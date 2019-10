LIVE Juventus-Genoa, risultato e diretta in tempo reale: le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI

19:15- PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon-Cuadrado-Demiral-Bonucci-Alex Sandro-Khedira-Bentancur-Matuidi- Bernardeschi-Dybala-Ronaldo. All, Sarri

19:00- PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-4-2-1): Radu-Biraschi-Romero-C. Zapata-Ghiglione-Schone-Radovanovic-Barreca-Kouame-Pandev-Pinamonti. All. Thiago Motta

Ronaldo c’è. E con lui Dybala. Sarri riparte da CR7 e dalla Joya per ritrovare il feeling con il gol. Dopo il turno di riposo di Lecce, Cristiano Ronaldo torna titolare al fianco di Paulo, reduce da tre reti consecutive. Qualche incertezza in attacco c’è in quanto Sarri ha il dubbio di chi schierare uno tra Higuain e Bernardeschi. La retroguardia della capolista, pur avendo subito 8 gol in 9 partite (11 in 12 match, Champions compresa), quindi quasi uno a gara, non preoccupa il tecnico bianconero che questa sera vorrebbe schierare il suo sostituto Demiral.

Pjanic a centrocampo non ci sarà, e quindi il tutto sarà formato da Bentancur, Khedira e Matuidi interni. Sulle fasce, possibile chence per Danilo o De Sciglio, nel caso in cui Cuadrado venisse tenuto come cambio per l’attacco. In porta dovrebbe giocare ancora Buffon, preferito ormai per le gare interne più che altro a Szeszny. Il Genoa, invece, con Thiago Motta non per la vittoria contro il Brescia sembra essersi ripreso. Il tecnico sembra aver allargato lo sguardo sull’intera rosa, la vittoria col Brescia è stato lo spot di una filosofia cioè quella che tutti sono utili. Infatti prima di vedere gente nuova come Agudelo e Cassata, rivedremo le vecchie generazioni con Pandev e la coppia Pinamonti e Kouame.