24 – Ben annullato dal belga, con il dritto successivo ad un recupero corto di Federer

13.23 – Gran passante di dritto per lo svizzero, da posizione inginocchiata. Set point

13.23 – Larga la volée di Goffin. 40 pari

13.22 – In rete il rovescio di Federer. 40-30

13.21 – Di poco lungo il dritto all’incrocio delle righe (confermato dal falco). 30 pari

13.20 – Buona chiusura a rete da parte del belga. 30-15

13.17 – L’elvetico fatica un po’ di più rispetto all’avversario e vince il game a 30. 5-4

13.14 – Terzo ace per Federer. 15-0

13.14 – Goffin continua a servire molto bene e tiene ancora la battuta a 0. 4-4

13.10 – Lo svizzero fa suo il game e resta avanti. 4-3

13.09 – Rovescio in rete e seconda parità

13.08 – Dritto in rete e game ai vantaggi (dal 40-0)

13.07 – Il belga vince il proprio turno di battuta a 0, mentre Federer è ora sul proprio (40-30)

13.02 – Game a 0 per il nativo di Basilea. 3-2

13.00 – E poi riesce a tenere la battuta. 2-2

12.59 – Secondo doppio fallo. 40 pari

12.57 – Buona parata a rete di Goffin. 30-15

12.54 – Primo ace del match e Federer fa suo il game. 2-1

12.53 – Passante in corsa del belga, che sta rendendo la vita difficile all’elvetico. Sesta parità

12.52 – Buona chiusura a rete e quinta parità

12.52 – Largo il rovescio ed arriva la palla break per Goffin

12.51 – Federer si vede annullare un’altra chance per chiudere il game. Quarta parità

12.50 – Gran dritto in corsa e terza parità





12.49 – Il belga annulla la palla game. Seconda parità

12.48 – Goffin costringe lo svizzero a sbagliare la volée. 40 pari

12.47 – Federer sbaglia il dritto in uscita dal servizio. 30 pari

12.46 – Bel passante di dritto da parte del nativo di Rocourt. 15 pari

12.45 – E poi tiene la battuta. 1-1

12.44 – Rovescio in avanzamento per Goffin. 40-0

12.43 – Dritto deviato sul fondo dal nastro. 30-0

12.42 – Primo game portato a casa agilmente (a 0). 1-0

12.41 – Inizia il match, serve il nativo di Basilea

12.34 – Giocatori in campo per il riscaldamento

12.18 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Federer-Goffin. Inizio dell’incontro previsto all’incirca per le 12.30 italiane

Federer sfida Goffin per l’accesso ai quarti dell’Atp Shanghai 2019

Il nativo di Basilea, n°2 del seeding in questo 1000 cinese, dopo aver sconfitto lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas affronta al terzo turno il belga David Goffin (testa di serie n°13, che ha avuto la meglio sul francese Richard Gasquet ed ha usufruito del ritiro del kazako Mikhail Kukushkin). Nove i precedenti tra i due ed il bilancio è di 8-1 in favore del campione elvetico.

Federer ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, dove ha vinto per il secondo anno di fila in coppia con Belinda Bencic. Partecipa quindi all’Australian Open ma è costretto a cedere al quarto turno contro il greco Stefanos Tsitsipas; nel successivo torneo di Dubai riesce ad ottenere il traguardo dei 100 titoli in carriera, sconfiggendo in finale proprio il tennista ellenico. Nel primo Masters 1000 dell’anno (ad Indian Wells) arriva all’atto finale senza perdere un set ma poi è costretto a cedere il passo proprio all’austriaco Dominic Thiem, mentre si riscatta in quello successivo di Miami e batte nell’ultimo atto lo statunitense John Isner (campione uscente).

Torna poi a giocare sul rosso dopo due anni di assenza e raggiunge i quarti sia nel 1000 di Madrid che in quello di Roma (dove si ritira prima di scendere in campo proprio contro Tsitsipas), spingendosi sino in semifinale al Roland Garros ma deve arrendersi allo spagnolo Rafael Nadal (poi vincitore del torneo). Inizia poi la stagione su erba e si impone per la decima volta in carriera ad Halle, avendo la meglio in finale sul belga David Goffin, raggiungendo anche la finale a Wimbledon ma dovendosi arrendere al rivale Novak Djokovic (il serbo vince per la terza volta su tre in finale contro lo svizzero, nello Slam londinese). Rientra sul cemento solo nel 1000 di Cincinnati e perde al secondo turno, raggiungendo i quarti di finale allo US Open.

Il nativo di Rocourt, invece, ha cominciato l’anno a Doha, perdendo all’esordio, mentre nel primo Slam stagionale riesce ad arrivare al terzo turno. Ottiene poi un secondo turno a Montpellier e un altro primo turno a Rotterdam, chiudendo poi questa prima parte di stagione sul cemento centrando poi la semifinale a Marsiglia, il secondo turno ad Indian Wells, i quarti nel Challenger di Phoenix ed il quarto turno a Miami. Su terra battuta spiccano la semifinale ad Estoril e il terzo turno all’Open di Francia, mentre raggiunge il secondo turno a Montecarlo, Barcellona e Roma e deve arrendersi all’esordio a Madrid.

Durante la stagione “verde” arriva ai quarti di finale a ‘s-Hertogenbosch, raggiunge la finale ad Halle (sconfitto da Federer) ed i quarti nei Championships (perdendo contro Djokovic, futuro vincitore). Torna a giocare sul cemento a Washington, fermandosi al secondo turno, per poi partecipare ai 1000 di Montréal e Cincinnati, perdendo prima all’esordio e poi raggiungendo l’ultimo atto (sconfitto da Medvedev), e raggiungendo il quarto turno nello Slam statunitense. Gioca poi a Metz, non andando oltre il secondo turno, ed arrivando in semifinale a Tokyo (battuto ancora da Djokovic).

Federer – Goffin: i precedenti

Halle 2019 – Erba – Finale – FEDERER b. Goffin 7-6(2) 6-1

Cincinnati 2018 – Cemento – Semifinale – FEDERER b. Goffin 7-6(3) 1-1 rit.

Atp Finals Londra 2017 – Cemento indoor – Semifinale – GOFFIN b. Federer 2-6 6-3 6-4

Basilea 2017 – Cemento indoor – Semifinale – FEDERER b. Goffin 6-1 6-2

Halle 2016 – Erba – Quarti di finale – FEDERER b. Goffin 6-1 7-6(10)

Australian Open 2016 – Cemento – Quarto turno – FEDERER b. Goffin 6-2 6-1 6-4

Basilea 2015 – Erba – Quarti di finale – FEDERER b. Goffin 6-3 3-6 6-1

Basilea 2014 – Cemento indoor – Finale – FEDERER b. Goffin 6-2 6-2

Roland Garros 2012 – Terra battuta – Quarto turno – FEDERER b. Goffin 5-7 7-5 6-2 6-4

Federer – Goffin, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.