LIVE Inter-Parma, diretta e risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI

17:30- FORMAZIONE UFFICIALE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

17:20- FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Gervinho, Kulusevski, Karamoh. All. D’Aversa

PROBABILI FORMAZIONI

16:00- PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic-Godin-Ranocchia-Skriniar-Lazaro-Barella-Brozovic-Gagliardini-Biraghi-L. Martinez-Lukaku. All. Conte

16:30- PROBABILR FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe-Darmian-Iacoponi-Gagliolo-Pezzella-Kucka-Scozzarella-Barilla-Kulusevski-Karamoah-Gervinho. All. D’Aversa

L’Inter riparte dopo la vittoria sofferta di Reggio Emilia e quella bellissima con il Dortmund a San Siro. E proprio a Milano arriva il Parma di D’Aversa che sembra essere in forma se si guardano gli ultimi risultati. La vittoria per Conte vorrebbe dire ritornare in testa alla classifica, visto il pareggio di Lecce della Juve con rigore di Mancosu. Quindi l’ex tecnico dei bianconeri predica attenzione proprio per regalare il primato ai suoi tifosi.

Ancora uomini contati per l’Inter. Fuori Sensi, D’Ambrosio e Ssnchez, Conte si affida a Ranocchia come centrale e Lazaro come terzino per far riposare Asamoah. In attacco la tentazione di rivedere di nuovo il giovane Esposito è talmente tanta che Conte forse quasi sicuramente farà riposare Lukaku. Ma questa sembra essere una decisione fino all’ultimo minuto. Intanto torna anche Godin e a centrocampo Barella e Brozovic saranno affiancati da Gagliardini. Infine si spera nella grande condizione di forma di Lautaro Martinez.

Dall’altro canto il Parma sembra ormai aver acquistato la grande condizione di gioco, nonostante l’infortunio di Inglese. D’Aversa sceglie ancora una volta Darmian in difesa con i centrali Iacoponi e Gagliolo, mentre Pezzella farà l’altro esterno. Il centrocampo sarà composto da Scozzarella, Barillà e Kulusevski, mentre in attacco Karamoah e Gervinho cercheranno di impensierire la difesa nerazzurra.