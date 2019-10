LIVE Cagliari – Spal diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

12.50 – PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI ( 4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

12.50 – PROBABILE FORMAZIONE SPAL ( 3-5-2): Berisha; Tomovic, Cionek, Igor; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

8 Giornata di campionato: dopo gli anticipi di ieri, si scende in campo con le partite della domenica e la sfida tra Cagliari – Spal importante per prendere punti.

CAGLIARI – SPAL, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Si torna in campo con la Serie A e con una sfida molto importate per due squadre che devono portare punti a casa ovvero Cagliari – Spal. Maran, dopo gli ottimi risultati recenti, vuole continuare questa striscia positiva e affronterà la Spal con il suo ormai consolidato 4-3-1-2. Olsen si conferma titolare: il portiere ex Roma, dopo le critiche nella capitale, sta esprimendo tutto il suo potenziale e guiderà la difesa sarda formata da Ceppitelli, Pisacane centrali con Pellegrini e Pinna esterni. Centrocampo confermato con Rog, Cigarini e Nandez a supportare l’attacco formato da Naingollan, Pedro e Simeone. Semplici, dall’altra parte, vuole fare punti e non rinuncierà ad attaccare con il suo 3-5-2: Petagna, titolare inamovibile, sarà affiancato da Floccari per la seconda partita consecutiva. Centrocampo a 3 formato da Murgia, Kurtic e Missiroli supportati da Sala e Reca.