LIVE Milan – Lecce diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

13.35 – PROBABILE FORMAZIONE MILAN ( 4-3-3): Donnarumma G. , Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessiè, Biglia, Paquetà, Calhanoglu, Leao, Suso.

13.35 – PROBABILE FORMAZIONE LECCE ( 4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer (Petriccione); Mancosu; Falco, Babacar.

Il primo posticipo della 9 giornata di campionato sarà a San Siro per la sfida Milan – Lecce con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti.

MILAN – LECCE, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Primo posticipo della 9 giornata andrà di scena a San Siro per la sfida Milan – Lecce tra due squadre che hanno bisogno di punti per obiettivi diversi. Sarà la prima in panchina per Stefano Pioli che schiererà il suo nuovo Milan con il 4-3-3 e la prima sorpresa la troviamo in attacco: dovrebbe partire dalla panchina, infatti, Piatek che potrebbe essere sostituito da Leao supportato da Suso e Calhanoglu in leggero vantaggio su Rebic. Squalificato Calabria, chance dunque per Conti in difesa e centrocampo formato da Kessiè, Biglia e Paquetà. Mister Liverani a San Siro dovrebbe rilanciare Babacar in attacco sostenuto da Falco e Mancosu. In regia salgono le quotazioni di Tachtsidis, visto che è fuori causa Imbula per noie muscolari. Recuperati Dell’Orco e Tabanelli con il primo insidia Calderoni sulla sinistra di difesa, il secondo dovrebbe ritrovare posto dal 1′ minuto in mediana. Non al meglio infine Majer, pronto Petriccione a prenderne il posto.