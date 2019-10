Fiorentina-Lazio 1-2 (Video Highlights): biancocelesti espugnano il Franchi e spezzano l’imbattibilità viola

90’+7′- Terminata la gara.

90’+6′- Rigore sbagliato da Caicedo con Dragoswki che para la conclusione.

90’+4′- Calcio di rigore per la Lazio per annullamento di gol. Tra un poò la Lazio riprova con o insieme ai russi.

90’+2′- La Lazio fa mielina per mantenere il vantaggio.

89′- Saranno cinque i minuti di recupero.

86′- GOOOLLL! 1-2 Lazio con Immobile che di testa raccoglie il cross di Lukaku.

83′- Ranieri scambia con Luis Alberto, ma sempre la difesa viola ferma l’intenzione.

80′- Caicedo tiro ma la palla termina fuori di poco.

77′- Destro da fuori dxi Correa con Dragoswki che fa sua la palla.

74′- Castrovilli prova la conclusione da fuori ma la palla termixxxna di poco fuori.

70′- Correa atterrato sarà punizione per la Lazio.

67′- Cross di Sottil con la palla che termina in fallo laterale

64′- Tiro di Sottil che termina di poco a lato.

60′- Entra Sottil ed esce Lirola.

57′- Lulic conclusione da fuori, ma la palla termina alta.

54′- Esce Milinkovic Savic ed entra Parolo.

52′- Anticipo di Lulic su Lirola che stava per fare rete.

50′- Cross di Lazzari prende Correa di testa e poi tira. ma non trova la porta.

49′- Castrovilli mette a terra Correa e la Lazio inizia con un calcio di punizione.

47′- Castrovilli messo giù ma l’arbitro fa continuare a giocare.

45′- Inizio della ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+3′- Terminata la prima frazione.

45’+2′- Fuorigioco Immobile.

44′- Saranno tre i minuti di recupero.

41′- Tiro di Ribery che termina in fallo laterale.

38′- Esce Caceres per infortunio ed entra Ranieri.

36′- Cross di Lazzari ma Pezzella devia in corner.

33′- L’arbitro calma gli animi di Dalbert e Lazzari.

30′- Cross di Dalbert ma nessuno in area di rigore prende la palla.

27′- GOOOLLL!! 1-1 Fiorentina con Chiesa che raccoglie l’assist di Ribery e tira a volo tanto da beffare Strakosha per la rete del pareggio.

24′- Correa vicino al raddoppio dopo il passaggio di Luis Alberto con Dragoskwi che gli para la conclusione.

23′- GOOOLL!!1 0-1 Lazio con Correa che raccoglie l’assist di Immobile e insacca alle spalle di Dragoskwi.

22′- Annullato dall’arbitro il gol di Correa per fuorigioco. Tutto ora passa al VAR.

20′- Ribery fermato dalla retroguardia laziale.

18′- Fuorigioco di Immobile su passaggio di Luis Alberto.

15′- Tiro di Chiesa con Strakosha che compie una grandissima parata.

12′- Punizione battuta da Pulgar con Caceres che per poco non prende di testa.

10′- Calcio di punizione per la Fiorentina dopo atterramento di Castrovilli di Lulic.

7′- Destro da fuori di Luis Alberto con la palla che viene presa da Dragowski.

3′- Tiro di Castrovilli che termina di poco a lato.

1′- Inizio del match.

FORMAZIONI UFFICIALI

20:10- FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All.: Montella

20:00- FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

PROBABILI FORMAZIONI

18:30- PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (3-5-2): Dragoswski-Milenkovic-G. Pezzella-Caceres-Lirola-Pulgar-Badelj-Castrovilli-Dalbert-Chiesa-Ribery. All. Montella

18:20- PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Strakosha-Luis Felipe-Acerbi-Radu-Lazzari-Milenkovic S.-Lucas Leiva-Luis Alberto-Lulic-Caicedo-Immobile. All. S. Inzaghi

Scontro da Europa League quello tra Fiorentina e Lazio. Entrambe vogliono vincere per conquistare punti pesanti per conquistare posizioni europee. La Viola è bramosa di ottenere i tre punti in casa per divertire i propri fun e il loro pubblico. La squadra di Montella trova la Lazio reduce dal ko di Europa League e vogliosa di rifarsi. Sfida insidiosa per i viola di Vincenzo Montella che non solo vogliono proseguire la striscia di risultati utili, ma cercano anche di tornare alla vittoria dopo il pareggio di Brescia. Un successo contro la Lazio darebbe una grande spinta alla corsa viola.

Con tutta probabilità Montella confermerà quella che, in questa prima fase di campionato, possiamo considerare la “formazione tipo”, un 3-5-2 con Chiesa e Ribéry terminali offensivi.A centrocampo ancora confermati Castrovilli e Badelj e in attacco uno spinto Dalbert. La Lazio risponde con la coppia d’attacco Immobile-Caicedo. Simone Inzaghi fa riposare Correa che ha giocato contro il Celtic giovedì scorso. In difesa davanti a Strakosha ci saranno Luis Felipe e Acerbi ai lati Luis Felipe e Lazzari. Milenkovic Savic sarà un jolly per Simone Inzaghi perchè da lui il 100% delle palle offensive dovrà partire. Infine Lulic spostato in avanti dovrà dare una grande spinta.