11.40 – PROBABILE FORMAZIONE BRESCIA ( 4-2-3-1): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali; Romulo, Spalek, Aye; Balotelli. All Corini

11.40 – PROBABILE FORMAZIONE INTER ( 3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Si torna subito in campo con la 10 giornata di campionato che vedrà sfidarsi Brescia – Inter con la squadra di Conte chiamata al riscatto.

BRESCIA – INTER, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Dopo una 9 giornata che ha riservato tante sorprese, la Serie A torna subito in campo con il turno infrasettimanale valido per la 10 giornata di campionato che si aprirà con l’anticipo tra Brescia e Inter. Momento delicato per il Brescia che ha conquistato 1 punto nelle ultime 4 gare ed è chiamata al riscatto per portare punti pesanti in chiave salvezza. La squadra di Corini dovrà fare a meno di Chancellor che, nella ultima sfida, ha accusato un problema al flessore e in pole per sostituirlo c’è Gastaldello: in attacco, invece, dopo un turno di riposo tornerà titolare Donnarumma al fianco di Mario Balotelli. I nerazzurri, invece, si leccano le ferite di un deludente pareggio in casa contro il Parma reso ancor più amaro dal passo falso della Juve e quindi dal fallito tentativo di sorpasso. Conte ha molti dubbi soprattutto a centrocampo con il ballottaggio tra Vecino, Gagliardini e Barella con due che si giocano il posto da titolare nel match del Ripamonti: in attacco dovrebbero esserci Lautaro e Lukaku con Politano che scalpita in panchina.